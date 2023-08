Le Cocktail Techno Explosif : Découvrez Comment Sigfox 0G et LoRa s’Associent pour Créer l’Impensable

La collaboration entre Semtech et UnaBiz pour intégrer la technologie 0G Sigfox aux plateformes LoRa

Dans le monde de l’Internet des Objets (IoT), il existe plusieurs technologies permettant la communication à distance entre des appareils connectés. Parmi celles-ci, on trouve la technologie 0G Sigfox développée par UnaBiz et la plateforme LoRa de Semtech.

Ces deux acteurs majeurs ont décidé de s’associer afin d’intégrer la technologie 0G Sigfox aux plateformes LoRa, créant ainsi de nouvelles opportunités pour les développeurs et les entreprises.

Dans cet article, nous allons découvrir ce qu’est Semtech, ce qu’est UnaBiz, ce que sont les technologies 0G Sigfox et LoRa, et enfin comment ces deux sociétés collaborent.

Qu’est-ce que Semtech ?

Semtech est une entreprise américaine spécialisée dans les semiconducteurs et les technologies sans fil. Fondée en 1960, elle a su développer au fil des années un large éventail de produits innovants et performants destinés aux marchés de la télécommunication, du médical, de l’industrie et de la défense. Leur offre technologique inclut notamment la librairie LoRa, qui a permis de créer la plateforme LoRa (Long Range) dédiée à la communication longue portée et basse consommation pour l’IoT.

Qu’est-ce qu’UnaBiz ?

UnaBiz est une société française fondée en 2015, spécialisée dans le développement de solutions IoT basées sur la technologie 0G Sigfox. Leur but est de proposer des solutions simples, économiques et énergétiquement efficientes pour permettre à leurs clients de tirer pleinement parti de l’Internet des Objets. Grâce à leur expertise et leur réseau mondial, UnaBiz offre un large choix de produits et services couvrant toutes les étapes du déploiement d’un projet IoT, de la conception des objets connectés à la gestion des données collectées.

Qu’est-ce que la technologie 0G Sigfox ?

La technologie 0G Sigfox est une solution de communication sans fil dédiée à l’IoT qui repose sur un réseau mondial de basse fréquence. Elle séduit par sa simplicité d’utilisation, sa faible consommation énergétique et son coût avantageux. Cette technologie permet ainsi de relier un grand nombre d’objets connectés à travers le monde, en offrant des liens de communication robustes et fiables, même dans les environnements les plus difficiles.

Caractéristiques de la technologie 0G Sigfox :

Faible consommation d’énergie : Les appareils équipés de 0G Sigfox peuvent fonctionner pendant plusieurs années avec une petite batterie.

Les appareils équipés de 0G Sigfox peuvent fonctionner pendant plusieurs années avec une petite batterie. Longue portée : La technologie 0G Sigfox peut atteindre des distances de plusieurs kilomètres en zone urbaine et jusqu’à 40 km en zone rurale.

La technologie 0G Sigfox peut atteindre des distances de plusieurs kilomètres en zone urbaine et jusqu’à 40 km en zone rurale. Facilité d’intégration : La technologie 0G Sigfox peut être facilement intégrée dans des objets connectés grâce à des modules radio compacts et peu coûteux.

La technologie 0G Sigfox peut être facilement intégrée dans des objets connectés grâce à des modules radio compacts et peu coûteux. Sécurité des données : Le réseau 0G Sigfox utilise un protocole de communication spécifique qui assure la confidentialité et l’intégrité des données transmises.

Qu’est-ce que la plateforme LoRa ?

La plateforme LoRa est une technologie de communication sans fil développée par Semtech pour répondre aux besoins des applications IoT nécessitant une longue portée et une faible consommation d’énergie. Contrairement à la technologie 0G Sigfox, LoRa repose sur un réseau déployé localement, ce qui en fait une solution plus adaptée pour les projets ayant besoin d’une grande flexibilité et d’un contrôle accru des données collectées.

Caractéristiques de la plateforme LoRa :

Longue portée : Tout comme la technologie 0G Sigfox, LoRa permet de communiquer sur de grandes distances, jusqu’à plusieurs dizaines de kilomètres en zone rurale.

Tout comme la technologie 0G Sigfox, LoRa permet de communiquer sur de grandes distances, jusqu’à plusieurs dizaines de kilomètres en zone rurale. Faible consommation d’énergie : Les appareils équipés de LoRa peuvent fonctionner pendant plusieurs années avec une petite batterie.

Les appareils équipés de LoRa peuvent fonctionner pendant plusieurs années avec une petite batterie. Adaptabilité : La plateforme LoRa offre une grande souplesse en termes de déploiement et de gestion du réseau, selon les besoins spécifiques de chaque projet IoT.

La plateforme LoRa offre une grande souplesse en termes de déploiement et de gestion du réseau, selon les besoins spécifiques de chaque projet IoT. Sécurité des données : LoRa offre également une sécurité renforcée grâce à l’utilisation de protocoles de chiffrement avancés.

Semtech et UnaBiz s’associent pour intégrer la technologie 0G Sigfox aux plateformes LoRa

Dans le but d’élargir les possibilités offertes par leurs technologies respectives, Semtech et UnaBiz ont décidé de collaborer pour intégrer la technologie 0G Sigfox au sein des plateformes LoRa. Cette association permettra notamment de profiter des avantages de chacune des deux solutions, en offrant une interopérabilité sans précédent pour les objets connectés.

Bénéfices de cette collaboration pour les développeurs et les entreprises :

Flexibilité : Les développeurs pourront choisir entre la technologie 0G Sigfox ou LoRa en fonction des besoins spécifiques de leur projet IoT.

Les développeurs pourront choisir entre la technologie 0G Sigfox ou LoRa en fonction des besoins spécifiques de leur projet IoT. Economies : L’intégration des deux technologies permettra de réduire les coûts liés au développement et au déploiement des projets IoT.

L’intégration des deux technologies permettra de réduire les coûts liés au développement et au déploiement des projets IoT. Ouverture : Cette collaboration favorisera le développement de nouvelles applications et la création de synergies entre les deux écosystèmes IoT.

Cette collaboration favorisera le développement de nouvelles applications et la création de synergies entre les deux écosystèmes IoT. Innovation : Les entreprises auront accès à un panel de solutions plus large et pourront ainsi innover plus rapidement et proposer de nouveaux services à leurs clients.

Avec cette alliance, Semtech et UnaBiz démontrent leur volonté de faciliter le déploiement de l’IoT à grande échelle et d’accélérer l’innovation dans ce domaine. En conjuguant leurs forces, ces deux acteurs majeurs offrent de nouvelles perspectives pour les développeurs et les entreprises souhaitant tirer parti des avantages de la communication sans fil longue portée et basse consommation.

