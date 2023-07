Goodies personnalisés : idées & conseils pour anticiper la fin d’année

Ocadeau Coffret noel douillet personnalisé

L’épilogue de la fable, rien ne sert de courir, il faut partir à point, s’applique aussi à vos achats de goodies de fin d’année.

Et pour en évoquer une autre, l’été est le moment parfait pour préparer toutes vos idées de cadeaux à offrir pendant les fêtes de Noël : des prix à une sélection plus large, votre choix est ROI !

Alors voici, avec quelques mois d’avance, nos idées pour réussir votre communication par l’objet.

Les goodies incontournables : des classiques parmi les classiques

Les cadeaux les plus classiques sont les plus convoités. Et ça tombe bien, ils sont souvent disponibles toute l’année. C’est le cas, avec l’incontournable mug, qui, par son caractère fédérateur en entreprise, marquera doublement les esprits lors de sa remise collective pendant un événement festif comme Noël. Le conseil pour le rendre plus mémorable ? Une personnalisation nominative qui affiche le nom du collaborateur.

La fin de l’année rime généralement avec bilan et projet, et, s’il y a bien un objet qui incarne cette vision, c’est bien le calendrier bancaire ! Par son grand format, idéal pour se projeter et aller de l’avant, rien ne lui échappe : échéance, rendez-vous, out est répertorié pour ne rien oublier ! Alors profitez-en pour y inscrire en plus de votre logo, les prochaines dates de vos salons ou les coordonnées de vos équipes sur le terrain : distribué lors de vos rendez-vous de fin d’année, le calendrier publicitaire à personnaliser sera attendu avec impatience par vos clients et partenaires.

Parmi les indispensables, les goodies de bureau ont également la cote à Noël pour équiper efficacement vos collaborateurs en télétravail ou dans les espaces de travail. Que ce soient les accessoires de bureau ou les équipements comme la sacoche ou le sac à dos ordinateur, ils vous donnent une belle visibilité tout au long de l’année. D’un beau sous-main en plastique recyclé au rendu simili cuir ou en liège au pot à crayons multifonctionnel qui maintient et recharge sans fil le téléphone portable en même temps : il existe toute une gamme de produits adaptés à votre budget.

Le top des goodies de fin d’année à ne pas manquer

Sans sortir des sentiers battus, on retrouve la plupart du temps, dans le top de nos goodies de fin d’année, des cadeaux traditionnels de Noël. Et en tête, le chocolat, synonyme de fête et de plaisir, apparaît positivement sous de multiples formes. En tablette, assortiment ou en carré dans un calendrier de l’Avent, il crée la surprise et éveille les papilles de vos clients. Dans le même engouement gustatif, le panier garni tire son épingle du jeu par la diversité des produits régionaux à découvrir et son origine 100% française.

Autre top, la gourde ou la bouteille isotherme rencontre toujours un vif succès en entreprise. Et pour cause : elle incarne le support de communication responsable en vogue. La multiplication des modèles écologiques à personnaliser laissent aussi libre choix de se distinguer parmi la concurrence. En parallèle de la qualité d’usage d’une bouteille réutilisable, le kit déjeuner en entreprise est également une valeur sûre : sac isotherme, lunch box et couverts montrent la voie des habitudes à suivre, plus bénéfiques sur la santé et l’environnement.

Indissociable d’un Noël réussi, le cadeau high-tech incarne votre dynamisme et le désir de s’approprier de nouvelles technologies. De la paire d’écouteurs sans fil au casque audio à réducteur de bruit en passant par la batterie externe à induction, le high-tech séduit par son savoir-faire technique, pratique, et surtout tendance. C’est le moment de repérer les nouveautés en version plus écologique !

Une gamme sur-mesure

Enfin, prendre le temps de préparer votre commande de goodies de Noël, c’est l’assurance d’avoir un résultat à la hauteur de votre image. L’objet publicitaire ne s’arrête pas à l’inscription de votre logo ! Il est pratiquement possible de créer de toute pièce votre prochain support de communication. La solution ? Le sur-mesure. Grâce aux différentes options et à votre créativité sans borne, votre message publicitaire se révèle sur de beaux cadeaux de fin d’année, dont voici quelques idées :

– Un carnet personnalisable feuille à feuille jusqu’aux détails de la couverture et l’insertion d’une page dédiée à votre activité ;

– Des parures de stylos aux matières originales qui combinent les couleurs de votre charte graphique pour un mix&match unique ;

– Un parapluie personnalisé dont la toile sublime totalement votre image de marque.

– Etc.

Les types d’impression rivalisent aujourd’hui dans leur capacité à révéler de manière la plus innovante possible les objets publicitaires : gravure laser à 360°, sérigraphie rotative, broderie, sublimation, embossage, doming, marquage à chaud, … Le résultat est aussi impressionnant que le nombre de techniques de marquage proposées !

Si l’anticipation est l’une des clés dans la réussite de vos projets de goodies, l’avis et le conseil d’un expert professionnel en communication responsable vaut mille fois plus qu’un simple clic de validation en ligne. Toujours à votre écoute, il est à vos côtés, de votre demande jusqu’à la livraison. Envie d’aller plus loin dans vos cadeaux d’entreprise ? Surprenez donc vos contacts par une expérience à forte émotion avec une box de goodies contenant des produits de qualité et harmonisés de la même identité visuelle : succès garanti !