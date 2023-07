Certains domaines d’activité se prêtent plus au statut d’auto-entrepreneur que d’autres, et la Tech en fait indéniablement partie. Les développeurs informatiques, les professionnels de la data et de la cybersécurité ou encore les spécialistes en marketing sont nombreux à tenter l’aventure en tant qu’indépendant et à créer leur micro-entreprise.

Ces travailleurs en freelance trouvent dans les services numériques d’Espace Auto-entrepreneur un soutien sans faille et un accompagnement complet pour les aider à créer, gérer et développer leurs business : dans cet article, découvrez comment ces services peuvent vous être utiles en tant qu’auto-entrepreneur de la Tech.

Créer une micro-entreprise dans un secteur d’activité extrêmement dynamique

Commencez votre activité sans délai avant que la roue ne tourne

La Tech constitue un domaine d’activité encore jeune, très dynamique et parfois même instable. En effet, de nombreux métiers de la Tech n’ont émergé que récemment et ne sont pas encore stabilisés, tandis que les dernières avancées technologiques et les nouveaux textes législatifs restructurent régulièrement les enjeux du secteur. Autrement dit, si une opportunité se présente, il faut la saisir sans délai.

C’est là que les services d’Espace Auto-entrepreneur peuvent s’avérer utiles : la plateforme propose un service de création de micro-entreprise facilitée. En l’utilisant, vous n’avez qu’à remplir un formulaire simplifié et laisser les formalistes de l’entreprise vérifier et traiter votre dossier dans les meilleurs délais. Cela permet d’éviter les erreurs qui repoussent la date de création de l’entreprise et de gagner du temps à consacrer à la préparation de votre activité.

Tout comprendre au statut d’auto-entrepreneur et à la création d’une micro-entreprise

Que vous souhaitiez utiliser ce service de création d’entreprise ou faire les démarches par vous-même, vous trouverez sur Espace Auto-entrepreneur toutes les informations relatives au statut et des conseils précis pour créer votre micro-entreprise. En effet, les spécificités du statut d’auto-entrepreneur (qui est en réalité un régime simplifié du statut de l’entreprise individuelle – EI) ne sont pas toujours faciles à comprendre, mais sont résumées et expliquées sur la plateforme pour vous permettre d’exploiter au mieux les possibilités qu’elles peuvent vous offrir.

Par ailleurs, vous trouverez dans la section “La Ruche des auto-entrepreneurs” des conseils de professionnels pour vous aider à créer vous-même votre micro-entreprise, ainsi que des informations complémentaires sur ce régime fiscal particulier. Cet espace a été créé pour les auto-entrepreneurs et par des auto-entrepreneurs pour une information professionnelle et de qualité.

Espace Auto-entrepreneur : une gestion simplifiée des micro-entreprises de la Tech

Des outils de gestion tout-en-un pour faciliter la vie des auto-entrepreneurs

Pour les entrepreneurs de la Tech, la période de lancement de l’activité n’est pas le seul moment où il est important de gagner du temps. Comme expliqué précédemment, le domaine de la Tech ne cesse de se restructurer, obligeant les entrepreneurs à s’adapter aux nouvelles contraintes et opportunités. Pour cela, il leur est possible de gagner un temps précieux – tout en limitant la charge mentale à laquelle ils sont exposés – en utilisant le service de gestion de micro-entreprise proposé par Espace Auto-entrepreneur.

Vous trouverez toutes les informations utiles à votre activité et les états d’avancement de vos différentes opérations en cours sur votre espace personnel. Vous aurez notamment accès à des statistiques (comme l’évolution de votre chiffre d’affaires) pour analyser l’état de santé de votre business, un outil de suivi de votre comptabilité pour anticiper les variations de trésorerie et faciliter vos démarches, ainsi qu’un service de facturation simplifié qui facilite grandement cet aspect laborieux du travail d’un freelance.

Apprendre à gérer une micro-entreprise avec Espace Auto-entrepreneur

Si vous êtes à l’aise avec toute cette partie statistique, comptabilité et facturation, qui cristallise généralement les difficultés pour les auto-entrepreneurs, et que vous décidez de vous passer de ce service, les ressources proposées par Espace Auto-entrepreneur pourront tout de même vous être utiles. En effet, l’une des parties thématiques de “La Ruche” est dédiée à l’information et au conseil concernant la gestion d’une auto-entreprise : vous y apprendrez comment réaliser les tâches quotidiennes, comment mener à bien vos différentes opérations administratives ou de fond et finalement comment piloter votre business.

Développez votre activité avec Espace auto-entrepreneur

Des conseils de pro pour développer votre micro-entreprise

Les micro-entreprises ne sont pas des entités figées, mais ont vocation à sans cesse évoluer et se développer. Cela est d’autant plus vrai dans le domaine de la Tech où elles sont obligées de se développer rapidement pour s’adapter aux derniers changements structurels du secteur, comme une intensification subite de la concurrence qui les oblige à se démarquer par exemple.

Les auto-entrepreneurs concernés peuvent compter sur les ressources d’Espace Auto-entrepreneur : une autre partie thématique de “La Ruche” est entièrement dédiée au développement des micro-entreprises. Vous y trouverez notamment des conseils concernant la construction d’un site internet, la communication sur les réseaux sociaux ou encore les formations à destination des auto-entrepreneurs.

Trouvez de nouveaux clients

La plateforme SaaS vous aide également à trouver de nouveaux clients. Avec la fonctionnalité Profil Pro, vous pouvez créer une page de présentation de votre activité entièrement personnalisable en mettant en avant vos prestations, votre profil et vos compétences (vous pouvez ajouter des textes, des images et des liens vers vos réseaux sociaux). Cette page peut être utilisée comme une carte de visite à destination de vos clients, y compris directement sur la plateforme : vous pouvez ainsi bénéficier du large réseau d’Espace Auto-entrepreneur pour développer votre activité.

L’accompagnement idéal pour les digital nomades

Le nomadisme digital est un mode de vie particulier qui dépasse largement la manière de travailler : il s’agit d’exercer son activité depuis n’importe où grâce aux nouvelles technologies et de voyager sans cesse. La tendance a explosé avec l’essor des métiers de la Tech, en particulier des nouvelles technologies de l’information et de la communication et du web, ainsi qu’avec l’adoption de plus en plus fréquente du statut de la micro-entreprise.

Entièrement numériques, les services d’Espace Auto-entrepreneur sont parfaitement compatibles avec ce mode de vie de plus en plus prisé par les travailleurs indépendants de la Tech. Tous les services mentionnés (création d’entreprise, utilisation de l’espace personnel, création du Profil Pro, accès à toutes les informations de “La Ruche”, etc.) peuvent donc être utilisés par les digital nomades. En complément, Espace Auto-entrepreneur propose une assistance personnalisée et de qualité où que vous soyez.