Pourquoi et comment créer votre entreprise d’infogérance en toute simplicité ?

Une société d’infogérance est un prestataire spécialisé qui met au service des professionnels son expertise dans la gestion des systèmes d’information. En d’autres termes, il s’agit d’une structure externe qui possède les compétences et les ressources adéquates pour gérer, optimiser et maintenir vos systèmes d’information.

La création d’une telle société nécessite la prise en compte de certains éléments. Voici quelques idées pour vous aider à créer votre société d’infogérance en toute simplicité.

Réalisez une étude du marché

Envisagez-vous de réaliser une étude de marché pour votre entreprise d’infogérance ? Vous n’en voyez pas l’intérêt ? Il s’agit pourtant d’une étape incontournable dans la création de votre société. C’est le meilleur moyen de connaître les chances de succès de votre entreprise. Selon une étude réalisée en 2016 par l’Agence France entrepreneurs, 70 % des faillites des jeunes sociétés étaient dues à une étude de marché insuffisante ou inexistante.

Pour créer votre entreprise, il est possible de réaliser une étude de marché seul ou faire appel à un professionnel. Les organismes d’aide à la création d’entreprise peuvent en effet vous aider à réaliser votre étude de marché. Quoi qu’il en soit, cette démarche nécessite beaucoup de temps et de travail.

Elle permet de vérifier que la clientèle que vous visez existe bien, qu’elle est suffisamment nombreuse, accessible et solvable. Elle permet aussi de définir précisément votre produit ou service en fonction de chaque type de clients. Grâce à une étude de marché, vous pouvez aussi choisir le mode de distribution et les techniques de vente appropriées, ainsi que les moyens de communication adéquats pour atteindre votre cible. Elle aide aussi l’entreprise à évaluer ses objectifs de part de marché et à estimer son chiffre d’affaires.

Les informations dont vous aurez besoin au cours de ce processus concernent la demande, autrement dit les clients potentiels de votre entreprise d’infogérance.

Vous aurez aussi besoin d’informations sur l’offre, c’est-à-dire sur vos concurrents directs et indirects. Enfin, vous devez aussi connaître l’environnement de votre future activité.

En d’autres termes, tout ce qui peut avoir une influence sur votre activité doit être pris en compte dans votre analyse. Ceci peut être d’ordre économique, professionnel, politique, législatif, scientifique, sociologique, etc.

Choisissez l’emplacement de votre entreprise et vos outils de travail

Grâce aux résultats de votre analyse, vous avez à présent une idée des tenants et des aboutissants de votre marché. Vous pouvez maintenant chercher un emplacement pour votre entreprise d’infogérance. Pour ce faire, vous devez trouver des réponses adéquates à certaines interrogations :

Préférez-vous une grande ville ou une ville de taille moyenne ?

Pensez-vous opter pour un local en plein centre ou choisir les zones d’activités ?

Disposez-vous d’un réseau solide aux alentours de votre emplacement ?

Quel est l’état du marché local ?

Il pourrait s’avérer extrêmement utile d’échanger avec les professionnels aux alentours afin de vous faire une idée générale de la situation et obtenir par la même occasion de nouvelles informations. De cette manière, vous aiguiserez davantage votre stratégie.

Quant à vos outils, vous aurez besoin d’ordinateurs et de logiciels professionnels. Certaines plateformes permettent de créer facilement son entreprise en ligne grâce à des services dématérialisés. Vous pouvez recourir à des experts-comptables à distance comme Dougs par exemple, afin de faciliter vos démarches.

Vous aurez également besoin de matériel informatique comme des numériseurs de documents, des imprimantes, etc. Enfin, pour sauvegarder et sécuriser vos productions, il vous faudra un disque dur ou une clé USB, à moins que vous ne préfériez le cloud. À cet effet, pour gérer de façon optimale le cloud de votre entreprise d’infogérance, l’un des meilleurs moyens est de faire appel à un fournisseur de qualité.

Renseignez-vous sur les réglementations et formalités pour créer votre société

Avant de vous lancer dans la création de votre entreprise d’infogérance, vous devez vous renseigner sur les informations en vigueur. Les sociétés de services en ingénierie informatique (SSII), également appelées entreprises de services du numérique (ESN), n’ont pas de réglementation particulière.

Elles sont soumises à l’ensemble des dispositions concernant l’activité commerciale d’une société (droit du travail, droit des sociétés, impôts, protection des données personnelles…). En ce qui concerne les démarches administratives à réaliser, elles peuvent être regroupées en 5 points principaux.

La rédaction des statuts

Il s’agit d’une des étapes les plus importantes dans la création d’une entreprise (art. 1835 du Code Civil). Cet acte juridique définit le fonctionnement de votre société. Vous pouvez rédiger vos statuts seul ou faire appel à un spécialiste. Ce document doit nécessairement comprendre certaines informations comme la dénomination de l’entreprise, son objet social ou encore sa forme juridique.

Le dépôt du capital social

Dès que votre capital social est constitué, procédez à une remise des fonds auprès d’un organisme dépositaire. Vous avez le choix entre la Caisse des dépôts et consignations, la banque ou encore le notaire. Le versement peut prendre la forme d’un virement bancaire, d’un chèque de banque émis par un établissement bancaire domicilié en France ou d’un versement en espèces.

La nomination du dirigeant

Que votre entreprise d’infogérance ait un seul ou plusieurs dirigeants, vous devez fournir des informations à leur sujet dans le formulaire M0. Les dirigeants doivent notifier leur acceptation par la signature de l’acte nominatif, précédé de la mention « Bon pour acceptation des fonctions de » président ou de gérant, par exemple.

La publication d’une annonce légale

Cette étape est obligatoire dans la création de votre entreprise d’infogérance. Une annonce légale doit contenir un certain nombre de mentions qui varient en fonction du statut juridique de l’entreprise. Parmi celles-ci, on peut notamment citer la forme juridique de la société, le montant du capital social, l’adresse du siège, l’objet social et l’identité des dirigeants. La durée de la société ou encore l’identité du RCS qui l’a immatriculée sont également nécessaires.

Constitution du dossier d’immatriculation

L’immatriculation de la société constitue en général la dernière étape de sa création.

Le dossier d’immatriculation doit contenir des éléments comme le formulaire M0, les frais de greffe, les statuts signés et paraphés ainsi que les différentes attestations.

Le dossier doit être déposé au CFE (Centre de formalités des entreprises) de la Chambre des métiers dont relève votre entreprise, puis transmis au Greffe du tribunal de commerce.

Analysez la concurrence dans le secteur informatique

L’étude des concurrents est une étape primordiale dans tout processus de création d’entreprise.

À quoi sert l’analyse concurrentielle ?

L’analyse concurrentielle a pour objectif d’identifier les forces et les faiblesses sur votre marché, mais aussi de comprendre ce qui vous différencie de vos rivaux du point de vue du client. Cette analyse permet de bâtir des stratégies compétitives en développant de grands avantages concurrentiels. Cette analyse est très importante pour :

optimiser la stratégie d’entreprise,

élaborer un plan marketing,

construire un business plan performant

Elle permet aussi de contrer efficacement les offensives commerciales et marketing des principaux concurrents.

Pour effectuer une analyse de la concurrence dans le secteur informatique, la première étape consiste à identifier vos concurrents. Vous devez connaître les personnes vers qui se tourneraient vos clients s’ils ne sollicitaient pas vos services. Il peut s’agir des concurrents directs, c’est-à-dire des entreprises qui proposent les mêmes produits et services que vous. Cela peut aussi être des concurrents indirects, autrement dit des sociétés qui ciblent une audience similaire à la vôtre.

Avant d’effectuer une analyse de concurrence, pensez aussi à créer une matrice des concurrents, aussi appelée « grille des concurrents ». Présentée sous forme de tableau ou de feuille de calcul, elle servira principalement à collecter les informations obtenues lors de vos recherches.

La troisième étape consiste à recueillir les informations sur les entreprises concurrentes (historique, taille, localisation…). Consultez le site web de ces entreprises, leurs pages sur les réseaux sociaux ainsi que les articles de presse qui ont été publiés à leur sujet. À l’aide des informations recueillies, analysez les forces et les faiblesses de chacun de vos concurrents.

Une fois que les informations sur les entreprises concurrentes sont recueillies, vous pouvez les utiliser pour établir le profil des clients cibles. Ces derniers seront probablement presque identiques à vos propres clients cibles. Dès lors que vous avez identifié celui de chaque concurrent, examinez les méthodes qu’ils utilisent pour atteindre ce segment de marché.

L’une des étapes clés après la création d’une entreprise d’infogérance est la recherche de vos premiers clients. Ce travail peut s’avérer particulièrement difficile lorsque vous manquez d’idées. Voici quelques pistes pour faire connaître votre activité et décrocher quelques contrats.

Développez votre présence en ligne

L’une des meilleures façons d’attirer vos premiers clients est d’accroître votre visibilité. Passez notamment par la création d’un site internet pour votre entreprise d’infogérance. Véritable vitrine de votre entreprise, cette plateforme servira à promouvoir vos produits et services, mais aussi à communiquer avec vos clients et partenaires.

Les newsletters permettent aussi de conserver un lien avec vos clients et de transformer vos prospects. Les forums et les groupes de discussion représentent un canal intéressant pour attirer de nouveaux clients. Pensez par exemple à des groupes et aux conversations qui sont liées à votre domaine d’activité. Enfin, les réseaux sociaux constituent un excellent moyen pour communiquer avec votre cible.

Proposez une offre claire et adaptée

Pour trouver de nouveaux clients, rien de plus simple, il suffit de proposer une offre adaptée aux attentes réelles du consommateur. Grâce à l’étude de marché, vous avez toutes les informations nécessaires pour façonner une offre pertinente qui correspond réellement aux besoins de vos clients.