L’essor de l’IoT dans le business : Internet des Objets connectés

Le nombre d’objets connectés dans notre quotidien a connu une croissance exponentielle ces dernières années.

Le monde des affaires profite également de cette révolution technologique, appelée désormais « IoT » (Internet of Things) ou internet des objets.

De plus en plus d’organisations ont recours à des machines et équipements connectés pour leur processus de production et leur fonctionnement interne.

Investir dans une telle démarche est-il vraiment bénéfique pour une entreprise ? Est-ce qu’elle convient à tous les secteurs d’activité ? Pour le savoir, lisez ce décryptage.

Quelques mots concernant l’IoT

Par définition, l’internet des objets ou IoT consiste en la création d’une interaction entre internet et les objets afin d’optimiser l’utilisation de ceux-ci, mais cela pourrait être également des lieux.

Cette technologie Web 3.0 s’inscrit dans une politique de digitalisation des organisations. Force est de constater que l’IoT bouscule les méthodes de travail des entreprises. Et ce n’est que le commencement !

En effet, l’internet des objets représente les entreprises de demain. Dorénavant, c’est un levier de croissance non négligeable pour les acteurs économiques.

En principe, la mise en place d’une telle solution nécessite l’utilisation de capteurs à intégrer à tous les objets.

Ceux-ci collectent les données et les transmettent en temps réel par le biais d’une connexion internet haut débit en vue d’un traitement. Intensité électrique, température, pression : les données sont variées.

Afin de piloter les équipements connectés, des applications spécialisées et une plateforme de pilotage, comme celle de Kuzzle, sont également nécessaires.

Avec l’IoT, vous pouvez entre autres contrôler la performance de la productivité, surveiller vos installations et prévenir les pannes. D’ailleurs, l’internet des objets peut servir la sécurité et le bien-être de vos collaborateurs.

IoT : les principaux bénéfices pour les entreprises

Outil puissant, l’IoT est avant tout utilisé pour fluidifier les tâches quotidiennes d’une organisation. L’optimisation de l’efficacité opérationnelle constitue l’avantage notable de la mise en place d’un parc d’appareils connectés. En même temps, le coût d’exploitation diminue.

Les équipements IoT simplifient également la gestion et le contrôle du processus de production. Comme indiqué plus haut, les responsables sont alertés à temps en cas de panne ou de souci au niveau des appareils utilisés. Grâce à cette technologie intelligente, il est possible de mettre en place une stratégie de maintenance prédictive. Tout cela contribue à l’augmentation de la productivité.

Parmi les bénéfices de l’IoT, nous pouvons aussi parler de l’amélioration de l’expérience client. Vous gagnez en rapidité dans le traitement des données clients. Grâce aux informations recueillies, vous connaîtrez mieux les besoins de vos clients et pourrez y répondre.

IoT : quels secteurs d’activité ?

Les entreprises dans le secteur industriel constituent les premières à profiter des avantages de l’IoT. La fabrication intelligente booste le processus de production de manière significative et donne une longueur d’avance sur les concurrents. L’industrie automobile fait partie de ceux qui ont beaucoup à y gagner.

L’utilisation d’applications IoT est également intéressante pour les secteurs logistique et transport. Ceux-ci peuvent améliorer l’expédition et le suivi des marchandises entre autres. Nous pouvons encore continuer la liste avec la grande distribution, le secteur de la santé et la sécurité.

En réalité, chaque entreprise peut avoir recours à l’IoT à petite, moyenne ou grande échelle selon ses besoins et son budget. Quelques défis sont pourtant à relever, dont la sécurité des données, la qualité de la connectivité et l’interopérabilité des objets connectés notamment. En effet, chacun a sa propre technologie. L’enjeu est d’assurer l’interaction entre tous les objets. De toute évidence, un projet IoT réussi doit être accompagné par un professionnel qualifié.