Le palmarès Cybersécurité des mauvaises pratiques en 2022

Palmarès des mauvaises pratiques en 2022

Cybersécurité, le palmarès des mauvaises pratiques en 2022 ; Tous les experts vous le confirmeront, sans l’aide, l’appui et le consentement de vos employés, il n’y aura jamais de véritable défense. Il est évident que le nombre de failles humaines est très important, et l’on peut citer sans ordre ni importance, le comportement lié à la sécurité, le mélange des genres et usages public / privé, les mots de passe mal gérés ou facilement récupérable (le prénom des enfants, les dates de naissance), ou pire encore le maudit post-it que l’on colle sur son écran ou que l’on met sur son premier tiroir.

La sécurité ne concerne pas que l’aspect numérique, même si c’est aspect est de dernière génération, y inclus si l’on utilise des outils comme les EDR, MDR, NDR, XDR. Le plus important et le plus protecteur c’est d’imposer une sensibilisation à la sécurité pour tous y inclus les nouveaux arrivants, en y mettant des méthodes parfois contestables et longues (comme l’obligation de changer de mot de passe périodiquement (toutes les semaines, toutes les quinzaines), et en interdisant d’utiliser les derniers mots de passe déjà utilisés, et les suites de nombres ou de lettres.