Quelle formation pour concevoir des campagnes d’e-mailing percutantes ?

Dans les domaines du commerce et du marketing, l’e-mailing reste l’un des moyens les plus efficaces pour atteindre une audience ciblée et la convertir en clientèle fidèle.

Cependant, pour qu’une campagne soit efficace, il ne suffit pas d’envoyer des e-mails irréfléchis à un grand nombre de personnes et espérer avoir du succès. Il faut concevoir des messages pertinents, ciblés et engageants dans le but d’inciter les destinataires à ouvrir l’e-mail, le lire et agir.

De solides compétences en marketing sont essentielles pour y parvenir. Quelle est alors la formation à suivre pour concevoir des campagnes d’e-mailing percutantes ?

Quel type de formation suivre pour concevoir des campagnes d’e-mailing ?

Améliorer vos compétences en marketing digital et en e-mailing est un moyen idéal pour augmenter vos ventes et votre chiffre d’affaires. Il existe plusieurs manières d’y parvenir, dont les programmes universitaires, les formations en entreprise et les cours en ligne.

La première option pour apprendre à concevoir des campagnes d’e-mailing efficaces est de suivre un cursus universitaire relatif aux domaines du marketing, de la communication, du design graphique ou encore des médias numériques.

Vous acquerrez des bases solides tout en profitant d’une expérience complète et d’un accompagnement par des professeurs qualifiés. De plus, vous obtiendrez des diplômes reconnus académiquement.

Ces derniers vous aideront ensuite à vous faire embaucher pour un stage ou pour un CDI en entreprise. Vous pourrez aussi bénéficier de formations internes sur les bonnes façons de communiquer avec les prospects et les clients.

Vous pourrez par la suite vous inscrire à des cours en ligne si vous cherchez une formation en e-mailing encore plus avancée après avoir acquis de bonnes bases et de l’expérience en marketing digital. Des spécialistes du sujet vous enseigneront des techniques plus efficaces pour améliorer le contenu de vos e-mails (objet, preheader, copywriting, visuel, appel à l’action…).

Vous en saurez également davantage sur la réalisation de plans de tests, sur le suivi de la délivrabilité des messages et surtout sur la mise en place de campagnes automatiques.

Quels sont les éléments les plus importants de l’e-mailing ?

Bien comprendre les éléments clés qui influent sur l’efficacité d’une campagne d’e-mailing est une qualité importante pour toute personne souhaitant concevoir une bonne stratégie de conversion. De l’objet jusqu’au CTA (call to action), chaque composant de vos e-mails doit être conçu de manière à convaincre le destinataire à le lire puis à être intéressé par vos services ou vos produits.

L’objet et le preheader

Parmi les éléments importants, l’objet de l’e-mail est le premier que le destinataire voit. De ce fait, il doit être attrayant, pertinent et clair pour l’inciter à ouvrir le message. Selon la plateforme de messagerie utilisée par le prospect, le preheader apparaît également avant même qu’il ouvre l’e-mail. C’est donc un élément primordial à optimiser.

Le contenu de l’e-mail : message principal, design et personnalisation

Après avoir ouvert l’e-mail, le lecteur aura accès à tout son contenu. Votre message principal doit alors être concis et intéressant pour susciter son intérêt et son engagement. En plus d’être visuellement attrayant, le contenu doit toujours être personnalisé en fonction des préférences et des besoins du prospect à convertir. Vous devez ainsi segmenter la liste de diffusion de vos e-mails en regroupant les destinataires ayant les mêmes centres d’intérêt. Le but est d’envoyer des messages ciblés et percutants, qui sont plus pertinents et augmentent le taux de conversion.

L’appel à l’action

Le CTA ou l’appel à l’action est le dernier composant important de l’e-mail. Une fois que vous avez suscité l’intérêt du lecteur, cet élément sert à l’inciter à agir. Le CTA peut alors être votre numéro de téléphone, un bouton redirigeant vers un formulaire de contact ou vers la page de commande de votre service ou produit.

Les outils à votre disposition pour créer vos campagnes

En plus d’avoir des connaissances approfondies sur l’optimisation de vos campagnes d’e-mailing, vous devez vous munir des bons outils pour concevoir les e-mails que vous allez envoyer.

Les plateformes d’e-mailing

Le premier outil essentiel est la plateforme d’e-mailing que vous utilisez. Au lieu des anciens logiciels qui ne fournissent que des fonctionnalités basiques, privilégiez les plateformes spécialement dédiées à la conception d-e-mails attrayants. Il en existe plusieurs sur le marché, à l’instar de MailChimp, Sendinblue, Sarbacane, Campaign Monitor, etc. Grâce à ces outils modernes d’e-mailing, vous bénéficierez de nombreuses autres fonctionnalités permettant d’améliorer vos campagnes. Vous pourrez notamment tirer profit de la personnalisation des visuels, de la segmentation de la liste de diffusion, de l’automatisation de la campagne et bien plus encore.

Les logiciels de conception graphique

Comme évoqué précédemment, vos e-mails doivent être visuellement captivants. À cette fin, vous pouvez utiliser les logiciels de conception graphique tels que Canva, Adobe Photoshop et Figma pour créer des designs esthétiques et professionnels pour vos e-mails. Ces logiciels vous permettent de créer vos propres visuels, mais fournissent aussi différents modèles prédéfinis sur lesquels vous pouvez vous baser.

Les outils de test

Avant d’envoyer vos e-mails, il est essentiel que vous testiez leur apparence sur les différents supports de messagerie et les diverses résolutions d’écran (ordinateur, tablette, smartphone…). Le but est de vous assurer que vos e-mails seront affichés correctement, peu importe les supports utilisés par vos prospects.

Une fois vos e-mails envoyés, la dernière étape consiste à mesurer l’efficacité de votre campagne. Pour cela, vous pouvez vous servir des outils d’analyse intégrés dans la plateforme d’e-mailing que vous utilisez (Google Analytics, MailChimp Reports…). Les indicateurs que vous devez analyser sont alors :

le taux d’ouverture, indiquant le nombre de destinataires ayant ouvert l’e-mail après avoir lu l’objet et le preheader,

le taux de clics, montrant le pourcentage de prospects qui ont cliqué sur le CTA ou autres liens dans le contenu,

le taux de conversion, représentant le nombre de personnes ayant sollicité vos services ou acheté vos produits (donc converties en clients) après avoir lu votre e-mail,

le taux de désabonnement, affichant le pourcentage de destinataires qui se sont désabonnés de votre newsletter durant ou après votre campagne.

Parmi les métriques à surveiller, il y a aussi votre chiffre d’affaires. En effet, ce dernier peut monter en flèche si vous réussissez à concevoir une campagne d’e-mailing percutante et performante.