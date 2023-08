Stellantis et CTR Soutiennent le Projet de Lithium Géothermique “Hell’s Kitchen” avec un Investissement Majeur

Le Projet de Lithium Géothermique Qui Va Transformer les Voitures Électriques ! : Révolution Écologique

Stellantis N.V. et Controlled Thermal Resources Holdings Inc (CTR) ont annoncé conjointement un investissement de plus de 100 millions de dollars pour accélérer le développement du projet révolutionnaire de lithium géothermique nommé “Hell’s Kitchen” par CTR.

Cet engagement substantiel de Stellantis illustre l’importance capitale du lithium en tant qu’élément essentiel pour la production actuelle et future de batteries pour véhicules électriques.

Le Rôle Central du Lithium dans la Mobilité Électrique

Alors que la mobilité électrique connaît une évolution rapide, le lithium demeure un élément clé dans la fabrication de batteries haute performance. Malgré l’émergence de technologies alternatives de batteries, telles que le sodium-ion, leur part de marché reste marginale. Le lithium conserve ainsi son statut de choix privilégié pour les batteries dans un avenir prévisible, en raison de sa densité énergétique exceptionnelle et de ses propriétés de performance.

Répondre à la Demande Croissante pour les Véhicules Électriques

Face à la demande croissante de véhicules électriques, notamment en Europe et aux États-Unis, Stellantis a ajusté son plan stratégique “Dare Forward 2030” pour opérer une transition majeure vers des véhicules électriques d’ici 2030. Cette transformation majeure nécessite non seulement l’établissement d’installations internes de production de batteries, mais également l’assurance d’une chaîne d’approvisionnement en lithium stable.

Le Projet “Hell’s Kitchen” : Une Approche Écologiquement Durable pour l’Extraction du Lithium

Le projet “Hell’s Kitchen” de CTR, situé dans le comté d’Imperial en Californie, a le potentiel de révolutionner l’extraction du lithium en tirant parti de l’énergie renouvelable et de la vapeur issues des saumures géothermiques. Ce processus non seulement représente une approche plus respectueuse de l’environnement par rapport aux méthodes conventionnelles, comme les bassins d’évaporation et les mines à ciel ouvert, mais élimine également l’utilisation de combustibles fossiles dans le traitement du lithium. L’objectif du projet est de produire du carbonate de lithium pour des batteries “vertes”, contribuant ainsi à réduire l’empreinte environnementale de la production de batteries.

La Dimension Monumentale du Projet

Le projet “Hell’s Kitchen” de CTR se distingue par son ampleur inédite dans le domaine du lithium géothermique. Avec une capacité de production annuelle de 300 000 tonnes métriques d’équivalent de carbonate de lithium, ce projet prend toute sa mesure en comparaison des chiffres mondiaux de production de lithium de 2022 et des projections pour 2023, selon le ministère australien de l’Industrie, de la Science et des Ressources. De manière remarquable, cette initiative est également en phase avec l’éligibilité de Stellantis aux incitations de la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA), exigeant que les matériaux essentiels pour les batteries proviennent des États-Unis et que la production des batteries ait lieu sur le sol américain.

Assurer un Avenir Durable pour la Mobilité Électrique

Pour répondre à ces objectifs ambitieux, Stellantis s’engage à établir six usines de fabrication de batteries en Amérique du Nord et en Europe, garantissant ainsi une capacité de stockage d’environ 400 GWh. Les avantages fiscaux pour les consommateurs et les fabricants aux États-Unis incitent Carlos Tavares, PDG de Stellantis, à promouvoir la préservation des investissements et des emplois européens face à une éventuelle délocalisation outre-Atlantique.

Une Collaboration Gagnante pour l’Avenir de la Mobilité Électrique

CTR prévoit de commencer la fourniture d’hydroxyde de lithium monohydraté à Stellantis d’ici 2027. Le projet est également attendu pour générer environ 480 emplois liés à la construction et plus de 940 emplois directs à mesure que la ressource atteindra sa pleine capacité opérationnelle.

Une Extension de l’Engagement Initial

En outre, les entreprises ont prolongé leur accord initial de fourniture, désormais prévu pour la livraison de jusqu’à 65 000 tonnes métriques par an d’hydroxyde de lithium monohydraté (LHM) pour les batteries sur une période contractuelle de dix ans. Cette entente révisée s’appuie sur le contrat initial de fourniture de lithium signé par les deux entreprises en juin 2022, qui stipulait la livraison de jusqu’à 25 000 tonnes métriques de LHM annuellement.

L’Évolution Rapide de la Technologie de Stockage d’Énergie

L'évolution rapide des méthodes de stockage de l'énergie souligne l'importance de prendre des décisions opportunes pour promouvoir la durabilité.