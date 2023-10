AstroPepeX, le jackpot de 12,9 millions de dollars en une journée avec l’intelligence artificielle

AstroPepeX : Le memecoin conçu par l’IA révolutionne le marché des cryptomonnaies

Un projet bluffant réalisé par un développeur Ethereum

Entièrement élaborée par intelligence artificielle grâce à l’API de ChatGPT, la nouvelle cryptomonnaie intitulée AstroPepeX a été lancée via un script codé d’un développeur Ethereum se faisant appeler CroissantETH. Ce dernier est parvenu à manipuler l’API de ChatGPT pour créer AstroPepeX, dont le nom est inspiré des plus populaires cryptomonnaies. En seulement 24 heures, pas moins de 12,9 millions de dollars en tokens ont été échangés.

Le potentiel insoupçonné de l’intelligence artificielle

Si les cryptomonnaies étaient déjà sur toutes les lèvres avant même que l’intelligence artificielle (IA) ne devienne le sujet du moment, cette prouesse technologique n’est pas donnée à tout le monde. Cependant, il est possible de contourner cet obstacle en utilisant l’API d’OpenAI, qui permet d’interagir avec des applications pouvant elles-mêmes être connectées au réseau Ethereum. Pour y parvenir, CroissantETH s’est lancé dans la programmation d’un générateur de prompts capable de demander à ChatGPT de créer un token ERC20 selon la norme Open Zeppelin.

L’utilisation innovante d’une combinaison d’outils IA

Le développeur a ensuite instruit le chatbot de déployer un token sur le réseau Ethereum en se basant sur les données des 10 000 cryptomonnaies les plus échangées sur Uniswap. En utilisant ces informations, l’IA a été capable de transmettre les éléments au générateur d’image DALL-E afin de concevoir un symbole adapté au nouveau token. Une fois ces instructions entrées, CroissantETH n’a eu qu’à appuyer sur “Entrée” pour lancer le script et laisser l’IA prendre en charge toutes les étapes de création du memecoin.

AstroPepeX : une cryptomonnaie instoppable ?

Cette réalisation est d’autant plus impressionnante que le memecoin AstroPepeX a été conçu pour échapper à tout contrôle humain : seul l’IA est en mesure de le manipuler. Ce facteur pourrait expliquer l’excitation qui règne autour de cette nouvelle cryptomonnaie depuis son lancement.

Réactions enthousiastes et projets futurs

Pour partager son exploit auprès de la communauté crypto, CroissantETH a choisi de publier plusieurs posts sur la plateforme X. Dans l’un de ses messages, il exprime sa fierté non dissimulée : “Je n’arrive pas à y croire. Je viens de faire quelque chose d’incroyable avec Ethereum.” D’autres publications détaillent les différentes étapes de ce projet atypique, qui suscite immédiatement l’intérêt des acteurs de l’écosystème des cryptomonnaies.

24 heures après le lancement : 12,9 millions de dollars en tokens échangés.

: 12,9 millions de dollars en tokens échangés. CroissantETH partage son exploit : ses publications font rapidement le tour du web, suscitant l’intérêt et l’engouement pour AstroPepeX.

: ses publications font rapidement le tour du web, suscitant l’intérêt et l’engouement pour AstroPepeX. Un travail d’équipe entre plusieurs outils IA : ChatGPT, DALL-E et l’API OpenAI ont été utilisées de manière synergique pour mener à bien ce projet innovant.

: ChatGPT, DALL-E et l’API OpenAI ont été utilisées de manière synergique pour mener à bien ce projet innovant. Le potentiel futur d’AstroPepeX : étroitement lié à la capacité de l’IA à continuer de manipuler et d’améliorer cette cryptomonnaie.

Perspectives d’évolution autour de l’intelligence artificielle et des cryptomonnaies

En tirant parti des possibilités offertes par l’intelligence artificielle et ses outils API, AstroPepeX représente sans aucun doute une avancée majeure dans le champ des cryptomonnaies. Il est fort à parier que ce type de projets ne fera qu’accélérer dans un avenir proche, tandis que l’IA continuera de se développer et d’affiner ses compétences.

Conçu pour être hors de portée humaine et uniquement manipulable par l’IA, AstroPepeX ouvre la voie à de nouvelles perspectives et défis dans l’univers des cryptomonnaies. Les acteurs du secteur doivent se préparer à accueillir une génération de monnaies numériques encore plus sophistiquées et ingénieuses, menée par l’intelligence artificielle.