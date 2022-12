Cybersécurité : qu’est-ce que la sécurité informatique

Que signifie la cybersécurité et comment pouvons-nous nous défendre contre les attaques de pirates informatiques de plus en plus fréquentes et sophistiquées ?

Nous en parlons dans cet article pour expliquer ce que signifie la cybersécurité et comment la mettre en pratique à la fois dans des contextes institutionnels et d’entreprise, et dans des contextes nationaux.

Sécurité de l’information ou cybersécurité, un besoin de plus en plus urgent

La digitalisation a révolutionné notre façon de vivre, d’étudier, de travailler, d’interagir avec les autres, de partager, d’acheter. Fondamentalement tout. En effet, plus nous mettons de données personnelles en ligne et plus nous sommes connectés, plus le risque d’être victime de cyberattaques augmente.

Les effets pervers de cette transformation sont les crimes en ligne, les nouveaux dangers à éviter, qui se sont particulièrement accrus ces dernières années, depuis 2020, suite à la pandémie.

Selon certaines des données contenues dans le rapport Clusit 2021 sur la cybersécurité mondiale, les attaques de hackers ont augmenté de 29%, touchant particulièrement les secteurs “santé” (12%) et “recherche/éducation” (11%). L’année 2021 a vu une montée en flèche des processus de numérisation et, main dans la main, des cyberattaques.

Ce n’est pas un hasard si l’actualité fait état de cas de plus en plus nombreux de cybercrimes qui ont un coût très élevé d’un point de vue juridique, financier et réputationnel.

Sans parler des amendes colossales qui sont encourues lorsque des personnes qui surfent sur le net, au sein d’une plateforme où elles font leurs achats, sont exposées à la violation de données sensibles.

Il est donc important que les entreprises, les institutions et les personnes apprennent à se défendre, conscient de la vulnérabilité de leurs données, de leur vie privée, de leur réputation et de leur propriété intellectuelle.

Qu’est-ce que la criminalité informatique

Un crime informatique ne se limite pas seulement à l’attaque par le biais du virus classique, ou plutôt malware, et nous verrons prochainement quels sont les plus courants. Le crime peut également être la tentative de fraude pour extorquer des données sensibles ou de l’argent sous le chantage de la cybermenace ou par d’autres moyens d’ingénierie sociale.

Nous recevons tous tôt ou tard des e-mails comme celui-ci :

Votre site Web a été compromis Votre site a été piraté.

VEUILLEZ TRANSMETTRE CET E-MAIL À QUELQU’UN DANS VOTRE ENTREPRISE QUI EST AUTORISÉ À PRENDRE DES DÉCISIONS IMPORTANTES !

Nous avons piraté votre site Web et extrait vos bases de données.

Eh bien, c’est une tromperie avec l’intention criminelle d’extorquer de l’argent à des personnes sans méfiance qui paniquent, tombent dans le piège et agissent en conséquence. Il s’agit également d’un crime informatique.

Qu’est-ce que la cybersécurité et pourquoi est-ce important

La cybersécurité est un ensemble de processus, d’actions et d’outils permettant de protéger les systèmes connectés à Internet, le matériel, les logiciels et les données sensibles contre les attaques numériques.

Les mesures de cybersécurité sont conçues pour lutter contre les menaces pesant sur les applications en réseau, les accès non autorisés, l’intégrité des données et la confidentialité.

En pratique, il s’agit de prendre diverses mesures pour contrer les attaques malveillantes des pirates contre les personnes, les entreprises et les institutions, portant atteinte à la sécurité des systèmes, des réseaux, des programmes et des appareils.

Les cyberattaques les plus insidieuses contre lesquelles se défendre

L’objectif de la cybersécurité est de reconnaître, bloquer et prévenir les cyberattaques. Mais cette mission devient de plus en plus difficile car les hackers utilisent des moyens toujours plus sophistiqués pour se faufiler dans les profondeurs du web.

Ensuite, il faut considérer l’augmentation de la vulnérabilité due aux nouvelles technologies ainsi que la croissance de l’IoT (Internet des Objets), du Cloud, du Big Data, autant de facteurs qui donnent lieu à de nouveaux canaux d’attaque.

Parmi les principales techniques d’attaque de pirates, les logiciels malveillants sont cette forme de logiciel malveillant qui comprend les vers, les virus, les chevaux de Troie, les logiciels espions et les rançongiciels. Ce dernier est un type de logiciel malveillant qui verrouille votre PC ou votre smartphone à l’aide d’un cryptage, puis nécessite un paiement pour les décrypter et les déverrouiller.

Les autres cyberattaques sont :