Quelles sont les fournitures indispensables en entreprise pour vos salariés ?

Lorsque vous êtes chef d’entreprise, l’une de vos plus grandes préoccupations doit être de mettre vos salariés dans les meilleures conditions qui soient.

De cette façon, ils seront plus motivés à travailler, et par conséquent plus productifs. Pour y arriver, vous devez mettre à leur disposition toutes sortes de fournitures.

Celles-ci dépendent généralement du type de services que vous proposez. Cependant, il y en a qui sont indispensables dans toutes les entreprises. Découvrez-les à travers cet article.

Ce que vous devez retenir des fournitures de bureaux pour vos salariés :

Les fournitures indispensables en entreprise incluent celles pour l’hygiène, la sécurité, l’informatique, le classement, le rangement, la cuisine, le mobilier de bureau et le petit matériel.

Parmi les équipements essentiels, on trouve des accessoires d’hygiène comme les sacs poubelle et les essuie-mains, ainsi que des équipements de sécurité tels que les extincteurs et les trousses de premiers secours.

Les fournitures informatiques, de classement et de rangement contribuent à l’organisation et à la productivité, tandis que le mobilier de bureau confortable favorise le bien-être des employés.

Le petit matériel, comprenant des stylos, des blocs-notes et autres accessoires, est également essentiel et peut être personnalisé pour renforcer la marque de l’entreprise.

Les fournitures d’hygiène

L’hygiène et la propreté sont indispensables dans une entreprise, peu importe les services proposés. Pour les assurer, il est recommandé d’engager un service d’entretien qui se chargera du nettoyage des locaux quotidiennement. Cependant, la mise en place d’un environnement de travail hygiénique ne se limite pas à cela. Vous devez aussi vous munir de quelques accessoires que vos salariés pourront utiliser. Parmi ceux-ci, vous avez les sacs poubelle, l’essuie-mains, les savons liquides, les aspirateurs, etc.

Les fournitures de sécurité

En tant que chef d’entreprise, vous savez sûrement déjà que vous êtes responsable de la sécurité de vos salariés. Lorsqu’ils ont des accidents de travail, il vous revient de les soigner. Lorsque vous n’assumez pas ce rôle, vous pouvez être poursuivi. À cet effet, il existe des équipements de sécurité dont vous devez impérativement disposer dans l’entreprise. Il s’agit de :

Les extincteurs ;

Les alarmes incendie ;

Les plans d’évacuation ;

Les trousses de premiers secours.

En dehors de ceux-ci, il y a également des équipements de protection individuelle que vous devez fournir à vos salariés. Ils sont particulièrement recommandés pour les industriels. Au nombre de ceux-ci, vous avez les lunettes de protection, les casques, les chaussures de sécurité et bien d’autres.

Les fournitures informatiques

Les matériels informatiques représentent généralement la part la plus onéreuse du budget en fournitures. Cependant, ils sont désormais indispensables dans les sociétés, peu importe leur statut. En effet, on est à l’ère du numérique, et même les entreprises les plus traditionnelles ont dû se moderniser pour se faciliter la tâche. Elles utilisent désormais des équipements informatiques pour leur gestion, mais aussi pour leur communication. Ils regroupent les ordinateurs, les imprimantes, les téléphones, etc.

En fonction de la nature de vos activités, vous devez dimensionner votre parc informatique et définir la quantité d’ordinateurs dont vous avez besoin. Vous devez aussi définir la mémoire de chacun d’entre eux. Vous devez également choisir le type d’imprimante approprié pour vos activités. Ainsi, en fonction de vos besoins, vous pourrez définir la vitesse de copie et résolution nécessaires.

Les fournitures de classement

Une entreprise fonctionne mieux lorsqu’elle est organisée. C’est-à-dire que tous les accessoires sont à leur place et facilement accessibles. C’est pour cette raison qu’il est également important de vous procurer des équipements de classement. Il y en a de différents types. Vous distinguez les classeurs à levier, les corbeilles superposables, les trieurs de bureau, les chemises cartonnées, etc. Vous pouvez opter pour les modèles qui vous conviennent le mieux.

En choisissant vos fournitures de classement, vous devez avoir une seule idée en tête : celle de dégager les espaces de travail et de classer l’information selon des critères appropriés. Il peut s’agir de l’ordre alphabétique, chronologique ou par priorité. Dans tous les cas, le plus important est de pouvoir y accéder au plus vite en cas de besoin.

Les fournitures de rangement

Les fournitures de rangement sont à utiliser pour ranger les dossiers clos, mais qu’il est important d’archiver. Vous pouvez par exemple opter pour des boîtes de rangement que vous allez identifier par année. Ces boîtes seront ensuite conservées dans un local spécifique. À cet effet, il faut souligner qu’il est possible de faire appel à des prestataires extérieurs pour louer un espace si vous n’en disposez pas. Par ailleurs, il n’y a pas que les dossiers physiques qui nécessitent des fournitures de rangement. Vous pouvez également conserver l’information digitale. Pour ce faire, vous pouvez vous procurer des espaces de stockage virtuels.

Les fournitures de cuisine

Vous pouvez décider de mettre une cuisine ou une salle de pause à la disposition de vos salariés. Ce qui est d’ailleurs une très bonne idée. Dans ce cas, vous aurez besoin de quelques fournitures. Il s’agit des tasses, des assiettes, des couverts, des serviettes en papier, du café, du thé. Par ailleurs, des collations peuvent être nécessaires pour permettre aux employés de se restaurer sur place.

Le mobilier de bureau

Un bon aménagement de l’espace de travail peut motiver vos salariés à travailler davantage. Pour y arriver, vous devez vous procurer du mobilier de bureau approprié (ici). Vous en avez de différents types. Pour les choisir, vous devez tenir compte de vos goûts, mais aussi des dimensions de vos locaux. Veillez à vous tourner vers des équipements durables, dotés d’un design agréable et moderne. Par-dessus tout, misez sur le confort. De cette façon, vos employés ne seront pas exposés à :

Des douleurs lombaires ;

Des troubles musculo-squelettiques ;

Des fatigues intenses…

Un mobilier de qualité nécessite un investissement de base important, mais il sera rentable sur le long terme, car il ne sera pas rapidement amorti. En prime, vos employés seront satisfaits de travailler dans un cadre agréable et confortable.

Le petit matériel

Dans cette catégorie, vous retrouvez les accessoires indispensables pour écrire. Il s’agit entre autres des crayons, des stylos et des marqueurs. Vous pouvez également y inclure les carnets, les agrafeuses, les blocs-notes, etc. À cet effet, il est recommandé d’effectuer un petit stock que vous gérerez selon le principe de l’économat. De cette façon, vous ne serez pas à court. Vous pouvez également utiliser une partie de ces accessoires pour votre stratégie marketing. Ceci consiste à les personnaliser avec le logo de votre société, afin de les offrir à vos partenaires et clients.

