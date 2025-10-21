Rappel massif chez Stellantis pour un voyant moteur défaillant : plus de 700 000 Peugeot, Citroën, DS et Opel concernés dès octobre 2025

Stellantis fait face à un rappel massif impliquant plus de 700 000 véhicules dans le monde. Ce rappel intervient après la découverte d’un défaut du voyant moteur, élément crucial pour la sécurité et l’entretien des voitures modernes. La défaillance concerne principalement plusieurs modèles diesel issus des marques emblématiques du groupe, comme Peugeot, Citroën, DS et Opel. Cette campagne s’inscrit dans un contexte où la fiabilité des motorisations – notamment le célèbre moteur 1.2 PureTech – est de plus en plus discutée.
Origine du rappel et contexte technique
Face à la multiplication des plaintes d’utilisateurs, Stellantis a identifié un problème d’alerte : le voyant moteur peut ne pas s’allumer lorsqu’une anomalie survient. L’absence de ce signal lumineux empêche le conducteur de réagir rapidement, ce qui augmente les risques de dommages mécaniques ou d’incidents sur la route.
Ce rappel massif se distingue par son ampleur et par la variété des modèles concernés. Selon les autorités européennes, dont l’agence allemande de sécurité automobile, il ne s’agit pas d’un incident isolé mais bien d’un souci touchant une large part du parc diesel produit par Stellantis ces dernières années.
Modèles impliqués dans le rappel
La campagne de retour en atelier concerne plusieurs générations de véhicules des marques Citroën, Peugeot, DS et Opel. Parmi les modèles les plus touchés figurent la Citroën C3 troisième génération, les SUV comme le C5 Aircross, ainsi que différentes déclinaisons du catalogue DS.
L’accent est également mis sur les motorisations 1.2 PureTech. Depuis 2012, ce moteur équipe une grande partie des citadines, compactes et SUV du groupe. Sa réputation a été ternie ces dernières années, notamment en raison de dysfonctionnements du système stop & start, de soucis de courroie de distribution et de récurrents problèmes de voyant moteur.
- Peugeot : 208, 308, 3008, 5008 et certains utilitaires
- Citroën : C3, C4, C5 Aircross et Berlingo
- Opel : Corsa, Crossland X, Grandland X
- DS : DS 3 Crossback, DS 7 Crossback
Même si la France n’est pas la seule concernée, elle compte plus de 200 000 véhicules rappelés, illustrant le poids du marché hexagonal pour Stellantis.
Le moteur 1.2 PureTech face aux interrogations
Un des axes majeurs de cette opération touche au moteur 1.2 PureTech. Lancé en 2012, il est devenu rapidement incontournable dans la gamme essence du groupe. Les retours négatifs portent essentiellement sur la courroie de distribution ainsi que sur des dysfonctionnements du voyant moteur, remontés par les réseaux après-vente et des associations de consommateurs.
En dehors du souci d’éclairage du voyant moteur, certains propriétaires ont signalé des signes d’usure prématurée. Cela conduit les experts à recommander une vigilance accrue et parfois des contrôles avancés par rapport au calendrier d’entretien classique. Pour celles et ceux qui utilisent leur voiture intensivement, ces informations sont particulièrement importantes pour la fiabilité au quotidien.
|Modèle
|Moteur concerné
|Période de production
|Citroën C3 (3e génération)
|1.2 PureTech
|2017-2023
|Peugeot 208/308
|1.2 PureTech/Diesel BlueHDi
|2015-2023
|DS 3 Crossback
|1.2 PureTech
|2018-2023
|Opel Crossland X
|1.2 PureTech
|2017-2023
Procédure à suivre pour les propriétaires
Les propriétaires concernés peuvent être informés par différents moyens : notification électronique, lettre recommandée ou appel de leur concessionnaire. Il leur est demandé de prendre rapidement rendez-vous en atelier pour une vérification et, si besoin, une mise à jour logicielle. Ces interventions liées au rappel massif Stellantis sont généralement prises en charge sans frais.
En complément, certains ateliers proposent une vérification de la courroie de distribution, même hors entretien classique. Pour éviter les embouteillages dans les concessions, un calendrier échelonné a été mis en place afin que chaque catégorie de clients puisse organiser son passage selon ses disponibilités locales.
Questions fréquentes sur le rappel Stellantis voyant moteur
Quels sont les signes d’un problème lié au voyant moteur sur ces véhicules ?
- Voyant éteint malgré une panne moteur
- Message d’erreur sur l’ordinateur de bord
- Perturbation de la gestion électronique
Quels modèles sont majoritairement concernés par le rappel ?
|Marque
|Modèle
|Citroën
|C3, C4, C5 Aircross
|Peugeot
|208, 308, 3008
|Opel
|Corsa, Crossland X
|DS
|DS 3, DS 7
Que risquent les conducteurs si le voyant moteur ne s’allume pas ?
- Retard dans le diagnostic d’une panne
- Hausse du coût de réparation
- Risque accru d’endommagement moteur
Comment se déroule la procédure de rappel ?
- Prise de contact directe (appel, courrier, email)
- Passage en atelier agréé
- Mise à jour effectuée gratuitement
