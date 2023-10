Star Wars : Liam Neeson met en garde Disney contre la surproduction de contenu

L’acteur appelle à préserver l’événement cinématographique qu’était Star Wars

Liam Neeson, acteur emblématique ayant interprété Qui-Gon Jinn dans La Menace Fantôme, a exprimé son opinion sur l’évolution de la franchise Star Wars. Selon lui, il est essentiel de ne pas trop multiplier les projets, au risque que la fameuse saga perde de son charme et devienne banale. Depuis son rachat par Disney, certains fans ont effectivement critiqué l’afflux incessant de films et séries dans l’univers de la guerre des étoiles.

Dans une déclaration plutôt modérée, Neeson a affirmé : “Il y a tellement de films et de séries dérivées aujourd’hui que je me dis : ‘Non, vous diluez tout cela’.” En effet, on compte désormais 11 films en prises de vues réelles issus de la franchise.

Quand Star Wars était un événement majeur du cinéma

Autrefois, la sortie d’un film Star Wars en salle faisait figure d’événement incontournable du paysage cinématographique. Aujourd’hui cependant, les nouvelles productions semblent bien plus ordinaires et créent moins d’engouement qu’auparavant. D’autant plus que Disney et Lucasfilm ne comptent pas s’arrêter là : de nombreux films et séries sont déjà annoncés.

Les séries à succès comme The Mandalorian

Des films hors-saga, comme Rogue One et Solo

Des projets futurs, tels que la série Obi-Wan Kenobi ou l’annonce récente d’un film réalisé par Taika Waititi

Le désir d’un retour aux salles de cinéma pour les fans

Bien que certaines séries connaissent un succès généralisé et satisfassent les fans, beaucoup souhaiteraient que davantage de productions Star Wars se vivent à nouveau sur grand écran. C’est notamment le point de vue qu’Absolute, vidéaste spécialiste de la saga, nous a confié lors d’une interview : “Star Wars est un événement cinématographique ; je veux voir des films de la saga sur grand écran.”

Quelles pistes pour Disney afin de ne pas trop prendre de risques ?

Pour essayer de démêler cette situation complexe, il semblerait judicieux de chercher une solution qui puisse parler autant aux anciens qu’aux nouveaux fans. Ainsi, adapter certaines œuvres de l’Ancienne République pourrait être un bon point de départ pour Disney.

L’Ancienne République : un large panel d’histoires inexplorées

La période de l’Ancienne République permettrait de relancer la programmation avec du contenu tout aussi riche et intéressant que ce que les fans ont connu auparavant. Cette période historique de l’univers Star Wars regorge d’aventures, de conflits et de personnages qui pourraient ravir tous les spectateurs. On peut citer notamment :

Les célèbres jeux vidéo Knights of the Old Republic et leur scénario prenant

Les romans Darth Bane, axés sur l’apprentissage du côté obscur de la Force

Les comics Tales of the Jedi, décrivant les luttes politiques et spirituelles

En explorant ces œuvres inédites au cinéma et en trouvant un juste équilibre entre films et séries, Disney aurait donc la possibilité de satisfaire les attentes des fans tout en préservant la force événementielle de Star Wars.

La responsabilité de préserver le caractère unique de Star Wars

Il est crucial pour Disney de maintenir ce qui a fait de Star Wars une expérience si spéciale aux yeux des spectateurs depuis plus de 40 ans. Cela demande de réfléchir attentivement à la manière d’étendre cet univers sans en diluer l’essence, afin que l’épopée intergalactique ne perde pas son essence. Comme l’a souligné Liam Neeson, il est important de veiller à ne pas reproduire à outrance les succès passés mais plutôt tenter de créer des étincelles nouvelles pour continuer à faire briller les étoiles.