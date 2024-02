Honda e:Ny1 : La nouvelle électrique qui peine à briller ? Découvrez pourquoi elle pourrait rester dans l’ombre malgré son charme

Honda e :Ny1 : un essai prometteur mais …

Dans cet article, découvrez notre analyse de la nouvelle Honda e :Ny1 et les raisons pour lesquelles elle risque d’avoir du mal à séduire les acheteurs malgré ses qualités indéniables.

Voici un résumé de l’article sur la Honda e :Ny1 :

Le design de la Honda e :Ny1 est plaisant mais pas révolutionnaire, avec quelques spécificités intéressantes comme la calandre pleine et la barre lumineuse sur le hayon arrière.

L’habitabilité est satisfaisante pour les passagers mais décevante en termes d’espace de rangement, notamment avec un coffre de seulement 344 litres.

La technologie embarquée, bien que présente avec deux grands écrans, souffre d’une interface vieillissante et d’un manque d’ergonomie.

Les aides à la conduite sont convaincantes, avec une gamme complète regroupée sous l’appellation Honda Sensing.

Cependant, malgré ses qualités, la Honda e :Ny1 fait face à une concurrence féroce sur le marché des SUV électriques familiaux, avec un rapport prix/prestations difficile à défendre.

Ses lacunes en termes d’espace de rangement, de technologie embarquée et d’autonomie pourraient constituer des freins à son succès sur le marché.

Design : plaisant sans être révolutionnaire

La Honda e :Ny1 se positionne avec des dimensions dans la moyenne basse des SUV familiaux, rivalisant avec des modèles comme le Kia Niro ou le Hyundai Kona. Son design emprunte à celui du SUV hybride Honda HR-V déjà présent au catalogue de la marque, avec quelques spécificités telles que la calandre pleine et l’apparition d’une barre lumineuse exclusive sur le hayon arrière. Les jantes sont également spécifiques aux modèles 100% électriques. Cependant, il faut noter que les batteries dépassent nettement du plancher, créant une protubérance qui alourdit visuellement la ligne extérieure.

Habitabilité : agréable pour les passagers, moins pour les bagages

L’espace intérieur est plutôt satisfaisant pour les occupants, même si l’on peut regretter la longueur d’assise des sièges avant non extensible et l’absence de mémoire de position rendant plus difficile le partage du véhicule entre plusieurs conducteurs. Le toit ouvrant panoramique disponible en série laisse entrer une belle luminosité dans l’habitacle et offre une vue imprenable sur le ciel pour les passagers avant, fait assez rare sur ce segment de marché.

Dimensions : 4.39 m x 1.79 m x 1.58 m

Puissance : 204 chevaux

Autonomie : jusqu’à 412 km selon WLTP

Écran principal : 15.1 pouces

Prise côté voiture : Type 2 Combo

En revanche, le volume du coffre est décevant avec seulement 344 litres, loin des 475 litres offerts par un Niro ou des 466 litres d’un Kona. Même constat avec les sièges arrière rabattus : malgré l’obtention d’un plancher plat, l’espace disponible n’est que de 1 136 litres, bien moins que les 1 300 litres d’un Kona ou les 1 392 litres d’un Niro.

Une technologie embarquée perfectible

La Honda e :Ny1 met à disposition deux grands écrans regroupant presque tous les contrôles : un combiné d’instruments numériques de 10.25 pouces récupéré de la Honda e électrique et un second écran vertical de 15.1 pouces rappelant ceux des premières Tesla Model S et X. Ces écrans souffrent cependant d’une interface quelque peu vieillissante et d’un manque d’ergonomie, notamment en ce qui concerne l’affichage des données sur l’écran des instruments et le choix hasardeux de ne pas proposer de stations de recharge directement intégrées dans le système de navigation GPS.

Des aides à la conduite convaincantes

La Honda e :Ny1 est équipée en série d’une gamme complète d’aides à la conduite regroupées sous l’appellation Honda Sensing. Parmi celles-ci, on trouve notamment un système d’assistance au maintien de voie collaboratif et des options de stationnement avec vision à 360°. Ces dispositifs sont globalement satisfaisants et apportent un supplément de confort et de sécurité pour les conducteurs du véhicule.

Un rapport prix/prestations difficile à défendre

Malgré ses qualités indéniables, la Honda e :Ny1 doit faire face à une concurrence particulièrement féroce sur le segment des SUV électriques familiaux. Son prix demeure assez élevé au regard des prestations offertes, notamment en termes d’espace de rangement et de technologies embarquées. D’autres modèles concurrents disposent également d’autonomies supérieures, ce qui pourrait constituer un frein pour certains acheteurs potentiels attachés à cette caractéristique.

Une Honda e :Ny1 séduisante mais pas assez compétitive

En somme, si la Honda e :Ny1 présente des atouts indéniables comme son design plaisant, son espace intérieur généreux pour les passagers et ses aides à la conduite convaincantes, elle risque néanmoins de peiner à s’imposer sur un marché des SUV électriques familiaux toujours plus compétitif. À ce prix, ses lacunes en matière de volume du coffre, de technologie embarquée et d’autonomie pourraient bien constituer des arguments rédhibitoires face à une concurrence plus agressive sur ces points. Il est donc fort probable qu’elle “ne se vendra jamais” comme l’exprime si bien notre article.