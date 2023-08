Révolution Électrique : C5 Aircross Hybrid, le SUV Écologique qui surpasse les attentes !”

Le Citroën C5 Aircross Hybride : un choix idéal pour les amateurs de SUV

Citroën a récemment fait son entrée dans le marché des véhicules hybrides rechargeables avec le lancement du C5 Aircross Hybrid. Ce premier modèle hybride de la marque est basé sur la mise à jour à mi-vie du C5 Aircross et promet d’offrir une expérience de conduite alliant confort, performance, et respect de l’environnement.

Un design séduisant et une capacité impressionnante

Le C5 Aircross Hybrid se présente comme un grand SUV de taille moyenne, mesurant 4,5 mètres de long et 1,69 mètre de haut. Il dispose d’un énorme coffre d’une capacité de 580 litres, ce qui en fait une voiture familiale très pratique. Cette capacité reste identique à celle du modèle conventionnel, témoignant de l’efficacité de l’intégration du système hybride.

Un intérieur spacieux et confortable

L’intérieur du C5 Aircross Hybrid offre un espace généreux pour les passagers et un confort optimal grâce à ses sièges Advanced Comfort, conçus pour offrir un maintien et un amorti exceptionnels. La planche de bord est également bien agencée, avec un écran tactile central de 8 pouces accompagné d’un combiné d’instruments numériques personnalisable.

Une motorisation hybride performante et économique

Le système de propulsion du C5 Aircross Hybrid combine un moteur essence PureTech de 180 ch et un moteur électrique de 80 kW, offrant une puissance cumulée de 225 ch. La batterie lithium-ion de 13,2 kWh permet une autonomie en mode 100% électrique de 50 kilomètres (selon le cycle WLTP), suffisante pour les trajets quotidiens.

Grâce à sa motorisation hybride, le C5 Aircross Hybrid affiche des émissions de CO2 réduites et une consommation de carburant maîtrisée. Il est également éligible aux différentes aides gouvernementales dédiées aux véhicules verts, telles que le bonus écologique ou la prime à la conversion.

Des modes de conduite adaptés à chaque situation

Ce SUV hybride propose plusieurs modes de conduite qui s’adaptent aux besoins et préférences du conducteur :

Mode électrique : pour rouler en silence et sans émissions polluantes sur de courtes distances;

pour rouler en silence et sans émissions polluantes sur de courtes distances; Mode hybride : pour optimiser les performances du moteur thermique et électrique en fonction des conditions de circulation;

pour optimiser les performances du moteur thermique et électrique en fonction des conditions de circulation; Mode sport : pour profiter d’une expérience de conduite dynamique avec toute la puissance disponible;

pour profiter d’une expérience de conduite dynamique avec toute la puissance disponible; e-Save : pour économiser de l’énergie électrique et l’utiliser ultérieurement lors de la conduite en zone urbaine.

Un prix encore à ajuster pour séduire davantage

Le principal frein à l’adoption du C5 Aircross Hybrid pourrait résider dans son prix. En effet, la version d’entrée de gamme est affichée à 44 750 euros, soit une différence de 10 000 euros par rapport au modèle conventionnel (35 355 euros en janvier). Une telle différence pour deux voitures aux caractéristiques similaires, dont seul le système de propulsion change, peut sembler importante.

Stellantis, groupe détenteur de la marque Citroën, devrait ainsi envisager d’ajuster ce tarif pour rendre le C5 Aircross Hybrid plus attractif et compétitif face à ses concurrents directs sur le marché des SUV hybrides rechargeables.

Conclusion : le Citroën C5 Aircross Hybrid, un choix pertinent pour les amateurs de SUV écologiques

En résumé, le C5 Aircross Hybrid représente un choix intéressant pour ceux qui cherchent un SUV alliant confort, espace, et respect de l’environnement. Les performances et l’autonomie offertes par sa motorisation hybride séduiront les conducteurs désireux de réduire leur empreinte écologique sans sacrifier le plaisir de conduite. Il ne reste plus qu’à voir si Stellantis ajustera le prix de ce véhicule pour le rendre encore plus compétitif sur le marché des SUV hybrides rechargeables.