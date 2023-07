Comment s’inscrire sur Threads : créer un compte sur le nouveau réseau social de Mark Zuckerberg

Le 6 juillet dernier, l’entreprise Meta qui regroupe les applications WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, Oculus et Portal a mis en ligne une nouvelle application : Threads.

Conçue pour concurrencer Twitter d’Elon Musk, elle a très vite été adoptée par les internautes. En effet, l’application a battu un record tenu jusque-là par le robot conversationnel Chat GPT. Elle a atteint 1 million d’utilisateurs en moins d’une heure.

Si Threads fait le bonheur de millions d’infonautes aux quatre coins du monde, elle n’est, cependant, pas encore disponible dans les pays l’Union européenne. Vous êtes en France et vous désirez vous lancer sur le nouveau réseau social de Mark Zuckerberg ? Nous vous montrons ici comment télécharger, installer et utiliser Threads en France.

Que veut dire Threads ?

Traduit littéralement, « threads » signifie fil d’actualité ou une succession de discussions. Dans l’application Twitter, ce terme permet de désigner des tweets postés par un même utilisateur et reliés entre eux. Ainsi, les abonnés pouvaient aborder un sujet tendance ou une thématique et faire une série de publications.

En 2022, le milliardaire Elon Musk rachète l’oiseau bleu et depuis, plus rien n’est pareil. Dès les premières semaines, il licencie un grand nombre d’employés et instaure diverses restrictions.

Entre autres, les comptes certifiés doivent souscrire un abonnement mensuel pour garder leur badge bleu. Ces décisions lui ont valu le mécontentement et les critiques des abonnés.

C’est dans ce contexte que Threads est lancé le 6 juillet 2023 par le groupe Meta de Mark Zuckerberg. Le nouveau réseau social du propriétaire de Facebook présente les fonctionnalités disponibles sur Twitter. Il faut tout de même préciser qu’elle propose une interface fluide et intuitive, car elle est reliée à l’application d’Instagram. En témoigne son logo qui combine celui d’Instagram et le symbole « @ » qui est l’initiale des noms d’utilisateurs.

Étant donné que les politiques en matière de gestion de données en Europe sont très rigoureuses, la plateforme Meta n’y a pas encore déployé son nouveau réseau social. Cependant, il existe bien de moyens pour télécharger l’application Threads en France.

Télécharger Threads avec VPN

Lorsque vous êtes dans un pays comme la France où l’application Threads n’est pas encore disponible, la meilleure solution qui s’offre à vous est l’utilisation d’un Virtual Private Network. Cette méthode est fiable à maints égards et accessible gratuitement. Il vous suffira de vous connecter à une application VPN et d’opter pour emplacement un pays où le réseau est déjà lancé. En procédant de cette manière, vous pouvez télécharger Threads en France.

Télécharger Threads en France sur Android sans VPN

Le processus est simple. D’abord, allez dans les paramètres de votre téléphone. Ensuite, fouillez la section « sécurité » et autorisez une application fiable pour récupérer le fichier APK de Threads. Enfin, vous pouvez procéder au téléchargement dudit fichier. Dès lors, vous pouvez télécharger le nouveau réseau social Threads sur votre téléphone Android sans passer par un VPN.

Télécharger Threads en France sur Apple sans VPN

Ici, il faut contourner la localisation géographique. Pour ce faire, la première étape consiste à vous déconnecter de l’application Apple Store. Cependant, assurez-vous de procéder à une sauvegarde locale. Sinon, vous courez le risque de perdre vos fichiers audio et vidéo notamment.

La deuxième étape, c’est la création d’un nouveau compte sur Apple Store. Pour fournir le renseignement « adresse », choisissez l’un des pays du monde où Threads est fonctionnel. Vous pouvez porter votre choix sur les États-Unis, le Canada, le Bénin, etc. Les barrières sont désormais levées : téléchargez l’application !

Comme toute application, le téléchargement ne suffit pas pour l’utiliser, vous devez ensuite procéder à son installation.

Lorsque vous passez par une plateforme de téléchargement d’applications, l’installation s’effectue de façon automatique. Vous n’avez pas à lancer l’opération de quelques manières que ce soit. Elle dure généralement moins de deux minutes. À la fin, il vous suffira de cliquer sur « Ouvrir » et le tour est joué.

En revanche, dans le cas où vous avez téléchargé le fichier APK, vous n’avez qu’à cliquer sur le fichier concerné. C’est ainsi que son installation s’effectue. L’icône de Threads apparaîtra dès lors dans votre menu.

Après le téléchargement et l’installation de l’application, il convient de vous y inscrire. Étant donné qu’elle est liée à Instagram, vous utiliserez le même nom d’utilisateur en fournissant les renseignements demandés. Si vous avez une idée du fonctionnement d’Instagram et de Twitter, vous n’éprouverez aucune difficulté à vous adapter à ce réseau social. Toutefois, si vous êtes passé par un VPN lors du téléchargement, vous devez vous assurer d’y être connecté lors de l’utilisation.

Pourquoi utiliser Threads ?

Être en France ne doit pas justifier votre absence sur Threads. Il existe une pléthore de raisons pour laquelle vous devez y être. En premier lieu, loin d’un simple effet de buzz, le réseau social compte déjà des dizaines de millions d’utilisateurs. Si vous recherchez un nouveau marché pour vos produits/services ou vous désirez vous faire connaître, c’est une opportunité en or qui s’offre à vous. En deuxième lieu, l’application est facile à prendre en main. Son interface est très intuitive et vous vous y familiariserez en quelques minutes seulement. De plus, vos publications peuvent aller jusqu’à 500 caractères. Comparativement, Twitter ne permet que 285 caractères par tweet. Pour finir, les technologies derrière Threads favorisent la migration des utilisateurs vers d’autres plateformes sans la perte de leurs données, de leurs contenus et de leurs abonnés.

Tout comme sur Twitter, sur Threads, le thread ne reste qu’une succession de posts. La réussite d’un thread dépend en grande partie de la première publication. À cet effet, elle se veut soignée et engageante. Vous pouvez donc commencer par poser la problématique de façon originale en combinant un texte avec une image/une vidéo.

Pour lancer votre thread, cliquez sur ‘new thread’. Après publication de ce premier post, partagez celui-ci en poursuivant vos réflexions. Répétez la même action jusqu’à arriver au bout de vos idées. C’est ainsi que se crée un thread sur le nouveau réseau social de Meta.

En conclusion, quoique n’étant pas officiellement disponible dans la zone UE, la nouvelle application de Méta, Threads peut être utilisée en France. Téléchargez-la en passant par un VPN ou en appliquant les astuces proposées dans cet article. Ce réseau présente de véritables atouts et vous en tirerez un grand profit en vous y inscrivant et en lançant des threads à forte valeur ajoutée.