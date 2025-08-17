Défaut de chaîne moteur : votre Peugeot, Citroën ou Opel est-elle concernée par le rappel massif du 1.5 BlueHDi ?

4/5 - (13 votes)

Pourquoi le moteur 1.5 BlueHDi fait-il l’objet d’un rappel chez Stellantis ?

Le groupe Stellantis a récemment identifié un risque de casse moteur lié à la chaîne de distribution du moteur diesel 1.5 BlueHDi. Cette pièce, essentielle au bon fonctionnement mécanique, peut présenter une usure prématurée qui risquerait d’entraîner des pannes graves, voire la casse totale du bloc moteur dans certains cas. Ce type de défaillance de chaîne moteur survient lorsqu’une chaîne s’allonge ou montre des faiblesses inhabituelles.

Sur plusieurs marchés européens, dont la France, les centres techniques ont noté une augmentation des retours liés à ce problème de chaîne d’arbre à cames, notamment grâce aux alertes émises par les ateliers partenaires. La décision d’effectuer un rappel massif vise à limiter les risques et à éviter la généralisation de pannes moteur majeures chez les clients.

Quels modèles Peugeot, Citroën, Opel, Fiat et DS sont concernés ?

Les modèles concernés par le rappel couvrent un large éventail de gammes récentes et populaires. Sont principalement visés les véhicules équipés du moteur 1.5 BlueHDi produits entre 2017 et mi-2024. Les marques Peugeot, Citroën, Opel, ainsi que certaines Fiat et DS, figurent dans la liste diffusée par le constructeur.

Peugeot : 208, 308 (deuxième génération), 2008, 3008, 5008, Partner, Rifter

: 208, 308 (deuxième génération), 2008, 3008, 5008, Partner, Rifter Citroën : C3, C4, C4 SpaceTourer, Berlingo, C5 Aircross

: C3, C4, C4 SpaceTourer, Berlingo, C5 Aircross Opel : Corsa, Crossland, Astra, Combo

: Corsa, Crossland, Astra, Combo Fiat : Tipo, Doblo

: Tipo, Doblo DS Automobiles : DS3 Crossback, DS4

Cette liste n’est pas exhaustive. D’autres véhicules pourraient aussi être inclus selon leur date de fabrication ou leur motorisation exacte. Stellantis précise que chaque propriétaire recevra une notification personnalisée si son automobile entre dans le champ d’application du rappel moteur.

Pour les automobilistes, il est essentiel de vérifier individuellement le statut de leur voiture. Le moyen le plus fiable reste le numéro de série (VIN), qui permet de déterminer si le véhicule fait partie des modèles rappelés pour un défaut de chaîne de distribution. Ce numéro unique figure sur la carte grise, mais aussi derrière le pare-brise ou sur les montants de porte.

Marque Modèle principal Période de production concernée Peugeot 208, 308, 3008, 5008, Partner, Rifter 2017 – 2024 Citroën C3, C4, C5 Aircross, Berlingo 2018 – 2024 Opel Corsa, Astra, Crossland, Combo 2019 – 2024 Fiat Tipo, Doblo 2019 – 2024 DS DS3 Crossback, DS4 2019 – 2024

Il existe également différents canaux pour obtenir rapidement l’information : service clientèle de la marque, site officiel de Stellantis ou réseaux partenaires, ou encore contact direct avec le concessionnaire habituel. Un formulaire en ligne permet de saisir le numéro de série et d’obtenir une réponse immédiate sur le statut du rappel.

Quelle procédure attendre lors du rappel et quelles réparations sont prévues ?

Dès qu’un véhicule est identifié comme entrant dans le champ du rappel, une convocation en atelier est programmée. L’intervention consiste généralement à inspecter puis remplacer la chaîne de distribution et ses composants associés. Dans certains cas, d’autres éléments périphériques comme les tendeurs ou galets seront aussi changés pour garantir la fiabilité du moteur.

Stellantis prend en charge la totalité des frais liés à ces opérations, qu’il s’agisse du diagnostic ou de la réparation. Le temps d’immobilisation varie selon la complexité du modèle et la disponibilité des pièces. Les concessions annoncent que la plupart des interventions s’effectuent en moins d’une journée, sauf exception nécessitant un diagnostic complémentaire.

Contrôle visuel de la chaîne et des guides.

de la chaîne et des guides. Remplacement systématique de la chaîne si besoin.

de la chaîne si besoin. Mise à jour du carnet d’entretien après intervention.

En cas de difficulté persistante ou d’impossibilité temporaire d’obtenir un rendez-vous rapide, Stellantis propose parfois une solution de mobilité provisoire pour limiter la gêne occasionnée, que ce soit pour les utilisateurs professionnels ou particuliers.

Quelles conséquences pour la sécurité et la fiabilité des voitures rappelées ?

La rupture ou l’usure excessive de la chaîne de distribution provoque très rapidement une panne moteur pouvant immobiliser totalement le véhicule. Dans les situations extrêmes, une casse impose de remplacer le bloc moteur, une intervention lourde et coûteuse hors garantie constructeur.

Ce rappel massif vise donc à prévenir tout incident grave et à préserver la réputation de fiabilité associée historiquement à ces marques. Pour les conducteurs utilisant leur voiture quotidiennement, cette procédure offre un cadre rassurant face à une incertitude technique potentiellement dommageable.

Le rappel concerne-t-il d’autres motorisations ou générations plus anciennes ?

Le rappel actuel cible exclusivement les blocs 1.5 BlueHDi de dernière génération, introduits dans les gammes du groupe Stellantis à partir de 2017. À ce jour, aucun signalement majeur ne vise les anciens moteurs diesel 1.6 HDi ni les versions essence PureTech. Cependant, des procédures de surveillance restent actives pour tous les blocs récents.

Une veille constante permet de détecter d’éventuels problèmes de chaîne moteur émergents sur d’autres familles de moteurs via le réseau européen et mondial du constructeur, avec une politique de rappel adaptée dès que nécessaire pour garantir la sécurité et la fiabilité.

Sources