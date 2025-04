Samsung One UI 7 débarque : déploiement, compatibilité et nouvelles fonctionnalités en détail

Samsung s’apprête à déployer One UI 7, sa nouvelle interface utilisateur basée sur Android 15, apportant des fonctionnalités inédites et des améliorations significatives aux smartphones Galaxy.

Ce que vous devez retenir sur One UI 7 de Samsung :

📱 Une interface utilisateur plus intuitive et épurée : One UI 7, basée sur Android 15, propose un design modernisé, des menus simplifiés et des performances optimisées pour une expérience fluide sur les Galaxy.

: One UI 7, basée sur Android 15, propose un design modernisé, des menus simplifiés et des performances optimisées pour une expérience fluide sur les Galaxy. 📸 Des fonctionnalités avancées pour la caméra : Profitez du mode Super HDR pour des photos haute qualité et d’outils d’édition RAW intégrés directement dans la galerie.

: Profitez du mode Super HDR pour des photos haute qualité et d’outils d’édition RAW intégrés directement dans la galerie. 🎨 Une personnalisation enrichie : Ajustez l’écran de verrouillage, les styles de notifications et les widgets pour un smartphone qui vous ressemble.

: Ajustez l’écran de verrouillage, les styles de notifications et les widgets pour un smartphone qui vous ressemble. 🔒 Sécurité renforcée avec Knox Matrix : La blockchain privée et les nouvelles options biométriques garantissent une meilleure protection des données personnelles.

: La blockchain privée et les nouvelles options biométriques garantissent une meilleure protection des données personnelles. 🤖 IA et reconnaissance faciale améliorées : Des outils comme la transcription automatique et un déverrouillage plus précis grâce à un enregistrement multi-angles transforment l’utilisation quotidienne.

: Des outils comme la transcription automatique et un déverrouillage plus précis grâce à un enregistrement multi-angles transforment l’utilisation quotidienne. 🌍 Déploiement progressif : Disponible en bêta depuis décembre 2024, cette mise à jour arrive d’abord sur les Galaxy S24 dans certaines régions avant un déploiement global.

Qu’est-ce que One UI 7 ?

One UI 7 est la dernière version de l’interface utilisateur de Samsung, conçue pour offrir une expérience plus intuitive et agréable sur les appareils Galaxy. Basée sur Android 15, cette mise à jour introduit des améliorations notables, notamment une interface plus épurée, des performances optimisées et de nouvelles options de personnalisation.

Principales nouveautés de One UI 7

Interface repensée : One UI 7 propose un design modernisé avec des éléments simplifiés, des icônes redessinées et une organisation plus intuitive des menus, facilitant la navigation et l’utilisation quotidienne.

: One UI 7 propose un design modernisé avec des éléments simplifiés, des icônes redessinées et une organisation plus intuitive des menus, facilitant la navigation et l’utilisation quotidienne. Améliorations de la caméra : La mise à jour enrichit l’application caméra avec des fonctionnalités avancées, telles que le mode Super HDR pour des images de haute qualité en conditions de contraste élevé, et des outils d’édition de photos en format RAW directement intégrés dans la galerie

: La mise à jour enrichit l’application caméra avec des fonctionnalités avancées, telles que le mode Super HDR pour des images de haute qualité en conditions de contraste élevé, et des outils d’édition de photos en format RAW directement intégrés dans la galerie Personnalisation accrue : Les utilisateurs peuvent désormais personnaliser davantage leur écran de verrouillage avec de nouveaux styles d’horloge, ajuster la taille et la position des widgets, et modifier les styles de notification pour une expérience sur mesure.

: Les utilisateurs peuvent désormais personnaliser davantage leur écran de verrouillage avec de nouveaux styles d’horloge, ajuster la taille et la position des widgets, et modifier les styles de notification pour une expérience sur mesure. Sécurité renforcée : Avec l’intégration de Knox Matrix, Samsung introduit une technologie basée sur une blockchain privée pour renforcer la protection des données sur ses appareils. De plus, des fonctionnalités comme l’authentification biométrique pour les paramètres de sécurité et le blocage des ports USB en mode verrouillé augmentent la sécurité globale du système.

: Avec l’intégration de Knox Matrix, Samsung introduit une technologie basée sur une blockchain privée pour renforcer la protection des données sur ses appareils. De plus, des fonctionnalités comme l’authentification biométrique pour les paramètres de sécurité et le blocage des ports USB en mode verrouillé augmentent la sécurité globale du système. Intégration de l’intelligence artificielle : One UI 7 exploite l’IA pour offrir des outils tels que la transcription automatique des appels, facilitant la prise de notes, et des améliorations dans la reconnaissance faciale pour un déverrouillage plus précis et efficace.

Un nouveau processus d’enregistrement

Auparavant, l’enregistrement de votre visage consistait simplement à regarder la caméra pendant quelques secondes. Avec One UI 7, ce processus a été affiné pour inclure des étapes supplémentaires. Désormais, après un scan initial de la partie frontale de votre visage, l’appareil vous demandera d’incliner légèrement la tête vers le haut et vers le bas. Cette modification vise à capturer davantage d’angles de votre visage, améliorant ainsi la précision et l’efficacité de la détection lors de l’utilisation quotidienne.

Pour des raisons de sécurité, Samsung n’autorise pas l’enregistrement de l’écran pendant le processus d’enregistrement facial. Cependant, des démonstrations montrent que l’appareil guide l’utilisateur à chaque étape, offrant une expérience plus interactive et des résultats plus cohérents, même dans des conditions d’éclairage défavorables ou avec des changements subtils d’apparence.

Options existantes maintenues

Malgré ces changements, les options du menu de reconnaissance faciale dans One UI 7 restent similaires aux versions précédentes, incluant des fonctionnalités telles que :

Ajouter une apparence alternative : permet à l’appareil de reconnaître votre visage même en cas de changement de look, comme le port de lunettes ou une nouvelle coiffure.

: permet à l’appareil de reconnaître votre visage même en cas de changement de look, comme le port de lunettes ou une nouvelle coiffure. Reconnaissance avec les yeux ouverts : assure que l’appareil ne se déverrouille que lorsque vos yeux sont ouverts, renforçant ainsi la sécurité.

: assure que l’appareil ne se déverrouille que lorsque vos yeux sont ouverts, renforçant ainsi la sécurité. Augmentation temporaire de la luminosité : idéal pour les conditions de faible luminosité, cette option augmente la luminosité de l’écran pendant la reconnaissance faciale pour faciliter la détection.

Configuration du système de reconnaissance faciale

Pour configurer cette fonction, suivez ces étapes :

Ouvrez les Paramètres de votre téléphone ou tablette. Accédez à Sécurité et confidentialité. Sélectionnez Verrouillage de l’écran et biométrie. Choisissez Reconnaissance faciale et suivez les instructions à l’écran.

Il est recommandé de combiner cette technologie avec d’autres méthodes de sécurité biométrique, comme le lecteur d’empreintes digitales, pour une expérience de déverrouillage plus polyvalente et sécurisée.

Avec les améliorations apportées par One UI 7, notamment dans le domaine de la reconnaissance faciale, Samsung vise à enrichir l’interaction quotidienne avec ses appareils. Si vous envisagez de mettre à jour votre appareil ou si vous participez déjà à la version bêta de One UI 7, ce nouveau système de reconnaissance faciale mérite certainement d’être exploré.

Déploiement et compatibilité

Le programme bêta de One UI 7 a débuté le 5 décembre 2024, initialement disponible pour les Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra dans certains pays, dont l’Allemagne, la Corée du Sud et les États-Unis. Le déploiement global est prévu dans les semaines suivantes, avec une disponibilité progressive selon les régions et les modèles d’appareils. Les smartphones Galaxy récents seront prioritaires pour cette mise à jour, tandis que les modèles plus anciens pourraient ne pas être compatibles afin d’assurer des performances optimales.

Conclusion

One UI 7 représente une évolution majeure de l’interface utilisateur de Samsung, apportant des fonctionnalités innovantes et des améliorations conçues pour enrichir l’expérience des utilisateurs de smartphones Galaxy. Avec une interface repensée, des outils de personnalisation étendus et des mesures de sécurité renforcées, cette mise à jour promet de transformer l’utilisation quotidienne des appareils Samsung.