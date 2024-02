Porsche Cayenne à 20 500€ : un mix audacieux avec le Jaguar F-Pace qui défie toute concurrence | Changan Uni-K le SUV chinois

Le marché automobile chinois est en plein essor et propose désormais des modèles inspirés de voitures européennes.

Le SUV chinois : un mixte de Porsche Cayenne & Jaguar F-Pace

L’un des exemples les plus marquants est le Changan Uni-K, un SUV imitant le design de la Porsche Cayenne tout en étant beaucoup moins cher.

Ce que vous devez retenir de ce SUV chinois :

Le Changan Uni-K, SUV chinois, séduit par son design rappelant les Jaguar F-Pace et Porsche Cayenne, tout en étant beaucoup moins cher, avec un prix de départ de seulement 20 500 €.

Propulsé par un moteur turbo essence de 232 ch, le Uni-K offre des performances honorables, bien que moins puissant qu’un Porsche Cayenne, tout en affichant un prix compétitif.

Malgré les similitudes avec les modèles européens, le Uni-K possède des éléments originaux, notamment une face avant distincte, ce qui en fait un véritable challenger sur le marché du SUV.

Design européen et tarif attractif

Ce qui frappe au premier coup d’œil sur ce véhicule, c’est sa ressemblance avec certains modèles européens haut de gamme. Son allure musclée emprunte notamment des éléments de design du Jaguar F-Pace et du Porsche Cayenne. Pourtant, son prix est largement inférieur à celui de ces véhicules prestigieux : seulement 20 500 € pour le Changan Uni-K.

Un mélange de Jaguar F-Pace et de Porsche Cayenne

Le profil et la ligne de caisse élevée rappellent incontestablement le Jaguar F-Pace, tandis que l’arrière fait penser au Porsche Cayenne. Même les phares semblent être calqués sur le modèle allemand. Les dimensions sont également similaires, le Changan Uni-K mesurant 4,86 mètres de longueur, 1,94 mètre de largeur et 1,70 mètre de hauteur.

Prix compétitif pour des caractéristiques intéressantes

Un moteur turbo essence 2,0 litres de quatre cylindres développant 232 ch et 390 Nm de torque.

Transmission automatique à huit vitesses et quatre roues motrices.

Une vitesse de pointe de 200 km/h

Équipé de jantes en alliage de 21 pouces, le Changan Uni-K arbore un look moderne et séduisant.

Ces spécifications sont confortées par un tarif défiant toute concurrence : le prix de départ du Changan Uni-K équivaut à seulement 20 500 €, ce qui est bien moins cher qu’un Porsche Cayenne et même qu’un Dacia Duster.

Plus qu’une simple copie chinoise ?

Néanmoins, malgré ces similitudes avec les modèles européens, le Changan Uni-K se distingue également par certains éléments originaux. En effet, sa face avant affiche une personnalité unique et marque une différence notable avec le Porsche Cayenne.

Un moteur moins puissant que celui d’une Porsche Cayenne coupe

C’est au niveau de la motorisation que l’on retrouve une différence significative entre le Changan Uni-K et son homologue allemand. Avec ses 232 chevaux, le SUV chinois est certes moins véloce qu’un Porsche Cayenne coupé équipé d’un moteur de plus de 350 chevaux, mais il offre tout de même des performances honorables pour un véhicule de cette catégorie.

Le rapport qualité-prix comme argument de choix

Avec un tarif avoisinant les 20 000 €, le Changan Uni-K séduira sans aucun doute les consommateurs en quête d’un SUV stylé et performant à un prix abordable. Malgré quelques critiques sur son manque d’originalité, ce véhicule chinois prouve que l’on peut proposer une alternative crédible aux modèles européens sans pour autant sacrifier la qualité ou les performances.

Le Changan Uni-K est un véritable challenger sur le marché du SUV, proposant un design proche de celui des Jaguar F-Pace et Porsche Cayenne tout en affichant un tarif très concurrentiel. Ses caractéristiques techniques sont intéressantes et sa motorisation moins puissante permet d’obtenir une plus grande accessibilité financière. Il faudra néanmoins voir si les acheteurs européens seront sensibles à cette proposition de valeur, malgré les accusations de plagiat dont ce modèle pourrait être la cible.