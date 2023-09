keynote : écosystème Apple attendues avec le nouveau IPhone 15

Découvrez les nouveautés de l’iPhone 15 et de l’écosystème Apple attendues lors de la keynote

L’événement tant attendu d’Apple aura lieu en septembre, et nous sommes impatients de découvrir ce que le géant de la technologie a prévu pour ses fans. Dans cet article, nous vous présentons un aperçu des principales annonces que nous pourrions voir lors de cette conférence annuelle.

L’iPhone 15 : la vedette incontestée de la keynote

Le produit phare de cette conférence sera, comme toujours, la nouvelle gamme iPhone 15. D’un côté, nous aurons l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus comme modèles grand public, et de l’autre côté, les versions haut de gamme iPhone 15 Pro et Pro Max. Parmi les nouveautés majeures, on peut s’attendre à :

Un héritage des fonctionnalités introduites dans la génération 14, comme l’ îlot dynamique ou un capteur photo de 48 mégapixels.

ou un capteur photo de 48 mégapixels. Des innovations spécifiques aux modèles Pro tels qu’un écran avec bordure plus fine, un châssis en titane, un nouveau bouton d’action et une puce Apple A17 Bionic encore plus puissante.

Adieu Lightning, bonjour USB-C

Une autre évolution marquante pour tous les nouveaux iPhones est le passage au port USB-C en renonçant au Lightning. Bien qu’Apple ne mentionnera probablement pas les régulations de l’Union Européenne comme raison, on peut s’attendre à ce qu’ils vantent cette transition pour être supérieure aux concurrents Android qui utilisent encore des connexions USB 2.0 plus lentes.

L’écosystème élargi : Apple Watch Série 9, Ultra 2 et AirPods Pro de deuxième génération

Outre les annonces liées à l’iPhone 15, la conférence d’Apple pourrait également mettre en avant divers produits et mises à jour touchant l’écosystème iPhone :

Une nouvelle version de l’ Apple Watch Ultra et Apple Watch Series 9

Le passage au port USB-C pour le boîtier de charge des AirPods Pro de deuxième génération

Il est également possible qu’Apple mentionne des mises à jour logicielles prévues pour ses produits audio cet automne.

Souci pour l’environnement et innovations matérielles

Toujours soucieuse de son image environnementale, la marque à la pomme pourra aborder sa volonté d’utiliser des matériaux plus écologiques pour ses nouveaux produits. Parmi les changements attendus figurent une refonte complète des coques d’iPhone et des bracelets pour Apple Watch afin d’éviter les matériaux jugés cruels ou polluants.

Des services toujours plus présents dans l’écosystème Apple

Comme lors des précédentes conférences, on peut s’attendre à ce qu’Apple mette l’accent sur ses services et contenu additionnel, notamment avec la présentation de bandes-annonces pour des nouveautés arrivant prochainement sur Apple TV+.

Restons connectés et prêts à découvrir ce que nous réserve Apple

En somme, le rendez-vous est donné en septembre pour suivre avec attention les annonces liées au nouvel iPhone15 et aux autres produits de l’écosystème Apple. Restez à l’écoute pour ne rien manquer de cet événement immanquable !