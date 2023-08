4 bonnes raisons d’opter pour un ancien modèle de Raspberry Pi

Profitez d’une offre incroyable sur le Raspberry Pi 4 Model B, l’ordinateur de poche le plus puissant. Performances supérieures, double moniteur en 4K, connectivité étendue. Profitez de la promotion dès maintenant !

Raspberry Pi 4 Model B en Promo : Performances Exceptionnelles à Petit Prix

L’engouement pour le Raspberry Pi ne faiblit pas, mais dans un monde en constante évolution, l’idée de choisir un modèle de générations précédentes peut sembler audacieuse. Cependant, voici quatre raisons solides pour envisager cette option astucieuse et économique.

1. Tarifs et Disponibilité : Une Situation Tumultueuse

L’actuel Raspberry Pi 4B, modèle phare, se décline dans plusieurs capacités mémoire. Cependant, les tarifs ont grimpé de façon exponentielle suite à la pénurie mondiale. Les versions A, traditionnellement moins chères, manquent cruellement. Face à cela, les modèles plus anciens comme le Pi 3A+, 3B+, 3B, et le Pi Zero W apparaissent comme des alternatives judicieuses, offrant disponibilité et caractéristiques attrayantes pour divers projets.

2. Adéquation aux Exigences Techniques de Votre Projet

Le Raspberry Pi a donné naissance à d’innombrables projets. Cependant, tous n’exigent pas la puissance du dernier modèle. Des modèles antérieurs tels que le Pi 2, 3 ou 3+ se révèlent parfaitement capables pour de nombreuses applications. Pensez à ces projets qui perdurent depuis des années sur des modèles plus anciens, prouvant que puissance ne rime pas toujours avec nécessité.

3. Durabilité et Respect de l’Environnement

La durabilité est un enjeu crucial. Opter pour des modèles d’occasion prolonge leur utilité et réduit les déchets électroniques. Les anciennes versions ont également une consommation énergétique inférieure, participant ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la préservation des ressources naturelles. Un choix écoresponsable, en somme.

4. Les “Vieux” Modèles Toujours en Production

La Fondation Raspberry Pi maintient la production de nombreuses anciennes versions jusqu’en 2026 au moins. Leur pérennité est assurée, offrant des opportunités pour de futurs achats. Donc, pas de panique si vous ne mettez pas la main sur le dernier modèle ; des alternatives fiables et efficaces subsistent.

En fin de compte, la décision de choisir un ancien modèle de Raspberry Pi dépend des spécificités de votre projet. Avec des tarifs abordables, des capacités techniques encore pertinentes, une approche écoresponsable, et des alternatives toujours en production, il est clair que l’avenir des projets Raspberry Pi réside dans un passé bien choisi.

L’Éditeur de Code du Raspberry Pi : Une Porte Ouverte à la Créativité

La Fondation Raspberry Pi, fervente promotrice de l’apprentissage numérique, franchit une nouvelle étape dans l’enseignement du codage. Après le lancement de son éditeur de code textuel en ligne, elle passe à la vitesse supérieure en rendant son code open source. Découvrez les détails de cette nouvelle initiative inspirante.

L’Éditeur de Code : Simplicité au Service de l’Apprentissage

Cet éditeur de code, interface conviviale, simplifie l’apprentissage du codage en mode texte. Intégré aux projets “Intro to Python”, il offre une expérience pratique. Son exécution dans le navigateur élimine toute configuration préalable, tandis que l’enregistrement automatique assure la préservation du travail. L’édition hors connexion est également possible, garantissant ainsi la tranquillité d’esprit.

Accessibilité au Cœur du Projet

La Fondation Raspberry Pi ne néglige pas les défis de l’apprentissage de nouveaux outils. L’interface utilisateur simple facilite la compréhension des fonctions clés. Avec des options de personnalisation telles que le mode sombre/clair et la taille du texte ajustable, l’éditeur de code s’adapte aux besoins de chacun, y compris ceux ayant des déficiences visuelles.

L’Open Source comme Catalyseur

L’ouverture du code de l’éditeur de code s’inscrit dans la vision de la Fondation : donner à chaque jeune les compétences numériques nécessaires. En faisant de cet éditeur un projet open source, la Fondation incite à la collaboration, créant ainsi un outil d’apprentissage plus solide et polyvalent.

Contribution et Avenir

La Fondation encourage les contributions au développement de l’éditeur. Que ce soit en signalant des bugs, en fournissant des commentaires ou en soumettant des contributions, votre implication est précieuse. Avec le passage à l’open source, la Fondation rend l’apprentissage du codage plus accessible et interactif, un pas de plus vers un avenir numérique éducatif.

Bon Plan : Raspberry Pi 4 Model B à Prix Cassé ! 💥🔥

Préparez-vous à une opportunité exceptionnelle : le Raspberry Pi 4 Model B à un prix imbattable ! Découvrez pourquoi ce nano-ordinateur révolutionnaire est une affaire à ne pas manquer.

Des Performances Exceptionnelles dans la Paume de Votre Main

Les ordinateurs portables, c’est bien, mais un ordinateur de poche, c’est mieux ! Les Raspberry Pi 4 Model B, de véritables concentrés de puissance, offrent des performances supérieures à leurs prédécesseurs. Imaginez posséder un ordinateur de bureau complet, avec la possibilité de connecter deux moniteurs en 4K. Le Raspberry Pi 4 Model B réalise ce rêve, et il est actuellement en promotion sur Geekbuying.

Un Nano-Ordinateur Puissant et Polyvalent

Le Raspberry Pi 4 Model B est équipé d’un processeur ARM 64 bits quadricœur cadencé à 1,5 GHz et de 8 Go de RAM DDR4. Cette bête de course vous permettra de réaliser toutes sortes de tâches, de la navigation sur le web à l’édition de documents, en passant par la manipulation de feuilles de calcul et la création de présentations. Cerise sur le gâteau, il est capable de gérer deux moniteurs en 4K simultanément.

Connectivité Étendue et Compatibilité

Avec deux ports Micro HDMI, deux ports MIPI DSI et CSI, deux ports USB 2.0 et deux ports USB 3.0, le Raspberry Pi 4 Model B ne lésine pas sur la connectivité. Wi-Fi 2.4 GHz, 5.0 GHz, Bluetooth 5.0, port Ethernet gigabit… tout y est ! Et si vous craignez pour la puissance, rassurez-vous, le port USB-C garantit une alimentation robuste.

Une Offre à Ne Pas Manquer

Imaginez pouvoir obtenir le Raspberry Pi 4 Model B à un prix incroyablement bas. Eh bien, c’est le moment idéal, grâce à la promotion de Geekbuying. Utilisez le code NNNFRPI8 pour obtenir la version 4 Go à 69 euros au lieu de 228 euros, ou le code NNNFRSOLDEP4 pour la version 8 Go à 89 euros au lieu de 253 euros. Une offre à saisir rapidement !

Offre valable sur le site de Geekbuying, avec livraison gratuite en France sous 20 jours ouvrés maximum.