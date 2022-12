Pourquoi l’emballage durable est-il important pour votre entreprise

Les tendances en matière d’emballage durable évoluent. Il y a quelques années, les emballages durables étaient facultatifs. Mais maintenant, c’est nécessaire. Un aspect que les gens prennent en compte lorsqu’ils jugent un produit est son emballage.

De plus, dans certaines régions, le gouvernement a rendu obligatoire l’utilisation d’emballages durables pour différents produits.

Qu’est-ce qu’un emballage durable ? C’est un type d’emballage respectueux de l’environnement utilisé pour emballer les produits à stocker et à livrer. L’emballage durable vise à réduire la quantité de matériau qui entre dans l’emballage d’un produit.

Cela garantit également que le matériau est compostable et réutilisable.

Bien que certaines options d’emballage traditionnelles puissent être moins chères et plus pratiques que les emballages durables, elles doivent jouer un meilleur rôle dans l’affichage de l’image de votre marque.

L’utilisation de matériaux respectueux de l’environnement donne une image positive de votre marque, indiquant à votre public que vous vous souciez de l’environnement et des générations futures.

Si vous êtes nouveau dans cette idée, lisez la suite pour découvrir l’importance et les meilleures idées d’emballages durables pour vos produits.

Importance des emballages durables

Si les emballages durables peuvent être gênants pour vous, pourquoi devriez-vous les utiliser ? Eh bien, cela peut coûter un peu plus cher que les matériaux d’emballage traditionnels, mais cela contribue à renforcer la crédibilité de la marque et une image positive de votre entreprise sur le marché. De plus, c’est meilleur pour l’environnement et les ressources naturelles, qui sont essentielles pour maintenir notre qualité de vie et celle des générations futures.

1. De nombreuses personnes exigent des emballages durables

Selon des recherches, 42 % des consommateurs britanniques et américains recherchent des produits qui utilisent des substances durables. L’un des avantages significatifs des emballages durables est l’élargissement de votre clientèle. Les tendances en matière de développement durable sont à leur apogée en ce moment.

Lorsque les gens voient que vous vous souciez de l’environnement et que vous faites de ce monde un lieu de vie meilleur, ils apprécient votre entreprise et vous soutiennent en achetant chez vous.

Lorsque vous proposez des emballages durables, cela crée une image responsable de votre marque, ce qui aide les consommateurs à vous faire confiance. Si les consommateurs font confiance à votre entreprise, ils recommanderont probablement vos produits ou services à ceux qu’ils connaissent, ce qui vous aidera à élargir votre clientèle.

De plus, la confiance des consommateurs dans une entreprise les conduit à devenir des clients fidèles.

2. Faible coût d’expédition

Plus le colis est petit et léger, moins il en coûtera pour l’expédier. Vous emballez vos produits dans une grande boîte. S’ils peuvent tenir dans une boîte plus petite, faites-le.

Cela vous fera économiser beaucoup d’argent lorsque vous utiliserez des services d’expédition tiers. De nombreuses compagnies maritimes facturent des frais supplémentaires en raison du poids et de la taille du colis.

Idées d’emballages durables

Il existe de nombreuses façons de rendre votre emballage durable, comme l’utilisation de matériaux d’origine végétale ou réutilisables. Plongeons plus profondément dans les meilleures idées d’emballages durables.

1. Emballage à base de plantes

L’une des meilleures stratégies d’emballage durable consiste à utiliser des emballages à base de plantes. Comme son nom l’indique, les emballages d’origine végétale sont fabriqués à partir de ressources biologiques.

Différents types de plantes sont utilisés pour fabriquer des matériaux d’emballage pour différents articles en fonction de leurs besoins. Par exemple, les produits alimentaires nécessitent un emballage capable de les protéger sans perturber leur saveur.

Le bioplastique est une excellente option d’emballage si vous dirigez une entreprise alimentaire. Le bioplastique est fabriqué à partir de fécule de maïs et de sucres de canne à sucre.

Les emballages à base de champignons ou de fécule de maïs sont les mieux adaptés pour emballer des articles lourds. Vous pouvez rechercher et expérimenter différents emballages à base de plantes pour déterminer celui qui répond aux exigences de vos produits.

2. Emballage plantable

Les emballages plantables peuvent être une excellente option si vous en avez besoin pour des produits petits et légers tels que les cosmétiques, les bijoux, etc. Les emballages à planter sont fabriqués à partir de matériaux post-consommation incrustés de graines.

Les emballages plantables peuvent encourager les gens à planter ce qu’ils aiment et à faire de meilleurs choix. Cela peut également attirer des passionnés de plantes dans votre entreprise et les convertir en clients fidèles.

3. Film à bulles ondulé

Supposons que vous vendiez des produits fragiles et que vous utilisiez du papier bulle pour protéger vos articles lors de l’expédition. Essayez de passer au papier bulle ondulé. Il est fabriqué à partir de carton recyclé, naturellement biodégradable.

4. Textiles écologiques organiques

Les emballages textiles biologiques et écologiques sont durables, réduisent les déchets dans votre chaîne d’approvisionnement et donnent plus de valeur à votre client.

Par exemple, vous vendez vos produits dans un sac en tissu. Cela permettra à vos clients de réutiliser votre sac, les incitants à minimiser l’utilisation de sacs en plastique.

De plus, les emballages textiles organiques et écologiques mettent moins de temps à dégrader le plastique. Par exemple, il faut environ deux semaines pour qu’un sac en lin se décompose. Mais il faut 10 000 ans pour qu’un sac plastique se décompose en microplastique.

Vous pouvez utiliser du ruban de chanvre pour fixer les choses ensemble, du coton pour amortir (alternative au papier bulle) et du lin en coton pour faire des sacs en tissu.

5. Oreillers à air fabriqués à partir de matériaux recyclés

Les coussins d’air fabriqués à partir de contenu post-consommation peuvent être une excellente alternative écologique à la mousse de polystyrène et au film à bulles.

Pour éviter que les matériaux fragiles ne se cassent, vous pouvez remplir les espaces vides de vos boîtes avec des coussins d’air gonflables respectueux de la nature.

Lorsque vous achetez des oreillers gonflables, demandez au vendeur s’ils sont fabriqués à partir de matériaux recyclés et s’ils sont biodégradables.