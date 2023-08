Technologie 3D : Apple s’associe avec les studios d’animation Pixar, Nvidia, Linux et Adobe pour promouvoir l’OpenUSD

Un partenariat unique en son genre

Apple vient de s’associer avec des entreprises telles que les studios Pixar, Adobe, Nvidia et Linux dans le but de promouvoir la technologie 3D OpenUSD développée depuis plusieurs années par le studio d’animation Pixar. Cette norme permet de réaliser des représentations de scène en 3D et facilite l’interopérabilité entre les appareils, une nécessité pour les équipes de Pixar qui ne travaillent pas toutes avec les mêmes outils.

Alliance for OpenUSD : standardiser l’écosystème 3D

Pixar, Adobe, Apple, Autodesk et NVIDIA, conjointement avec la Joint Development Foundation, affiliée à la Linux Foundation, ont annoncé la création de l’alliance Alliance for OpenUSD. L’objectif de cette alliance est de promouvoir la normalisation, le développement, l’évolution et la croissance de la technologie Universal Scene Description (USD) de Pixar.

En favorisant une plus grande interopérabilité des outils et données 3D, cette alliance permettra aux développeurs et créateurs de contenu de décrire, composer et simuler des projets 3D à grande échelle et ainsi contribuer au développement d’une large gamme de produits et services 3D.

Un intérêt grandissant pour la réalité virtuelle

Avec l’arrivée d’Apple dans le monde de la réalité virtuelle, notamment grâce à Vision Pro, l’USD devient une technologie clé pour la création de contenu 3D adapté au cinéma. Ce partenariat permettra ainsi d’améliorer les échanges entre applications graphiques et rendre cette technologie accessible aux projets professionnels de toutes tailles.

Un avenir prometteur pour le contenu 3D

L’alliance formée par Apple, Pixar, Adobe, Autodesk et NVIDIA autour de l’OpenUSD ouvre la voie à une création plus facile de contenu 3D en utilisant différents outils. Les résultats sont susceptibles d’être bien plus excitants que le jargon technique laisse présager, offrant ainsi aux créateurs et développeurs un éventail encore plus large de possibilités pour créer des expériences immersives et interactives.

Les membres de l’alliance pour OpenUSD

Voici la liste des entreprises qui font partie de l’alliance pour OpenUSD :

Pixar : Studio d’animation à l’origine de la technologie Universal Scene Description (USD).

Studio d’animation à l’origine de la technologie Universal Scene Description (USD). Adobe : Société spécialisée dans les logiciels de création graphique, vidéo et web.

Société spécialisée dans les logiciels de création graphique, vidéo et web. Apple : Entreprise de matériel informatique, de logiciels et de services en ligne.

Entreprise de matériel informatique, de logiciels et de services en ligne. Autodesk : Éditeur de logiciels de conception 3D, ingénierie et divertissement.

Éditeur de logiciels de conception 3D, ingénierie et divertissement. NVIDIA : Concepteur de processeurs graphiques, de cartes graphiques et de technologies liées à l’informatique visuelle.

Concepteur de processeurs graphiques, de cartes graphiques et de technologies liées à l’informatique visuelle. Linux Foundation : Organisation à but non lucratif qui vise à promouvoir, protéger et développer Linux et projets open source connexes.

Perspectives et enjeux du partenariat

Ce partenariat entre Apple, Pixar, Adobe, Autodesk, NVIDIA et la Linux Foundation autour de l’OpenUSD représente une avancée majeure dans le domaine de la création de contenu 3D. En favorisant la standardisation et l’interopérabilité des outils et données 3D, ces entreprises permettront aux professionnels de tous horizons de bénéficier d’une technologie performante et adaptée à leurs besoins.

Le développement continu et l’évolution de l’OpenUSD seront essentiels pour suivre les progrès technologiques et répondre aux attentes toujours plus élevées des créateurs et consommateurs de contenus 3D. Ce partenariat est un pas important vers un écosystème 3D plus ouvert, collaboratif et innovant, et il sera intéressant de suivre les développements futurs découlant de cette alliance

Microsoft Surface Laptop Studio, Intel Core i7, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD, NVIDIA Ge Force RTX

Microsoft Surface Laptop Studio pour les entreprises - Intel Core i7, 32 Go RAM, 2 To SSD, NVIDIA RTX

Microsoft Surface Laptop Studio, Intel Core i7, 32 Go de RAM, 2 To de SSD, NVIDIA Ge Force RTX

A lire aussi :