Pourquoi choisir la comptabilité de créances et dettes en 2024 : tout ce que vous devez savoir

Aujourd’hui, toutes les entreprises sans exception se doivent d’avoir une comptabilité à jour. Il faut en effet qu’elles puissent se justifier dans des délais raisonnables en fournissant les documents nécessaires en cas de contrôle des services fiscaux.

Tout savoir sur la comptabilité d’engagement en 2024

D’autre part, comme la TVA doit de toute façon être versée chaque mois ou chaque trimestre, il est impossible de s’y atteler une fois par an.

Pourquoi adopter la comptabilité d’engagement en 2024 : tout ce que vous devez savoir

Dans cet article, nous allons nous centrer sur une forme particulière de comptabilité que l’on appelle la comptabilité d’engagement. Qu’est-ce qui fait sa spécificité ? Faut-il être accompagné par un expert-comptable en ligne si on y a recours ? Voici tous les éléments pertinents à connaître !

Qu’est-ce que la comptabilité d’engagement concrètement ?

Aussi appelée “comptabilité de créances et dettes”, la comptabilité d’engagement repose sur un principe simple. Celui selon lequel on enregistre chaque rentrée d’argent et chaque dépense dès l’instant où elles sont engagées. Ce qui signifie que l’on ne tient pas compte du moment où les paiements sont réellement effectués. Dans les faits, on ne va donc retenir que la date des factures (factures d’achat et de vente) ainsi que les dates d’émission.

Par exemple, si votre entreprise reçoit une commande le premier décembre, mais que cette dernière n’est payée que le premier janvier, on ne va retenir que la date du premier décembre avec cette méthode comptable. En effet, la prise d’engagement du client a lieu au moment de passer sa commande. De même, si vous passez vous-même une commande auprès d’un fournisseur le 15 janvier, mais que vous n’envoyez le paiement que le 1er février, il faudra retenir la date du 15 janvier dans votre comptabilité.

Notons que la comptabilité d’engagement diffère de la comptabilité de trésorerie qui ne retient que les dates effectives des paiements. Si cela peut sembler plus “pragmatique” sur le papier, sauf que c’est en réalité plus difficile à gérer puisqu’il faut tout surveiller. De plus, à partir du moment où vous exercez une activité commerciale soumise à l’IR ou à L’IS, la tenue d’une comptabilité d’engagement devient obligatoire. Voyons maintenant s’il faut oui ou non s’en remettre à un expert-comptable avec cette méthode comptable aujourd’hui.

L’accompagnement d’un expert-comptable en ligne est-il vraiment pertinent ?

Déjà, il faut être clair sur un point : il n’existe pas de texte légal à ce jour qui contraint les sociétés à être accompagnées par un expert-comptable, que ce soit en interne ou qu’il s’agisse d’un service externe. Néanmoins dans les faits, c’est très rare qu’une SARL, une SAS ou une SA effectue la tenue de sa comptabilité avec des personnes non formées. Les risques d’erreur sont en effet loin d’être négligeables et si les services fiscaux estiment qu’il en va de la responsabilité de l’entreprise, les amendes peuvent être très lourdes.

Si vous optez pour la comptabilité d’engagement pour votre entreprise, vous avez donc tout intérêt à être accompagné par un expert dont c’est le métier. Voyons dès à présent les avantages offerts en 2024 par les services en ligne comme ceux proposés par Naolink.

Une prise en charge personnalisée

Si vous pensiez que la comptabilité en ligne était uniquement l’affaire de robots automatisés, vous faites erreur. Ce sont bien des experts-comptables diplômés et expérimentés qui prendront en charge vos requêtes et qui se chargeront de répondre à vos questions. Vous avez ainsi droit à plusieurs rendez-vous de conseils chaque année pour vérifier que tout est conforme. Vous serez aussi averti s’il existe des optimisations à effectuer afin que vous puissiez réaliser quelques économies !

Une plateforme en ligne pratique et disponible 24h/24

L’autre avantage de la comptabilité en ligne est que vous n’avez pas besoin de prendre des rendez-vous pour remettre l’ensemble de vos documents comptables. Une plateforme accessible est en effet mise à votre disposition afin que vous réalisiez vous-même vos factures et que vous les déposiez au fur et à mesure. Vous pouvez aussi les envoyer à un mail dédié, les enregistrements en comptabilité étant ensuite réalisés dans la foulée. Cela vous permet alors d’être toujours à jour sans que cela soit contraignant au quotidien.

Des outils avancés qui facilitent la vie

Autre élément intéressant : les fonctionnalités proposées par les services de comptabilité en ligne. Même s’il existe des variations en fonction de la société qui s’en charge, on retrouve toujours certains outils qui permettent de gagner un temps précieux. On peut citer entre autres la synchronisation avec l’ensemble de vos données bancaires afin de les mettre en relation avec vos factures de ventes et d’achat. En cas d’anomalie (paiement non reçu après 30 jours par exemple), vous êtes ainsi automatiquement mis au courant.

D’autre part, une majorité de cabinets de comptabilité en ligne proposant la comptabilité d’engagement fournissent une application mobile en 2024. Cela ajoute alors du confort avec notamment la possibilité de photographier ses notes de frais. Avec l’intégration de l’intelligence artificielle qui commence à voir le jour dans le secteur, on peut s’attendre à de meilleurs résultats en termes de productivité. (ici)

