Scandale à l’EVO 2023 : Des ports USB fondus et des rêves brisés sur PS5 !

L’Evolution Championship Series, également connue sous le nom d’Evo, est le rendez-vous incontournable des tournois de jeux de combat les plus prestigieux et anciens à travers le monde.

Depuis plus de deux décennies, Evo a été le théâtre d’une démonstration électrisante de compétences et de divertissement, rassemblant les plus grands experts de ce domaine. Chaque année, l’événement phare d’Evo rassemble joueurs et fans pour participer à des tournois ouverts, couronnant ainsi les champions du monde de chaque jeu.

Lors d’Evo, la scène est propice aux affrontements entre des champions reconnus et des joueurs encore méconnus. C’est là que se rencontrent des rivaux qui ne se sont auparavant affrontés que virtuellement en ligne, pour finalement tisser des liens d’amitié.

L’événement accueille également des participants curieux, novices dans le monde des jeux de combat, qui découvrent une culture qui les transforme en fans dévoués à vie. Tous les éléments qui font la spécificité et la magie des jeux de combat trouvent leur place au cœur d’Evo, offrant une expérience unique que vous pourrez vivre au même endroit : Las Vegas, lors de l’Evo 2023 !

EVO is proving that PS5 is NOT the answer. Usb ports are melting like craY. @Kyoku236HS usb on his controller melted. This is not isolated. We need to go PC or xbox atleast — SabreAZ (@Sabre_AZ) August 5, 2023

EVO Las Vegas : événement majeur pour les joueurs de jeux de combat

Lors de l’EVO de Las Vegas, un événement majeur pour les joueurs de jeux de combat, plusieurs participants ont été confrontés à une déconvenue désagréable. Les tournois impliquant des jeux tels que Street Fighter et Mortal Kombat étaient perturbés par des problèmes de surchauffe des ports USB de certaines PlayStation 5 utilisées pour les compétitions. Ce souci a provoqué la fonte des connecteurs des manettes et des adaptateurs utilisés par les joueurs. Les compétiteurs devaient brancher leurs manettes sur les consoles PS5 installées dans les halls de l’événement, mais les ports USB, constamment manipulés et sous pression, ont souffert de l’utilisation intensive.

Des ports USB défectueux lors de l’EVO 2023

L’impact des ports USB défectueux a été notable lors de l’EVO. Certains joueurs ont partagé sur les réseaux sociaux des photos montrant les dégâts causés à leur matériel, avec des bouts de connecteurs fondus de la PS5 et de leurs manettes. L’origine exacte de ce problème reste floue, mais la nature continue de l’événement et la manipulation fréquente des ports USB ont probablement contribué à la surchauffe. De plus, l’utilisation de sticks arcade non compatibles avec la console a nécessité des adaptations et des adaptateurs spécifiques, pouvant également avoir contribué aux difficultés rencontrées.

Sony, le constructeur de la PS5, n’a pas commenté ces incidents, ce qui a laissé certains joueurs mécontents. L’acquisition de l’organisateur de l’EVO par Sony en 2021 avait suscité des inquiétudes au sein de la communauté esport quant à d’éventuelles restrictions aux produits Sony. Ces problèmes de surchauffe ont renforcé ces préoccupations, conduisant certains joueurs à réclamer le retour des PC ou même des consoles Xbox pour les prochaines éditions de l’EVO.

Préoccupations sur l’utilisation prolongée des ports USB sur les PlayStation 5

L’utilisation prolongée des ports USB sur les PlayStation 5 lors du tournoi de jeux de combat Evo 2023 a suscité des préoccupations. Les participants ont signalé que l’utilisation intensive des consoles avait entraîné la fonte des connecteurs USB, notamment ceux des manettes, en raison de la surchauffe. Les compétiteurs, rassemblés à Las Vegas pour l’événement, ont utilisé les ports USB pour brancher leurs manettes, mais la chaleur dégagée par les consoles a endommagé les connecteurs. Des joueurs ont partagé des images de manettes endommagées et ont exprimé leur frustration face à ces problèmes techniques.

Parmi les cas signalés, celui d’Eduardo Cuervo, un concurrent, a attiré l’attention. Il a montré une image de sa manette USB fondue, conséquence d’une seule partie. Les joueurs ont exprimé leur inquiétude quant à l’impact de ces problèmes sur les futurs tournois utilisant la PS5, compte tenu des coûts élevés des manettes de jeux de combat. Il a été conseillé aux joueurs de privilégier le port USB à l’avant de la console pour éviter les problèmes de surchauffe. Bien que les joueurs occasionnels ne devraient pas rencontrer de difficultés similaires, l’incident a soulevé des préoccupations quant à la dissipation de la chaleur lors d’une utilisation prolongée de la PS5.

Quel est la différence entre l’USB A et USB-B et USB-C

Les connecteurs USB A, B et C sont des types de connecteurs utilisés pour les câbles USB (Universal Serial Bus) qui servent à connecter différents types d’appareils électroniques tels que les ordinateurs, les smartphones, les imprimantes, les caméras, etc. Chaque type de connecteur a été conçu pour répondre à des besoins spécifiques en termes de vitesse de transfert, de compatibilité et d’utilisation pratique. Voici les principales différences entre les connecteurs USB A, B et C :

USB A : Le connecteur USB de type A est le plus courant et est souvent trouvé sur les ordinateurs et les hubs USB. Il possède une forme rectangulaire avec un côté légèrement biseauté. Le connecteur USB de type A est généralement utilisé pour connecter des périphériques hôtes tels que des ordinateurs à des périphériques tels que des disques durs externes, des claviers, des souris, etc. Il existe différentes générations d’USB A, telles que USB 2.0, USB 3.0 et USB 3.1, qui diffèrent par leurs vitesses de transfert de données. USB B : Le connecteur USB de type B a une forme carrée ou rectangulaire avec des coins biseautés. Il est généralement utilisé pour connecter des périphériques cibles tels que des imprimantes, des scanners et des appareils photo à des ordinateurs ou à des hubs USB. Comme avec l’USB A, il existe différentes versions de l’USB B, notamment USB 2.0, USB 3.0 et USB 3.1. USB C : Le connecteur USB de type C est un connecteur réversible, ce qui signifie qu’il peut être inséré dans un port USB C dans n’importe quelle orientation. Cela élimine le besoin de s’inquiéter du sens dans lequel le connecteur est inséré, ce qui facilite grandement l’utilisation. L’USB C est également capable de prendre en charge des vitesses de transfert de données plus élevées que les versions précédentes, ainsi que la transmission de puissance pour charger des appareils. L’USB C est devenu de plus en plus populaire dans les appareils modernes tels que les smartphones, les ordinateurs portables et les tablettes en raison de sa polyvalence.

En résumé, les différences principales entre les connecteurs USB A, B et C résident dans leur forme, leur compatibilité, leurs vitesses de transfert et leurs capacités de transmission de puissance. Alors que l’USB A et l’USB B sont plus répandus dans les appareils plus anciens, l’USB C est devenu un choix standard pour de nombreux appareils modernes en raison de sa polyvalence et de ses performances améliorées.