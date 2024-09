Liberté et flexibilité : comprendre les abonnements Internet sans engagement

Le marché français de la fourniture d’accès à Internet a connu de nombreuses évolutions depuis son ouverture au milieu des années 1990. Il aura néanmoins fallu atteindre le tout début des années 2010 pour voir apparaître les premières offres sans engagement. Ces offres se sont accompagnées au fil du temps de changements très profonds. Ces derniers portant sur différents aspects et étant fonction des évolutions technologiques ainsi que de l’usage que chaque consommateur peut avoir d’internet.

Nous allons voir ici ce qui définit ces offres sans engagement ainsi que les services qu’elles proposent selon les différents niveaux de performance des box internet.

Ce qu’il faut retenir

💻 Les box internet sans engagement offrent une flexibilité totale, permettant aux utilisateurs de résilier à tout moment sans être liés contractuellement, tout en conservant des services de qualité.

📉 Ces offres se déclinent en deux gammes principales, avec des tarifs allant de 20 à 50 €, selon la performance et les fonctionnalités, notamment pour la fibre optique ou l’ADSL.

🎥 Les box sans engagement intègrent les services de streaming populaires, offrant un accès direct à Netflix, Prime Vidéo et Disney+ avec des tarifs attractifs et des remises supplémentaires.

🔄 L’absence d’engagement n’affecte ni la qualité du service ni les fonctionnalités, avec des vitesses de connexion élevées, notamment pour le streaming 4K et les jeux en ligne, tout en restant compétitives sur le marché

Box internet sans engagement : quel est le fonctionnement de ces offres ?

Le marché des box internet a connu de très nombreuses évolutions ces dernières années. En effet, jusque très récemment, le modèle dominant était l’abonnement via un engagement contractuel. Cet engagement courrait sur une période définie allant le plus souvent de 12 à 24 mois.

Les fournisseurs d’accès à internet ont su faire évoluer leurs offres au fil du temps. Les nombreux acteurs présents sur le marché des box internet, ainsi que les habitudes de consommation bien plus versatiles des internautes, ont fondamentalement modifié ce secteur. Et, de nos jours, ce sont les offres de box internet sans engagement qui dominent le marché.

Comme son nom l’indique, une box internet sans engagement se résume à une offre d’accès à l’internet pour lequel l’utilisateur n’est pas contractuellement engagé dans la durée avec le FAI : il a ainsi la possibilité de résilier ledit abonnement quand il le souhaite.

Quand la liberté de résilier pousse à la fidélité

Cette formule est gage d’une entière liberté pour les abonnés et d’une très grande flexibilité concernant l’usage du service qu’est l’accès à l’internet. L’abonné peut ainsi décider de changer de box internet ou de mettre un terme à son abonnement selon ses besoins. Cela peut être le cas au moment d’un déménagement par exemple.

La résiliation d’une offre sans engagement nécessite généralement d’observer une période de préavis. Celle-ci est indiquée dans les conditions générales du contrat d’abonnement souscrit. La démarche à entreprendre est, en principe, très simple et peut se faire rapidement en ligne. Il faut pour cela se connecter à l’interface de son espace client ou contacter le service client de son FAI. Une fois les formalités administratives réglées, il n’y a plus qu’à renvoyer le matériel : la box, ainsi que les câbles d’alimentation et de connexion avec d’autres appareils.

Paradoxalement, on constate que cette absence d’engagement ne se traduit pas par une baisse de la fidélité des abonnés. Ces derniers profitant d’offres commerciales dédiées, ils sont en principe ravis du niveau des prestations proposées par leur FAI. De plus, et comme tout consommateur, un internaute satisfait du service qui lui est fourni rechignera à changer de fournisseur.

Quel impact de l’absence d’engagement sur le prix ?

Longtemps, l’absence d’engagement s’est vue répercutée sur les prix pratiqués par les fournisseurs d’accès à internet. Ce n’est plus le cas de nos jours. Il est même possible de trouver des abonnements à des tarifs réduits et pourtant toujours sans s’être engagé pour autant.

D’une manière générale, les offres de box internet sans engagement se divisent en deux grandes catégories :

la première propose les box internet les plus récentes assorties du plus large choix de services et du plus grand nombre de fonctionnalités : le tarif est fixé pour ces offres entre 30 et 50 € selon les options et services intégrés ;

et du plus grand nombre de fonctionnalités : le tarif est fixé pour ces offres entre 30 et 50 € selon les options et services intégrés ; la seconde présente des performances légèrement moindres, mais aussi un tarif plus bas : entre 20 et 30 € seulement.

Si nous parlons ici des box internet utilisant la technologie de fibre optique, toutes les installations ne sont pas éligibles à ce type de connexion. Vous pouvez tester la vôtre très simplement directement sur le site internet de n’importe quel fournisseur d’accès. Si la fibre ne vient pas jusqu’à chez vous, il convient dans ce cas de vous tourner vers l’ADSL. Légèrement moins performantes, ces box sans engagement proposent des tarifs moins élevés.

Lire : Pourquoi choisir une connexion internet par satellite en France

Les box internet sans engagement offrent-elles moins de services ou de fonctionnalités ?

Une offre sans engagement ne signifie pas nécessairement une qualité de service ou de performance moindre. Les box internet sans engagement proposent toujours le meilleur de ce que la fibre optique permet aux abonnés. Ainsi, tant du point de vue du débit que des fonctionnalités, c’est toujours un très haut niveau de qualité qui est proposé.

Les performances de la fibre sont pleinement exploitées par les box internet sans engagement. Les vitesses d’échange de données sont gigantesques avec jusqu’à 2 Gb en téléchargement et près de 700 Mb en envoi depuis chez soi. De quoi maximiser l’utilisation des flux de données provenant de canaux tels que la télévision en HD 4K ou des plateformes de jeux en ligne. Le tout sans bugs ni latence.

De multiples box internet sans engagement permettent aussi de profiter des contenus des plateformes majeures de streaming vidéo, le tout pour un tarif très intéressant. En effet, la prescription de ces plateformes par les FAI, comme Netflix, Prime Vidéo ou encore Disney+, engendre un coût d’abonnement réduit tout en augmentant l’attractivité de celui de la box. L’intégration de ces services est totale : ils apparaissent directement dans les menus des interfaces des box internet.

Enfin, les box internet sans engagement représentent le complément efficace et évident des offres de téléphonie mobile. Les acteurs en charge de la commercialisation des deux sont très souvent les mêmes. Cela simplifie encore plus la souscription et permettre de lier les abonnements pour profiter de remises supplémentaires.

Faut-il encore hésiter avant de s’abonner à une offre de box internet sans engagement ?

En résumé, les box internet sans engagement sont une excellente façon de consommer un accès à internet puissant et fiable aujourd’hui en France. Un engagement n’apporte de plus en termes qualité, de fonctionnalités ou de service client. Cela ne fait pas non plus fléchir le prix d’un abonnement. Au contraire, des offres spéciales pour les nouveaux abonnés comme pour les abonnés historiques sont régulièrement proposées. Elles offrent par exemple des mois d’abonnement gratuits ou des remises sur le prix des abonnements aux plateformes de streaming les plus connues

Autres sources :