Rappel massif chez Stellantis pour un voyant moteur défaillant : plus de 700 000 Peugeot, Citroën, DS et Opel concernés dès octobre 2025

4.6/5 - (14 votes)

Stellantis fait face à un rappel massif impliquant plus de 700 000 véhicules dans le monde. Ce rappel intervient après la découverte d’un défaut du voyant moteur, élément crucial pour la sécurité et l’entretien des voitures modernes. La défaillance concerne principalement plusieurs modèles diesel issus des marques emblématiques du groupe, comme Peugeot, Citroën, DS et Opel. Cette campagne s’inscrit dans un contexte où la fiabilité des motorisations – notamment le célèbre moteur 1.2 PureTech – est de plus en plus discutée.

Origine du rappel et contexte technique

Face à la multiplication des plaintes d’utilisateurs, Stellantis a identifié un problème d’alerte : le voyant moteur peut ne pas s’allumer lorsqu’une anomalie survient. L’absence de ce signal lumineux empêche le conducteur de réagir rapidement, ce qui augmente les risques de dommages mécaniques ou d’incidents sur la route.

Ce rappel massif se distingue par son ampleur et par la variété des modèles concernés. Selon les autorités européennes, dont l’agence allemande de sécurité automobile, il ne s’agit pas d’un incident isolé mais bien d’un souci touchant une large part du parc diesel produit par Stellantis ces dernières années.

Modèles impliqués dans le rappel

La campagne de retour en atelier concerne plusieurs générations de véhicules des marques Citroën, Peugeot, DS et Opel. Parmi les modèles les plus touchés figurent la Citroën C3 troisième génération, les SUV comme le C5 Aircross, ainsi que différentes déclinaisons du catalogue DS.

L’accent est également mis sur les motorisations 1.2 PureTech. Depuis 2012, ce moteur équipe une grande partie des citadines, compactes et SUV du groupe. Sa réputation a été ternie ces dernières années, notamment en raison de dysfonctionnements du système stop & start, de soucis de courroie de distribution et de récurrents problèmes de voyant moteur.

Peugeot : 208, 308, 3008, 5008 et certains utilitaires

: 208, 308, 3008, 5008 et certains utilitaires Citroën : C3, C4, C5 Aircross et Berlingo

: C3, C4, C5 Aircross et Berlingo Opel : Corsa, Crossland X, Grandland X

: Corsa, Crossland X, Grandland X DS : DS 3 Crossback, DS 7 Crossback

Même si la France n’est pas la seule concernée, elle compte plus de 200 000 véhicules rappelés, illustrant le poids du marché hexagonal pour Stellantis.

Le moteur 1.2 PureTech face aux interrogations

Un des axes majeurs de cette opération touche au moteur 1.2 PureTech. Lancé en 2012, il est devenu rapidement incontournable dans la gamme essence du groupe. Les retours négatifs portent essentiellement sur la courroie de distribution ainsi que sur des dysfonctionnements du voyant moteur, remontés par les réseaux après-vente et des associations de consommateurs.

En dehors du souci d’éclairage du voyant moteur, certains propriétaires ont signalé des signes d’usure prématurée. Cela conduit les experts à recommander une vigilance accrue et parfois des contrôles avancés par rapport au calendrier d’entretien classique. Pour celles et ceux qui utilisent leur voiture intensivement, ces informations sont particulièrement importantes pour la fiabilité au quotidien.

Modèle Moteur concerné Période de production Citroën C3 (3e génération) 1.2 PureTech 2017-2023 Peugeot 208/308 1.2 PureTech/Diesel BlueHDi 2015-2023 DS 3 Crossback 1.2 PureTech 2018-2023 Opel Crossland X 1.2 PureTech 2017-2023

Procédure à suivre pour les propriétaires

Les propriétaires concernés peuvent être informés par différents moyens : notification électronique, lettre recommandée ou appel de leur concessionnaire. Il leur est demandé de prendre rapidement rendez-vous en atelier pour une vérification et, si besoin, une mise à jour logicielle. Ces interventions liées au rappel massif Stellantis sont généralement prises en charge sans frais.

En complément, certains ateliers proposent une vérification de la courroie de distribution, même hors entretien classique. Pour éviter les embouteillages dans les concessions, un calendrier échelonné a été mis en place afin que chaque catégorie de clients puisse organiser son passage selon ses disponibilités locales.

Questions fréquentes sur le rappel Stellantis voyant moteur

Quels sont les signes d’un problème lié au voyant moteur sur ces véhicules ? défaut technique survient, le voyant moteur doit normalement s’allumer afin d’alerter le conducteur. Le principal signe ici est justement son absence alors qu’une anomalie existe. Cela peut se traduire par une perte de performance, des bruits inhabituels ou encore l’apparition d’autres alertes sur le tableau de bord. Voyant éteint malgré une panne moteur

Message d’erreur sur l’ordinateur de bord

Perturbation de la gestion électronique Lorsqu’unsurvient, ledoit normalement s’allumer afin d’alerter le conducteur. Le principal signe ici est justement son absence alors qu’une anomalie existe. Cela peut se traduire par une, des bruits inhabituels ou encore l’apparition d’autres alertes sur le tableau de bord. Stellantis et CTR Soutiennent le Projet de Lithium Géothermique “Hell’s Kitchen” avec un Investissement Majeur Quels modèles sont majoritairement concernés par le rappel ? modèles Peugeot, Citroën, DS et Opel produits entre 2015 et 2023, souvent équipés du moteur 1.2 PureTech ou du diesel BlueHDi. Les séries les plus citées restent la Citroën C3, la Peugeot 208/308, l’Opel Crossland X et la DS 3 Crossback. Lire aussi : Pourquoi choisir un boîtier éthanol pour votre voiture ? Marque Modèle Citroën C3, C4, C5 Aircross Peugeot 208, 308, 3008 Opel Corsa, Crossland X DS DS 3, DS 7 La liste inclut de nombreuxetproduits entre 2015 et 2023, souvent équipés duou du. Les séries les plus citées restent la, la, l’et la Que risquent les conducteurs si le voyant moteur ne s’allume pas ? alerte lumineuse prive le conducteur d’informations essentielles en cas d’incident mécanique. Cela peut entraîner une aggravation des dégâts, une baisse des performances et un risque accru d’accident ou de panne grave. Retard dans le diagnostic d’une panne

Hausse du coût de réparation

Risque accru d’endommagement moteur L’absence d’prive le conducteur d’informations essentielles en cas d’incident mécanique. Cela peut entraîner une aggravation des dégâts, uneet un risque accru d’accident ou de panne grave. Stellantis contacte le propriétaire pour convenir d’un rendez-vous en concession. L’intervention consiste le plus souvent en une mise à jour logicielle ou à une vérification des éléments d’alerte. Les frais sont totalement pris en charge et, selon les cas, une vérification complémentaire de certains organes critiques pourra être proposée. Prise de contact directe (appel, courrier, email)

Passage en atelier agréé

Mise à jour effectuée gratuitement Après identification du véhicule,contacte le propriétaire pour convenir d’un rendez-vous en concession. L’intervention consiste le plus souvent en uneou à une. Les frais sont totalement pris en charge et, selon les cas, une vérification complémentaire de certains organes critiques pourra être proposée.

Sources