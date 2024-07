référencement SEO 2024 : quelles sont les tendances à suivre cette année pour maximiser la visibilité de son site internet

Le référencement web est un domaine en constante évolution. Chaque année, des changements majeurs sont apportés par Google afin d’améliorer la pertinence et la qualité des résultats de recherche, mais aussi de s’adapter aux nouvelles attentes des internautes.

Ainsi, en 2024, certaines pratiques vont avoir plus ou moins d’impact sur votre place dans les moteurs de recherche que d’autres.

Quelles sont les tendances à respecter pour un meilleur positionnement ?

Proposer des contenus de qualité

La qualité du contenu est la pierre angulaire du référencement web. En 2024, cette règle va continuer à gagner en importance. Pour un bon classement sur les pages de résultats (SERP), il est essentiel de produire des contenus qui répondent aux attentes des internautes. En d’autres termes, ils doivent apporter une véritable valeur ajoutée. L’algorithme analyse en effet la pertinence du contenu en lien avec l’intention de recherche derrière chaque requête des utilisateurs pour classer un site.

De même, vos textes doivent être soignés, concis et avoir une syntaxe parfaite. De tels types de contenus retiennent rapidement l’attention des internautes. En outre, ils doivent être originaux, car Google punit sévèrement la duplication de contenus.

Par ailleurs, l’optimisation et l’amélioration continue de vos rédactions sont fondamentales. En procédant ainsi, vous garantissez aux internautes l’accès à des informations actuelles, ce qui peut significativement optimiser votre visibilité.

Éviter de supprimer les anciens contenus

Nombreux sont les éditeurs de site qui font l’erreur de supprimer leurs contenus pour des raisons d’ancienneté. Appelée le « content pruning » ou « élagage de contenu », cette pratique n’est pas recommandée par Google. Vos contenus mêmes anciens peuvent toujours être utiles et ainsi, contribuer à préserver un bon score SEO.

Toutefois, les pages mal classées ou les contenus obsolètes renfermant des liens brisés peuvent être retirés du site. Ce retrait permet d’alléger la plateforme et de faciliter le crawling des autres pages pour les robots. Tout ceci fluidifie la navigation pour les utilisateurs, ce qui améliore le classement du site dans les SERP.

Tenir compte des aspects techniques

En matière de SEO, les éléments techniques ne doivent pas être négligés. Sur ce point, plusieurs points sont à considérer.

L’architecture du site de votre entreprise

La structure d’un site figure parmi les critères importants du référencement SEO. Elle doit suivre une hiérarchie claire, logique et pertinente. Les experts recommandent la création de catégories principales correspondant aux thématiques majeures du site. Ces différentes rubriques peuvent à leur tour être déclinées en sous-catégories. L’objectif de cette structuration est de faciliter la navigation aux internautes.

De même, il est conseillé de proposer un menu principal qui montre toutes les pages de votre site web. Celui-ci doit être bien organisé pour permettre aux internautes de trouver rapidement ce qu’ils cherchent. Il peut même contenir des liens vers des pages importantes de votre plateforme.

La vitesse de chargement

La vitesse de chargement a rapport avec le temps nécessaire pour une page web de charger complètement. Selon Google, elle doit être inférieure à 2 secondes à compter de la demande d’accès envoyée par le navigateur. Pour corriger la vitesse de chargement, il est conseillé d’optimiser les images, de réduire les scripts inutiles et d’utiliser la mise en cache du navigateur.

Le balisage

Structurer ses contenus est un excellent moyen d’optimiser son SEO. Et pour cela, l’utilisation des balises Hn est essentielle. Ces balises permettent de définir les titres et les sous-titres de votre page. Elles se déclinent en six niveaux, de H1 à H6.

La balise H1 doit être unique et décrire le sujet principal de la page. Les balises H2 aux H6 quant à elles sont utilisées pour les sous-titres et les sections.

La sécurité du site

Les experts recommandent d’utiliser le protocole HTTPS pour sécuriser les données échangées entre les utilisateurs et le serveur. Cette sécurisation optimise la confiance des internautes, mais permet aussi d’améliorer le classement de votre site dans les moteurs de recherche.

Toutefois, il faut savoir que ces différentes stratégies doivent être adoptées avec prudence pour un rendu de qualité.

Examiner l’expérience utilisateur

En 2024, l’expérience utilisateur (UX) reste un critère important lorsqu’il s’agit de bien référencer son site web sur les SERP. Elle prend en compte plusieurs éléments à savoir : la navigation, la qualité du site, le temps de chargement de chaque page et bien d’autres points. Pour être certain d’offrir une belle expérience à vos visiteurs, il est conseillé d’utiliser le rapport Core Web Vitals de Google. Cet outil analyse votre plateforme et dévoile les meilleures pages ainsi que celles ayant besoin d’amélioration. Tenir compte de ses recommandations permettra d’optimiser le classement de votre site.

Proposer la recherche vocale

Apple Siri, Google Assistant, Amazon Alexa (ici)… Les outils d’assistances vocales sont très présents dans notre quotidien depuis quelques années. En 2024, cette tendance continue de gagner en popularité. En quête d’efficacité et de praticité, les internautes utilisent de plus en plus la fonction vocale pour leur recherche. Et selon les prévisions, plus de 50 % de toutes les requêtes en ligne seront vocales d’ici l’année prochaine.

Face à cela, optimiser son site pour la recherche vocale est indispensable pour espérer une meilleure visibilité sur le web. Pour ce faire, il est conseillé d’adapter son contenu SEO au format question-réponse ainsi qu’au langage parlé. De même, proposer des contenus basés sur l’intention de recherche des utilisateurs devient une priorité. Par ailleurs, les experts recommandent d’utiliser des questions à longue traine avec une anticipation des requêtes des internautes.

Prendre soin de sa netlinking

En 2024, les backlinks ou liens entrants restent un incontournable pour un bon classement dans les moteurs de recherche. Comme vous le savez, ce sont des liens externes pointant vers votre plateforme. Pour Google, ils sont le gage d’une bonne popularité. Cependant, ces liens doivent provenir de sites d’autorité pour être considérés comme pertinents et crédibles.

Une approche stratégique consiste à envisager des échanges de liens avec les sites de votre secteur d’activité. De plus, la publication des articles invités sur des sites référents permet d’obtenir des liens entrants de haute qualité.

Vous connaissez désormais toutes les astuces SEO en 2024. Il est urgent de les mettre en pratique pour améliorer son référencement.