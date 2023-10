Quelle climatisation choisir pour rafraichir son espace professionnel ?

En tant que simple particulier, choisir la bonne climatisation peut représenter un véritable casse-tête.

Pour rafraichir vos locaux professionnels ou votre magasin commercial, vous devez vous équiper avec un système adapté. Le confort et le bien-être de vos collaborateurs et clients en dépendent grandement.

Dans ce guide, nous vous aidons à naviguer parmi les options de climatisation les plus adaptées. Vous pourrez alors déterminer la meilleure solution pour répondre à vos besoins spécifiques.

Déterminer vos besoins

Avant de vous lancer dans la quête de la climatisation idéale pour votre espace professionnel ou commercial, consacrez un peu de temps à l’évaluation de vos besoins. En effet, le choix d’un climatiseur ne s’effectue pas sur un simple coup de tête. D’abord, vous devez mesurer la superficie totale de votre espace.

La règle est simple : plus l’espace est grand, plus vous aurez besoin d’une unité de climatisation puissante. À noter que ce premier critère agit irrémédiablement sur le tarif climatiseur pour professionnel à Paris. Prenez donc des mesures précises pour obtenir une estimation exacte.

Ensuite, considérez également le nombre d’employés ou de clients qui fréquentent votre centre de commerce. Sachez que le nombre de personnes présentes dans votre espace professionnel ou commercial aura un impact direct sur la charge thermique.

Une fois que vous avez pris en compte vos besoins en tenant compte des spécificités de votre bâtiment et commerce, déterminez enfin la capacité de refroidissement nécessaire. Elle est généralement exprimée en British Thermal Units (BTU) par heure et équivaut à 0,298 Watt.

Un calcul précis de celle-ci vous permettra alors de choisir un climatiseur dont la capacité correspond réellement à vos besoins. Ce choix devrait alors prévenir les risques de surdimensionnement ou de sous-dimensionnement de l’unité. Gardez donc ces facteurs clés à l’esprit.

Les principaux types de climatisation parfaits pour les grandes surfaces

Vous devez savoir que l’on distingue une pléthore de systèmes de climatisation. Toutefois, seuls quelques-uns conviennent concrètement à un usage en milieu professionnel ou commercial. Pour ainsi rafraichir vos locaux, nous vous recommandons spécifiquement les climatiseurs multi split et les climatiseurs gainables.

La climatisation multi split

La climatisation multi split représente une solution polyvalente quand il s’agit de refroidir de grandes surfaces tout en offrant un contrôle individuel dans chaque zone. Si l’on jette un coup d’œil à la fiche technique de ce système de climatisation présent sur https://www.installateurclimatisation.fr/ on remarque qu’il se compose d’une unité extérieure connectée à plusieurs unités intérieures.

Ce montage permet alors aux occupants du bâtiment de climatiser différents espaces de manière totalement indépendante. Cette option convient donc parfaitement aux besoins en entreprise. Chacun de vos employés peut ajuster le niveau de climatisation selon ses besoins. Mais ce n’est pas tout. En effet, la climatisation multi split se distingue aussi par son efficacité énergétique élevée.

Comme sus mentionné, leur flexibilité de conception permet un usage personnalisé. La possibilité pour chaque utilisateur de réguler la température de chaque espace de manière précise permet de prévenir les gaspillages d’énergies. Seul inconvénient, l’installation de ce type de système est complexe et nécessite des travaux de plomberie.

La climatisation gainable

La climatisation gainable constitue une option discrète. Elle convient davantage aux grands centres commerciaux. Dans ce système, des conduits dissimulés dans les plafonds ou les murs distribuent l’air frais de manière uniforme. Cela permet ainsi de maintenir dans les grandes surfaces une température constante et confortable.

L’autre avantage majeur de la climatisation gainable porte sur son aspect esthétique. En effet, en raison du fait qu’elle ne perturbe pas la décoration intérieure des espaces, elle rend très bien visuellement dans les magasins. De plus, elle offre aussi un contrôle précis de la température grâce à des thermostats individuels.

Verdict : quel climatiseur choisir ?

Après avoir examiné les principaux types de climatisation, nous vous recommandons une climatisation multi split, car elle offre une flexibilité significative et une efficacité énergétique élevée. Cependant, pour bénéficier de ces gains notables, faites appel à un professionnel qualifié.

En effet, cet acteur déterminera, mieux que vous, la capacité de refroidissement nécessaire en fonction de la taille exacte de votre espace. Son intervention vous garantira un travail de bonne qualité qui vous évitera tout gaspillage d’énergie, voire tout inconfort thermique.

Combien prévoir comme budget ?

Vous n’êtes pas sans savoir que l’installation d’une climatisation professionnelle représente un investissement. Mais cela en vaut la peine, car évoluer au sein d’un environnement confortable agit positivement sur la productivité. Pour mieux estimer cet investissement, nous analysons d’abord les coûts initiaux associés à l’installation d’une climatisation et, ensuite, les coûts opérationnels qui peuvent s’ajouter au fil du temps.

Les coûts initiaux de l’installation

L’installation d’une climatisation professionnelle nécessite l’intervention de professionnels qualifiés. En ce qui concerne les coûts liés à l’achat et à l’installation, notez qu’ils varient selon la complexité du système, la taille de l’espace, les spécificités de l’unité de climatisation, les tarifs de l’installateur, etc.

À l’achat, le prix des climatiseurs bi split se situe entre 1 500 et 3 000 euros. Pour les versions tri split, comptez entre 2 000 et 4 000 euros. Habituellement, les climatiseurs quadri split coûtent entre 5 000 et 7 000 euros. À cela s’ajoute le budget moyen de l’installation qui est d’environ 3 500 euros TTC.

Un climatiseur gainable par contre vous reviendra plus cher en raison de sa complexité d’installation. Prévoyez un budget avec une fourchette de prix comprise entre 7 500 euros et 15 000 euros, la pose incluse. Toutefois, demandez des devis à divers fournisseurs pour mieux apprécier les coûts.

Les coûts opérationnels

En réalité, bien avant l’installation de votre climatisation professionnelle, vous devrez prendre en compte les coûts opérationnels. Ceux-ci concernent la consommation énergétique et la maintenance. Concernant le premier aspect, le coût de l’électricité est corrélé à la capacité du climatiseur, mais aussi à sa durée d’utilisation.

Par prudence, optez pour un modèle économe en énergie afin de minimiser le plus possible les coûts à long terme. Pour ce qui est du second aspect, à savoir la maintenance, à défaut d’être régulière, elle doit être périodique. Par exemple, une maintenance tous les six mois devrait suffire à garantir le bon fonctionnement de votre système de climatisation.

Notez que les coûts de maintenance incluent les prestations telles que :

le nettoyage des filtres ;

l’inspection des composants ;

la réparation ou le remplacement de pièces défectueuses.

Par conséquent, veillez à confier ces travaux à une entreprise de climatisation professionnelle à Paris et sur l’Île-de-France. Ensemble, vous conviendrez d’un calendrier de maintenance périodique avec un professionnel afin d’éviter les pannes coûteuses