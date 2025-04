Feux de circulation en France : ce que dit la loi et comment éviter une amende ?

4.2/5 - (12 votes)

Phare défectueux ou allumé au mauvais moment ? Voici ce que vous risquez en France en 2025

Le Code de la route français impose des obligations précises en matière d’éclairage des véhicules, afin de concilier confort, visibilité et sécurité. Le non-respect de ces obligations peut entraîner des amendes allant de 35 € (infraction mineure) à 135 € (infraction plus grave), voire une suspension de permis dans les cas extrêmes. Cet article détaille les règles d’éclairage diurne et nocturne, ainsi que l’utilisation des feux antibrouillard et des systèmes d’éclairage automatique.

Ce que vous devez retenir sur la réglementation de l’éclairage automobile, les amendes et la sécurité routière :

🔦 Un éclairage non conforme ou mal utilisé (phare défectueux, antibrouillard abusif…) peut entraîner jusqu’à 135 € d’amende et une possible suspension du permis.

🚗 Les feux de croisement sont obligatoires la nuit, en cas de faible visibilité ou dans les tunnels, tandis que les feux de jour sont requis sur poids lourds et véhicules récents.

🌫️ Les feux antibrouillard ne doivent être utilisés qu’en cas de brouillard dense ou de fortes pluies, sous peine de sanction pour usage inapproprié.

🔍 Un système d’éclairage automatique défectueux est assimilé à une absence de feux, et le contrôle technique vérifie leur bon fonctionnement.

S’assurer que vous avez le bon phare pour votre voiture et savoir comment l’utiliser est très important en France, en particulier pour les modèles de voitures populaires – selon Pieces Auto 24 un phare pour Golf 6 doit répondre à toutes les spécifications légales et être doté de niveaux de luminosité fiables adaptés à la conduite urbaine et rurale.

Conduite de nuit, pluie, brouillard… Ces feux obligatoires en France pour éviter les sanctions

Principales exigences légales relatives à l’utilisation des phares sur les routes françaises

Type d’éclairage Quand l’utiliser Bien Feux de croisement Nuit, tunnels, mauvaise visibilité (<200 m), pluie/neige/brouillard 35 € – 135 € Feux de jour Facultatif sur les voitures ; obligatoire sur les camions et les bus ; doit s’éteindre lorsque les feux de position ou de croisement sont allumés 35 € (en cas d’utilisation abusive) Feux de brouillard (avant/arrière) Uniquement en cas de brouillard, de forte pluie et de neige ; les feux de brouillard arrière ne sont jamais seuls 135 € Feux de position En cas d’arrêt sur la route ou de panne ; en cas de croisement/feux éteints 35 € Phares automatiques Doit être entretenu régulièrement ; une panne du système est traitée comme l’extinction des feux de croisement 35 € – 135 €

Source : Articles R313 -1 à R3135, Code de la Route ( Décret n°2024 -1074 du 27 novembre 2024)

Feux de jour (DRL)

En France, l’utilisation des feux de jour est obligatoire pour les camions, les bus et les véhicules immatriculés après le 1er janvier 2011. Cependant, elle est facultative pour les voitures particulières et recommandée pour améliorer la visibilité de jour. Cependant, si vous allumez les feux de position ou les feux de croisement, les feux de jour doivent s’éteindre automatiquement ; le non-respect de cette consigne peut entraîner une amende de 35 €.

Remarque : assurez-vous que vos feux de jour sont homologués par le fabricant d’origine et qu’ils s’atténuent automatiquement lorsque les feux de route s’enclenchent.

Feux de croisement

Ceux-ci ne sont requis que la nuit ou dans les tunnels, lorsque La visibilité est inférieure à 200 m, surtout en zone urbaine. En zone rurale, il est fortement conseillé de ne l’utiliser que la nuit ou à l’aube/au crépuscule.

Statistique : Bien que seulement 25 % des -kilomètres parcourus par les véhicules soient parcourus de nuit, environ 40 % des accidents mortels surviennent après le crépuscule. Ceci souligne la nécessité pour les conducteurs d’équiper leurs véhicules de phares à longue portée afin de pouvoir repérer à temps les conducteurs venant en sens inverse, les autres usagers de la route ou les obstacles, et ainsi avoir suffisamment de temps pour réfléchir à la manière de manœuvrer en cas d’accident potentiel.

Feux de brouillard : à utiliser avec précaution

Les feux antibrouillard avant peuvent être utilisés en complément des feux de croisement par temps de brouillard, de forte pluie ou de neige. En dehors de ces conditions météorologiques, il est interdit d’allumer les feux antibrouillard avant. Les feux antibrouillard arrière ne doivent être allumés que lorsque la visibilité est inférieure à 50 m. Ils ne doivent pas être utilisés par temps clair afin de ne pas éblouir les conducteurs qui suivent. Une amende de 135 € est prévue en cas d’utilisation abusive.

Systèmes d’éclairage automatiques

Les véhicules équipés de systèmes de phares automatiques doivent s’assurer que leurs capteurs et actionneurs sont en bon état de fonctionnement ; tout dysfonctionnement est considéré comme une extinction des feux. Le contrôle technique annuel comprend la vérification des systèmes d’éclairage automatiques.

Amendes et pénalités

Amende de 35 € (Classe 4) pour : Conduire sans phares avant la nuit Feux de jour allumés avec feux de position Capteur automatique cassé

Amende de 135 € (Classe 5) pour : Utilisation des feux de brouillard par temps clair de route -(« route ») dans la circulation venant en sens inverse

Sanctions supplémentaires : Possibilité de déduction de points sur le permis de conduire Immobilisation du véhicule si les feux sont totalement inopérants la nuit



Règles d’éclairage urbain et rural

Zone Jour Nuit Ville DRL en option ; allumés en cas de mauvaise visibilité Feux de croisement ; pas -de feux de route en agglomération Départementale DRL en option ; allumés dans les tunnels ou par mauvais temps Feux de croisement ; feux de brouillard si visibilité < 50 m Autoroute DRL en option ; immergé dans les tunnels Feux de croisement ; passez aux feux -de route en toute sécurité Rural Trempé à l’aube/au crépuscule ; DRL recommandé Feux de croisement ; utilisez les feux -de route lorsqu’il n’y a pas de circulation venant en sens inverse

Statistiques en un coup d’œil

Le taux d’accidents mortels nocturnes est environ 1,6 fois supérieur à celui observé pendant la journée.

L’éclairage peut réduire jusqu’à 50 % les accidents impliquant des piétons

Les véhicules équipés de feux de jour enregistrent environ 3,2 % de moins d’accidents impliquant plusieurs véhicules en journée.

Pourquoi les règles d’éclairage sont importantes en France

Le gouvernement français dispose d’une réglementation claire et complète en matière d’éclairage automobile. Cette législation repose sur les besoins de visibilité, la prévention des accidents et les économies d’énergie. L’agence nationale de sécurité routière ( Sécurité routière) Selon Routière , jusqu’à 30 % des accidents mortels de la route la nuit sont dus à une mauvaise utilisation ou à une utilisation incorrecte de l’éclairage.

Même de jour, l’éclairage améliore la visibilité des véhicules, notamment en cas de pluie, de brouillard ou de changements brusques de temps. En effet, les statistiques de 2023 révèlent que plus de 20 000 contraventions ont été dressées pour mauvaise utilisation des phares et des feux de brouillard en France.

Conseils pour éviter les amendes et conduire en toute sécurité

Vérifiez vos phares chaque semaine : un phare défectueux peut entraîner des risques pour la sécurité et des amendes.

Nettoyez régulièrement vos caches lumineux : la saleté réduit leur efficacité.

Ayez toujours des ampoules de rechange sur vous : c’est légalement obligatoire dans de nombreuses régions de France.

Utilisez vos lumières sous la pluie ou le brouillard , quelle que soit l’heure de la journée.

Soyez attentif aux panneaux de tunnel indiquant les exigences d’éclairage.

Gardez les phares correctement alignés pour éviter d’éblouir les autres.

Les conducteurs étrangers sont-ils également en danger ?

Oui, les touristes et les résidents étrangers ne sont pas exemptés des règles d’éclairage en France. Les patrouilles de police ne donnent pas d’avertissement ; si vos feux ne sont pas conformes, vous serez verbalisé sur-le-champ. Les conducteurs de l’UE et du Royaume-Uni sont particulièrement encouragés à vérifier l’alignement de leurs feux , car les véhicules avec le volant à gauche doivent être équipés de déflecteurs de faisceau sur les routes françaises.

Quoi de plus ?

Conduire en France ne se limite pas à rester sur sa voie : il faut être très attentif à l’utilisation de ses feux. Des feux de croisement aux feux de brouillard, savoir quand et où les utiliser est crucial, non seulement pour votre sécurité, mais aussi pour éviter de lourdes amendes. Prenez l’habitude de vérifier l’éclairage de votre véhicule avant chaque trajet, surtout si vous vous dirigez vers des zones rurales ou conduisez de nuit.

Article de référence: Source d’information – legifrance.gouv.fr

