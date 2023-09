OPPO et StarHits transforment la vie des jeunes avec du contenu éducatif à couper le souffle !

OPPO Reno10 Series: Quand innovation et jeunesse se rencontrent

Dernièrement, Jakarta a été témoin d’un événement hors du commun ! La célèbre marque OPPO a collaboré avec l’entreprise de médias numériques StarHits pour organiser la manifestation “Shorts and Sing” au Pos Bloc.

Ce rassemblement a eu lieu le vendredi 22 septembre et avait pour objectif d’initier les jeunes, surtout les novices en création de contenu, à développer et produire des vidéos YouTube de qualité grâce au OPPO Reno10 Series. Et devinez quoi ? Ils y sont parvenus !

Le soutien indéfectible d’OPPO à la créativité

En plus de ses performances techniques impressionnantes, les OPPO Reno10 Series confirment leur engagement en faveur de l’industrie créative et du développement de la créativité chez les jeunes en Indonésie. Il faut dire que cet engagement est en parfaite adéquation avec l’évolution rapide de l’industrie créative dans le pays, laquelle est largement dominée par la jeunesse. Et ce n’est pas tout, car OPPO joue également un rôle majeur dans le soutien de ces jeunes talents en leur fournissant un outil créatif par excellence : les Reno10 Series.

Quand les talents indonésiens s’unissent pour la cause

L’événement “Shorts and Sing” a rassemblé des créateurs talentueux du monde de YouTube en Indonésie, tels que Turah Parthayana, Gerald Vincent, IvyFeb, Samuel Christ, PedroSb, Amanda Static et les duos Mumuk & Eno. Et comme si cela ne suffisait pas, une soirée spéciale YouTube Music Night a été organisée, mettant en scène des chanteurs renommés tels qu’Andmesh, Naura Ayu, Jebung, Nuca, Agatha Chelsea et Comatra. Quelle ambiance !

OPPO Reno10 Series : La clé du succès sur YouTube

Les OPPO Reno10 Series sont équipés d’une configuration de caméra surpuissante permettant de découvrir de nouvelles perspectives et d’enregistrer chaque moment à la perfection. Idéales pour répondre aux besoins quotidiens des jeunes en matière de création de contenu sur les réseaux sociaux, ces caméras offrent des résultats impressionnants aussi bien sur YouTube que sur YouTube Shorts. N’est-ce pas génial ?

Trois variantes pour satisfaire tous les goûts

Le OPPO Reno10 Series se décline en trois modèles : le Reno10 Pro+ 5G, le Reno10 Pro 5G et le Reno10 5G. Chacun d’eux est doté d’un système de caméra Ultra-Clear Portrait, comprenant une caméra portrait téléobjectif avec capteur de grande taille, une caméra principale ultra-haute définition, une caméra selfie ultra-nette et une caméra grand-angle de 112° 8MP pour une qualité de contenu irréprochable. De quoi donner envie de tous les essayer !

Foire aux questions

1. Quelles sont les principales caractéristiques du OPPO Reno10 Series ?

Grâce à leur système de caméra Ultra-Clear Portrait et leur grande performance, les OPPO Reno10 Series offrent une qualité de contenu incomparable.

2. Quelles sont les différences entre les trois modèles ?

Les principales différences résident dans les technologies 5G, les performances du processeur et la capacité de charge rapide.

3. Comment OPPO soutient-il l’industrie créative et les jeunes talents ?

OPPO s’engage activement dans le soutien aux jeunes créateurs en leur fournissant des outils performants et en organisant des événements tels que “Shorts and Sing”.

4. Quels artistes indonésiens étaient présents lors de l’événement “Shorts and Sing” ?

Des créateurs YouTube talentueux tels que Turah Parthayana, Gerald Vincent, IvyFeb, Samuel Christ, PedroSb, Amanda Static et les duos Mumuk & Eno étaient présents, ainsi que des chanteurs renommés tels qu’Andmesh, Naura Ayu, Jebung, Nuca, Agatha Chelsea et Comatra.

5. Où puis-je trouver plus d’informations sur les OPPO Reno10 Series ?

Pour en savoir plus sur les OPPO Reno10 Series, consultez ce lien.