Opera révolutionne la navigation sur Internet avec Aria, son intelligence artificielle intégrée | Guide d’activation et nouveautés

Maximisez votre expérience web avec Aria sur Opera : Toutes les étapes dévoilées !

Opera, un acteur majeur dans l’univers des navigateurs internet, a récemment dévoilé Aria, une intelligence artificielle (IA) novatrice et performante. Intégrée directement au sein du navigateur, Aria facilite grandement les recherches web en proposant des réponses pertinentes et adaptées aux questions des utilisateurs.

Dans cet article, nous vous présenterons comment activer et utiliser Aria ainsi que ses nombreuses fonctionnalités.

Pour profiter pleinement d’Aria, il est nécessaire de disposer d’une version à jour du navigateur Opera ainsi que d’un compte Opera gratuit. Une fois ces prérequis remplis, voici les étapes pour activer Aria :

Ouvrez Opera et identifiez-vous avec votre compte.

Dans la barre latérale du navigateur, cherchez et cliquez sur l’icône Aria pour l’activer.

Aria apparaîtra alors sous forme d’une fenêtre de discussion, prête à répondre à vos questions.

Note : Il est également possible d’accéder à Aria lorsque vous surlignez un texte dans votre navigateur, en cliquant sur l’option “Demander à Aria” qui apparaît à côté.

Désactiver ou masquer Aria

Pour désactiver ou simplement masquer Aria, il suffit de cliquer à nouveau sur l’icône dans la barre latérale d’Opera. Vous pourrez ainsi consulter vos précédentes interactions avec l’IA en cliquant sur les trois lignes horizontales en haut à gauche de la fenêtre.

Aria, une IA qui facilite les recherches et améliore la productivité

Le principal atout d’Aria réside dans sa capacité à trier rapidement l’information et à proposer des réponses contextualisées aux questions posées. Fini les longues heures passées à parcourir les résultats de recherche, Aria simplifie votre expérience de navigation.

Cependant, Aria n’est pas infaillible et peut parfois fournir des réponses obsolètes ou imprécises. Il est donc important de vérifier les informations obtenues avant de les utiliser.

Nouvelles fonctionnalités pour Aria : le module Refine et Composer

Opera a récemment annoncé l’introduction de nouvelles fonctionnalités pour Aria, dont le module “Refine” permettant de réutiliser ou reformuler du contenu généré par l’IA :

En sélectionnant les éléments que vous souhaitez réutiliser ou reformuler, un menu contextuel apparaît afin de choisir entre Réutiliser et Reformuler.

Si vous choisissez de réutiliser du contenu, les éléments sélectionnés seront ajoutés comme contexte pour votre nouvelle requête.

Si vous optez pour la reformulation, Aria s’exécutera automatiquement sans aucune action supplémentaire nécessaire de votre part, affichant ainsi une nouvelle réponse adaptée.

En parallèle, Aria bénéficie également du module “Composer”, accessible via un bouton représentant un crayon entouré d’étoiles. Ce module avancé permet à l’IA d’écrire en adoptant votre propre style rédactionnel. Pour cela, il est nécessaire de soumettre plusieurs courts textes sur un sujet défini pour que Aria apprenne vos tournures et particularités linguistiques.

Opera mise sur l’intelligence artificielle pour améliorer l’expérience utilisateur

En intégrant Aria directement dans son navigateur, Opera fait un pas de plus vers l’optimisation de la navigation internet et renforce sa compétitivité face aux autres navigateurs. Grâce à des fonctionnalités innovantes comme Refine et Composer, Aria présente de sérieux atouts pour simplifier le quotidien des utilisateurs. Si cette intelligence artificielle est encore perfectible, elle montre néanmoins toute l’étendue des possibilités offertes par le développement de l’IA dans un futur proche.