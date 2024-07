La technologie nanoe™ X de Panasonic : une innovation qui révolutionne la purification de l’air

À la recherche d’un climatiseur performant et innovant pour votre maison ou votre entreprise ? Souhaitez-vous une option qui non seulement révolutionne le confort, mais améliore également la qualité de l’air à l’intérieur ?

Découvrez tout ce dont vous devez savoir sur les nouvelles versions de climatiseur Panasonic doté de la technologie nanoe™ X

Ce que vous devez retenir de la technologie nanoe™ X de Panasonic:

🌬️ La technologie nanoe™ X de Panasonic utilise des radicaux hydroxyles pour purifier l’air, éliminant jusqu’à 99,9 % des virus, bactéries, moisissures et allergènes.

🌿 Les climatiseurs équipés de cette technologie sont efficaces, économes en énergie et fonctionnent de manière silencieuse, adaptés aux espaces nécessitant une faible pollution sonore.

🛠️ Les modèles Panasonic, comme la série Etherea et TZ Ultra, offrent des options de montage flexibles, un design moderne et une connectivité Wi-Fi pour un contrôle à distance.

🚚 Planete-Air propose une large gamme de climatiseurs Panasonic avec nanoe™ X, assurant un service après-vente de qualité et une livraison gratuite sous 48 à 72 heures.

Lire : 5 conseils pour optimiser vos dépenses énergétiques et réduire vos factures d’électricité

Panasonic nanoe™ X : Purifiez votre air et améliorez votre confort intérieur !

La technologie Nanoe™ X développée par Panasonic exploite les radicaux hydroxyles, également appelés radicaux OH, contenus dans l’eau pour purifier l’air. Ceux-ci sont très réactifs avec d’autres éléments et empêchent la prolifération de certains polluants, tels que les bactéries, les virus, les moisissures, ainsi que les odeurs désagréables. La génération de ces radicaux est assurée par une électrode en titane à haute tension qui provoque l’ionisation de l’eau pour produire une grande quantité de particules nanoe™ X.

Les points forts de la technologie nanoe™ X

La technologie nanoe™ X s’accompagne de multiples qualités qui la distinguent des autres systèmes de purification de l’air existants sur le marché. Découvrez ci-après ses principaux avantages :

Efficacité de la purification de l’air

L’un des principaux atouts de la technologie nanoe™ X repose sur son efficacité contre toutes sortes de micro-organismes et polluants. Celle-ci élimine jusqu’à quasiment 99,9 % les virus et les bactéries, incluant les agents pathogènes tels que le H1N1, le staphylocoque et l’E. Coli. En outre, elle est en mesure de neutraliser les moisissures et les allergènes à l’instar du pollen, des acariens et des squames d’animaux. Ainsi, elle contribue à réduire la manifestation des symptômes d’allergie et d’asthme.

Les radicaux hydroxyles présents dans la technologie nanoe™ X agissent également sur les composés organiques volatils (COV) responsables des odeurs désagréables. En décomposant ces molécules, elle permet de créer un climat ambiant plus agréable et plus sain.

À la différence des autres technologies de purification susceptibles de dessécher l’air, nanoe™ X veille à conserver des taux d’hydratation optimale. Ses particules d’eau sont suffisamment fines pour traverser les couches superficielles de la peau et des cheveux. Ainsi, ces derniers restent parfaitement hydratés et conservent leur souplesse et leur apparence naturelle.

Compatibilité et efficacité énergétique

Les systèmes équipés de la technologie nanoe™ X se démarquent par leur efficacité énergétique. Ils disposent de compresseurs et de ventilateurs à haut rendement qui réduisent la consommation d’énergie tout en garantissant des performances optimales. Par ailleurs, ils sont compatibles avec différents modèles de climatiseurs multi-splits.

La technologie nanoe™ X opère de façon presque silencieuse grâce à des unités intérieures conçues pour fonctionner à des niveaux sonores extrêmement faible. Cet aspect la rend particulièrement appropriée pour les milieux nécessitant un minimum de bruit, tels que les bureaux, les chambres à coucher ou les salles de réunion.

Entretien et durabilité

Alimentés par le Nanoe™ X Generator Mark 2, les systèmes auxquels la technologie nanoe™ X a recours nécessitent peu d’entretien. En effet, les radicaux hydroxyles produits bénéficient d’une longue durée de vie. Contrairement à certains filtres ou à d’autres composants de purification de l’air, ceux-ci se remplacent rarement. De plus, les unités Panasonic sont fabriquées avec des matériaux de haute qualité, qui garantissent une résistance et une fiabilité accrue sur le long terme.

Les caractéristiques des climatiseurs Panasonic équipés de la technologie nanoe™ X

Les climatiseurs Panasonic bénéficiant de la technologie nanoe™ X sont connus pour leurs performances exceptionnelles tout en étant économes en énergie. Ceux-ci sont dotés de compresseurs Inverter qui ajustent la puissance de refroidissement en fonction des besoins. Cela permet de réduire les cycles marche/arrêt répétés et de prolonger la durée de vie de l’unité. Au niveau de la capacité de refroidissement, ces modèles se caractérisent par leur plage de fonctionnement étendue capable de refroidir efficacement en cas de températures extérieures élevées. En mode chauffage, ils prennent en charge des conditions climatiques extrêmement basses, jusqu’à -15°C, pour assurer un confort optimal tout au long de l’année.

Les climatiseurs Panasonic équipés de la technologie nanoe™ X se distinguent également par leur design moderne et élégant. Ils s’intègrent parfaitement à de nombreux styles de décoration d’intérieur. Par ailleurs, les options de montage flexibles, qu’il s’agisse de systèmes muraux, de consoles ou multi-splits, facilitent grandement leur installation. Les unités intérieures du système sont discrètes et silencieuses, puisque leur niveau sonore est limité à 19 dB. Elles peuvent ainsi être placées dans des chambres à coucher ou des bureaux pour une utilisation en toute tranquillité. Avec une interface utilisateur intuitive, des télécommandes ergonomiques et l’option de contrôle via des applications mobiles, il est désormais plus simple de contrôler la température et la qualité de l’air à l’intérieur de la pièce.

La gamme proposée

La série Etherea comprend des modèles tels que le CS-Z25VKEW et le 9000BTU qui disposent d’une capacité de refroidissement de 2,5 kW et d’une classe énergétique A+++. Ces climatiseurs intègrent des capteurs intelligents Econavi qui détectent la présence et la lumière du soleil afin d’ajuster automatiquement la température et d’économiser de l’énergie. Ils sont également assortis d’une connectivité Wi-Fi pour un contrôle à distance via une application mobile. La gamme compacte TZ Ultra, quant à elle, inclut des modèles tels que le CS-TZ20WKEW ayant une capacité de refroidissement de 2,0 kW et le CS-TZ35ZKEW de 3,5 kW. Ces unités conviennent parfaitement aux espaces restreints et aux appartements et offrent une grande flexibilité d’installation ainsi qu’un fonctionnement silencieux.

Lire : Avantages et inconvénients des purificateurs d’airs

Planete-Air : votre partenaire pour les nouvelles versions de climatiseurs Panasonic incluant la technologie nanoe™ X

Depuis des décennies, Planete-Air met ses services et son expertise à votre disposition pour vous proposer des solutions de climatisation adaptées à vos besoins. Vous y trouverez une large gamme de climatiseurs Panasonic équipés de la technologie nanoe™ X. Ces produits ont été spécialement sélectionnés pour leur qualité, leur performance et leur fiabilité hors pair. Pour répondre à toutes vos questions, vous accompagner et vous conseiller dans le choix du matériel et vous offrir un service après-vente de qualité, une équipe de professionnels dédiés est à votre écoute. Vous pouvez vous rendre dans le magasin situé dans la zone industrielle de CAPJALAT à Banassac-Canilhac, du lundi au vendredi de 9h à 17h. Vous pouvez également créer un compte pour suivre vos achats en ligne. La livraison, gratuite, est effectuée dans un délai de 48 à 72 heures selon la commande.