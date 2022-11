Metaverse dans les établissements de soins ? les différentes utilisations ?

Utilisation des technologies Metaverse dans les établissements de soins

La technologie des métavers peut être exploitée de plusieurs façons dans les établissements de santé.

Elle a le potentiel de révolutionner les soins aux patients, de réduire les coûts, d’augmenter l’efficacité et d’améliorer les résultats globaux.

Voici quelques-unes des façons dont Metaverse peut être utilisé dans le domaine de la santé :

– Télémédecine :

Des visites virtuelles avec des médecins et d’autres professionnels de la santé peuvent être effectuées via Metaverse. Cela permet aux patients d’interagir avec des experts du monde entier sans avoir à voyager ou à prendre des congés. Cela élimine également les barrières géographiques qui limitent l’accès aux services spécialisés

– Aide à la décision clinique :

Les agents virtuels alimentés par l’IA fournissent une aide à la décision aux médecins lorsqu’ils établissent des diagnostics ou des plans de traitement pour leurs patients. En exploitant des informations en temps réel provenant d’un large éventail d’informations médicales, les agents virtuels de l’IA peuvent aider les médecins à prendre des décisions plus rapidement et avec plus de précision

– Éducation et formation :

Metaverse peut être utilisé pour offrir des expériences éducatives interactives aux professionnels de la santé. Les classes virtuelles, les simulations et les webinaires peuvent tous être facilités par la technologie Metaverse. Cela permet aux prestataires d’accéder aux derniers matériels pédagogiques sans avoir à quitter leur bureau ou l’hôpital

– Engagement des patients :

Grâce à Metaverse, les patients peuvent avoir une communication virtuelle directe avec leurs médecins ou leurs infirmières chaque fois qu’ils en ont besoin. Ils peuvent également suivre leurs informations de santé, consulter leurs dossiers médicaux et accéder à des ressources en ligne, où qu’ils soient dans le monde

– Surveillance à distance :

Les dispositifs vestimentaires connectés à une plateforme virtuelle permettent de surveiller à distance les signes vitaux des patients, tels que le rythme cardiaque, le taux d’oxygène, la température, la pression artérielle et la fréquence cardiaque variabilité.

Ces données en temps réel peuvent être utilisées pour détecter les signes précoces de problèmes médicaux et alerter les prestataires lorsqu’une intervention est nécessaire

– La recherche :

Metaverse peut également être utilisé pour la recherche clinique en fournissant une plateforme de collecte et d’analyse de grandes quantités de données provenant de patients du monde entier.

En exploitant la puissance de l’IA et de l’apprentissage automatique, les chercheurs peuvent rapidement identifier des corrélations entre différentes maladies, traitements et résultats, ce qui peut conduire à un développement plus rapide de nouveaux traitements

La technologie des métavers a le potentiel de révolutionner les soins de santé à bien des égards. Elle peut accroître l’accès aux soins, réduire les coûts, accélérer les diagnostics et les plans de traitement, améliorer l’engagement des patients, faciliter le suivi à distance et soutenir la recherche clinique.

Les organismes de santé ne font que commencer à explorer les possibilités offertes par la technologie Metaverse et comment elle peut être utilisée pour améliorer les résultats des patients et la qualité globale des soins de santé.

