Des méthodes simples pour être écologique au travail

Travailler dans un environnement de bureau peut compliquer la réduction de votre empreinte carbone.

Vous êtes constamment pris dans le tourbillon des échéances, des réunions, des courriels et autres tâches.

C’est pourquoi nous avons réuni pour vous quelques conseils simples et des initiatives plus avancées que vous pouvez utiliser pour aider à réduire votre impact écologique au travail.

Encouragez vos collègues à s’impliquer

Vous n’êtes pas obligé de vous mettre au vert tout seul ! Encouragez vos collègues à s’impliquer eux aussi. Lancez un programme de recyclage sur votre lieu de travail ou organisez un tour de vélo en groupe à l’heure du déjeuner. Non seulement ce sera bon pour l’environnement, mais ce sera aussi une expérience agréable pour tous.

Il y a des moments où tu as besoin de faire une pause et de te reconnecter avec la nature. Installer un compost sur ton lieu de travail peut être un excellent moyen d’offrir aux employés ce répit bien nécessaire dans leur quotidien. Non seulement cela aidera à réduire les déchets organiques, mais le compost peut aussi fournir de précieux nutriments pour un potager sur le lieu de travail.

Créer un jardin participatif

Ce type de jardin encourage les employés à se réunir afin de prendre soin de leurs plantes et légumes tout en profitant d’un peu d’air frais en dehors des murs du bureau. De plus si chaque participant met en place dans son appartement un bac de compostage cela renforcera encore plus la démarche éco responsable du groupe.

Cela est particulièrement bénéfique à une époque où le travail à distance est devenu si courant ; avoir accès à un espace physique où les gens peuvent s’éloigner de leurs écrans peut être très bénéfique pour la santé mentale et le bien-être.

En plus de donner aux employés l’occasion de se connecter à la nature, ces jardins peuvent aussi servir de sources de légumes frais pour les déjeuners du personnel ou les événements de l’entreprise.

Avoir accès à des produits biologiques cultivés sur ton lieu de travail favorise non seulement des habitudes alimentaires saines, mais permet aussi de réduire les émissions de carbone liées au transport des aliments sur de longues distances.

De plus, c’est tout simplement amusant ! Travailler en équipe sur quelque chose de créatif comme le jardinage fera sûrement ressortir le sens de la camaraderie et de la connexion de chacun.

Se déplacer de manière écologique

Pour beaucoup d’entre nous, l’idée d’être vert et écologique devient de plus en plus importante. Nous voulons tous faire notre part pour réduire notre empreinte carbone, mais il peut être difficile de savoir comment avoir un impact. Une bonne façon de commencer est de changer votre façon de vous déplacer.

Les transports en commun :

Les transports publics peuvent être l’un des moyens les plus écologiques de se rendre d’un point A à un point B. Selon l’endroit où vous vivez, il peut y avoir des bus, des métros ou même des trains dont vous pouvez profiter.

Non seulement les transports publics ont un impact environnemental beaucoup plus faible que la conduite de votre propre voiture, mais ils peuvent également vous faire économiser de l’argent à long terme !

Scooters et bicyclettes électriques :

Les scooters et les bicyclettes électriques sont de plus en plus populaires pour se déplacer en ville rapidement et facilement sans avoir à se soucier des coûts d’essence ou des émissions. De plus, si vous achetez un vélo électrique avec l’aide de l’État, vous pouvez même bénéficier d’indemnités kilométriques de la part de votre employeur !

La marche et le jogging :

La marche ou le jogging sont d’excellents moyens de se déplacer tout en faisant de l’exercice ! Si possible, essayez de marcher ou de faire du jogging sur de courtes distances au lieu de prendre la voiture. Non seulement c’est bon pour l’environnement, mais c’est aussi bon pour votre corps !

Conclusion

À l’heure où nous sommes de plus en plus conscients de notre impact sur l’environnement, il est important que nous envisagions des méthodes de déplacement autres que la voiture. Les transports en commun sont toujours une bonne option, tout comme les scooters ou les vélos électriques, qui offrent en outre des avantages supplémentaires tels que des indemnités kilométriques ou même des aides publiques pour l’achat d’un vélo électrique !

Et si tout échoue, pourquoi ne pas essayer la marche ou le jogging ? Vous ferez de l’exercice tout en aidant Mère Nature ! Alors, la prochaine fois que vous irez quelque part, essayez de considérer l’une de ces méthodes écologiques à la place !

Les petits changements s’additionnent pour faire une grande différence

Il existe de nombreux petits changements que vous pouvez faire pour passer au vert au travail – comme réduire la consommation de papier en utilisant des documents numériques au lieu de documents physiques, ou en imprimant recto-verso ou sur du papier recyclé.

Vous pouvez également choisir de prendre les transports en commun ou de vous rendre aux réunions à pied ou à vélo au lieu de conduire votre voiture. Un autre bon moyen d’économiser de l’énergie consiste à utiliser des ampoules LED dans les lampes et à éteindre les appareils électroniques lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Tous ces petits changements s’additionnent et auront un impact important sur le monde qui nous entoure !

