Dall-E 3 : Création d’images avec l’intelligence artificielle ! Cette version intégrera également Bing Chat

Dall-E 3 : Créer des images à partir des technologies intelligentes

Une image vaut mille mots avec Dall-E 3

Le célèbre générateur d’images Dall-E 3 est annoncé comme étant bien plus précis, suivant vos demandes avec une exactitude impressionnante.

Réservée aux abonnés ChatGPT Plus, cette nouvelle version intégrera également Bing Chat.

On s’attend donc à ce que le rendu des images générées par Dall-E 3 soit nettement amélioré et plus détaillé.

Cette innovation majeure, attendue pour le mois d’octobre, permettra surement aux non-abonnés d’acheter des crédits pour utiliser DALL-E

La synergie Microsoft et OpenAI porte ses fruits

Comme chacun le sait, Microsoft et OpenAI ont uni leurs forces. La firme de Redmond utilise déjà le modèle d’intelligence artificielle qui optimise son propre générateur d’images, Bing Image Creator. À l’avenir, la troisième version de Dall-E sera également intégrée dans cet outil, améliorant considérablement la qualité du contenu généré.

Il faut souligner que la version native de DALL-E 3 demeurera incomparable. Cependant, son utilisation via Bing Image Creator permettra aux utilisateurs de bénéficier d’un générateur encore plus puissant.

La démonstration partagée par Microsoft en témoigne : la vidéo montre Bing Image Creator génération une « image d’un pilote de vaisseau spatial aux cheveux violets et au regard intense ». L’intelligence artificielle crée ensuite d’autres images de pilotes, cette fois-ci avec des « cheveux bruns et un casque ».

Dall-E 3 promet un réalisme époustouflant

OpenAI, l’entreprise qui a popularisé l’intelligence artificielle générative avec ChatGPT, a dévoilé Dall-E 3, la nouvelle version de son IA génératrice d’images. Dall-E 3 promet des images encore plus réalistes que sa prédécesseure, ainsi qu’une meilleure compréhension des requêtes, selon le blog d’OpenAI.

Fonctionnement plus simple que ses concurrents comme Midjourney ou Stable Diffusion

Capacité à interpréter des phrases de manière très détaillée

Possibilité de discuter avec ChatGPT pour apporter des modifications

Ce qui fait la différence est la facilité d’utilisation de Dall-E 3 par rapport à ses compétiteurs. Pour obtenir des résultats précis, ces derniers nécessitent souvent des formulations techniques et parfois obscures en complément de simples phrases en langage naturel. En revanche, Dall-E 3 peut être utilisé directement via ChatGPT et s’avère capable d’interpréter des phrases avec une grande finesse.

Mieux encore, vous pourrez poursuivre la conversation avec ChatGPT et lui demander de changer certains détails ou de placer les mêmes personnages dans un contexte différent, comme l’explique l’entreprise dans la vidéo ci-dessous.

Respect du droit d’auteur et gestion des licences

La société affirme également s’être améliorée en termes de gestion du droit d’auteur – étant donné que des programmes similaires à Dall-E sont entraînés sur des millions d’images récoltées sur internet sans le consentement de leurs créateurs. Cependant, il est impossible de se séparer des modèles pré-entraînés comme Dall-E 2 et 3.

OpenAI garantit aussi que Dall-E 3 est conçu pour refuser les demandes d’images dans le style d’un artiste vivant – une phrase qui ne peut pas s’appliquer aux artistes décédés. Dernier point concernant les tarifs : contrairement à Dall-E 2 , Dall-E 3 sera uniquement accessible aux abonnés ChatGPT Plus , le service payant qui permet également d’accéder à GPT-4.*