Pourquoi devez-vous offrir des t-shirts personnalisés à vos clients ?

Un t-shirt personnalisé est un vêtement possédant une touche personnelle imprimée sur le t-shirt pour le rendre unique et surtout original. En général, les t-shirts personnalisés sont fabriqués par quelques particuliers et les grandes entreprises pour leurs campagnes publicitaires. Cependant, de plus en plus de marques offrent désormais ces t-shirts à leurs clients. Pourquoi devriez-vous aussi opter pour ce type de cadeau en tant qu’entreprise ? Nous vous invitons à tout savoir dans la suite de cet article.

À quoi servent les t-shirts personnalisés ?

Les t-shirts personnalisés sont des vêtements facilement réalisables. Ils servent essentiellement à faire la promotion d’une entreprise ou d’un produit. En effet, il suffit d’imprimer le logo de la marque ou une image du produit sur le t-shirt. Le t-shirt peut ensuite être utilisé comme canal de communication pour véhiculer la publicité dans différentes régions.

Toutes les personnes qui portent le t-shirt contribuent à faire passer le message qui s’y trouve. Il faut toutefois préciser que la publicité n’est pas le seul rôle du t-shirt personnalisé. Ce vêtement est parfois utilisé comme tenue de travail. Dans certaines entreprises, les t-shirts personnalisés sont distribués au personnel. Ainsi, ils travaillent tout en faisant la promotion de la société auprès des visiteurs.

Il vous serait très facile de vous procurer des t-shirts personnalisés. Vous avez le choix entre commander un t-shirt personnalisé en ligne et le réaliser vous-même si vous avez les outils et les connaissances en la matière.

Commander un t-shirt personnalisé en ligne

Commander un t-shirt personnalisé en ligne est sans aucun doute la solution la plus simple qui s’offre à vous. Il existe de nombreuses sociétés spécialisées dans l’impression sur textile. Elles se chargeront d’imprimer sur votre t-shirt le message publicitaire de votre choix. Il peut s’agir :

du logo de l’entreprise ;

du slogan de l’entreprise ;

d’une image ;

des coordonnées de l’entreprise.

Le prix pour ce type de service varie en fonction du prestataire auquel vous faites appel. Toutefois, il existe certains standards qui permettent d’avoir une idée du montant total à dépenser. En effet, l’impression sur t-shirt coûte environ 20 €. Chez les grossistes, ce montant peut être revu à la baisse, ce qui vous permet ainsi de réaliser des économies. Il est recommandé de demander un devis au préalable afin d’éviter les mauvaises surprises.

Réaliser un t-shirt personnalisé

À défaut de commander votre t-shirt personnalisé, vous pouvez le réaliser vous-même. Cette solution vous permet d’économiser de l’argent. En effet, vous n’aurez plus à payer la facture du prestataire. Cependant, vous aurez besoin d’avoir le matériel de sérigraphie à disposition pour y arriver. Ce matériel comprend :

une imprimante ;

un presse à chaud ;

une machine à sublimation.

Il faut aussi souligner que la réalisation d’un t-shirt personnalisé nécessite quelques compétences en sérigraphie. Il faut en effet une bonne maîtrise des appareils et une bonne technique pour imprimer efficacement.

Quels sont les avantages d’offrir des t-shirts personnalisés à ses clients ?

Les t-shirts personnalisés ne sont pas exclusivement destinés aux employés de l’entreprise. Offrir ces t-shirts aux clients présente d’ailleurs de nombreux avantages. En voici quelques-uns.

Offrir des t-shirts personnalisés à ses clients pour faire la promotion de son entreprise

Le premier gros avantage à offrir des t-shirts personnalisés aux clients est l’élargissement de la campagne marketing. Les clients d’une entreprise sont généralement plus nombreux que l’effectif des employés. Cela va de soi ! De plus, ils sont plus mobiles comparativement aux employés qui passent la majeure partie de leur temps dans les locaux de la société.

Ainsi, les clients de l’entreprise sont de meilleurs vecteurs pour faire la publicité avec le t-shirt partout où ils passent. Par ailleurs, un client qui accepte de porter un t-shirt personnalisé d’une entreprise est un client satisfait par la qualité du service. Il pourra donc convaincre d’autres potentiels clients.

Remercier et fidéliser vos clients

Les t-shirts personnalisés peuvent être offerts à vos clients comme des cadeaux, surtout en cette période de fin d’année. Il est très important de remercier les clients fidèles. C’est un moyen d’entretenir leur fidélité et de les encourager. Les t-shirts sont des cadeaux très pratiques qui peuvent servir au quotidien. Le fait d’offrir un t-shirt montre l’importance que l’entreprise accorde à ses clients au-delà des transactions commerciales.

Les clients seront donc très ravis d’avoir un objet symbolique en provenance de leur boutique préférée. Vous pouvez organiser des évènements ou des concours pour remercier les clients et distribuer différents types de cadeaux. C’est une manière d’inciter à l’engager et de renforcer la relation entre le vendeur et l’acheteur.

Se différencier de la concurrence

Pour gagner de nouveaux clients, il est indispensable de se démarquer de la concurrence. Avec la diversité des techniques et astuces marketing, il devient difficile de marquer des points. Cependant, offrir des t-shirts personnalisés n’est pas encore une pratique adoptée par tous. C’est donc l’occasion pour vous de prendre le pas sur vos concurrents directs pour obtenir davantage de prospects.

En effet, vous aurez l’opportunité de devenir la première entreprise dans votre secteur d’activité ou dans votre zone d’intervention à réellement vous soucier de vos clients avec ce type de cadeau. C’est très pratique pour vous distinguer des autres sociétés et vous faire de la publicité. Par ailleurs, les clients seront très intéressés à l’idée de recevoir des cadeaux en contrepartie des dépenses qu’ils effectuent.

Créer un lien avec les clients et construire une communauté

Offrir des t-shirts personnalisés à des clients est aussi un bon moyen de créer un lien avec eux. En plus de les fidéliser, cette pratique aide à créer un sentiment d’appartenance. Seuls certains clients ont accès à des cadeaux et autres privilèges dans les entreprises. Ainsi, vous créez progressivement une communauté de fidèles clients avec des souvenirs tangibles et de réelles émotions.

Ils garderont une bonne image de votre entreprise et n’hésiteront pas à vanter vos mérites auprès de leurs connaissances. Ainsi, vous pourriez récolter encore plus de clients à fidéliser avec d’autres types de cadeaux si nécessaires.En somme, offrir des t-shirts personnalisés à vos clients va au-delà d’une simple stratégie marketing. C’est un moyen efficace de promouvoir votre entreprise, de remercier et fidéliser vos clients, tout en créant un lien durable et distinctif dans un marché concurrentiel.