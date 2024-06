Office LTSC 2021 : le guide complet pour toutes les entreprises

Dans un monde professionnel en constante évolution, les outils bureautiques restent essentiels. Office LTSC 2021 se distingue par sa stabilité et son efficacité à long terme, offrant aux entreprises une solution fiable sans les contraintes d’une souscription continue.

Découvrez à travers cet article comment cette version spécifique de la suite Microsoft Office peut transformer votre environnement de travail.

Ce que vous devez retenir de Office LTSC 2021 :

Office LTSC 2021 est conçu pour offrir une stabilité et une sécurité prolongée sans mises à jour fréquentes, idéal pour les environnements critiques.

Cette version offre une licence perpétuelle, permettant une utilisation indéfinie sans frais récurrents, contrairement au modèle d’abonnement d’Office 365.

Les entreprises bénéficient de mises à jour de sécurité étendues, assurant la protection sans perturber les opérations avec des changements fréquents.

Office LTSC est disponible en versions Standard et Professional Plus, adaptées respectivement aux PME et grandes entreprises, selon leurs besoins spécifiques.

Qu’est-ce que Office LTSC ?

Office LTSC ou « Long-Term Servicing Channel » est une version spéciale de la suite Microsoft Office, qui s’adresse principalement aux entreprises et organisations en quête de stabilité et de prévisibilité dans leur outillage informatique. Cette version se distingue par son cycle de vie prolongé, offrant des mises à jour de sécurité pour une durée étendue, généralement de cinq ans, sans les mises à jour de fonctionnalités semestrielles associées aux versions Office basées sur le cloud.

Conçu pour fonctionner dans des environnements où les changements fréquents sont gérés avec prudence, Office LTSC est idéal pour les systèmes qui ne peuvent pas se permettre des perturbations régulières, tels que les dispositifs médicaux, les systèmes de contrôle industriel ou les infrastructures critiques qui exigent une plateforme stable et bien testée.

En optant pour Office LTSC Professional Plus 2021, les organisations bénéficient d’une licence Microsoft perpétuelle, ce qui signifie qu’une fois acquise, la version d’Office peut être utilisée indéfiniment sans frais supplémentaires. Cela contraste avec le modèle d’abonnement d’Office 365, où les utilisateurs payaient un coût récurrent pour aux applications et aux mises à jour. Softtrader, en tant que partenaire fiable, joue un rôle crucial dans la fourniture de licences Office LTSC authentiques.

Les avantages d’Office LTSC pour les entreprises

L’intégration d’Office LTSC 2021 dans l’écosystème informatique d’une entreprise apporte une multitude de bénéfices, particulièrement pour celles qui valorisent la continuité et la prévisibilité. Voici les principaux avantages d’Office LTSC.

Stabilité et fiabilité

Office LTSC se distingue par sa stabilité exceptionnelle. Les entreprises qui l’adoptent s’affranchissent des interruptions potentielles dues aux mises à jour fréquentes, ce qui est essentiel pour les systèmes critiques où la moindre incompatibilité ou faille de sécurité peut avoir des conséquences importantes. Cette version d’Office est donc particulièrement adaptée aux environnements où la continuité des opérations est une priorité absolue.

Licence perpétuelle

La licence LTSC perpétuelle est un atout économique majeur de cette suite spécifique de Microsoft Office. Après un investissement initial, les entreprises bénéficient d’un accès indéfini à la suite logicielle, sans frais récurrents. Cela permet une meilleure prévision des coûts informatiques et une réduction significative des dépenses à long terme, comparativement aux modèles d’abonnement qui impliquent des paiements réguliers.

Mises à Jour de sécurité étendues

Avec Office LTSC, les entreprises profitent d’un cycle de vie de support étendu. Les applications reçoivent des mises à jour de sécurité pendant une bonne période, sans les modifications fonctionnelles susceptibles de perturber les opérations. Cela garantit que les outils restent à jour en termes de protection contre les menaces, tout en préservant l’environnement de travail des utilisateurs.

Conformité réglementaire

Dans les secteurs où la conformité réglementaire est non négociable, Office LTSC offre une solution fiable. Les entreprises peuvent utiliser les outils en toute confiance, sachant qu’ils respectent les normes industrielles sans craindre les changements fréquents de versions ou de fonctionnalités qui pourraient compromettre cette conformité.

Indépendance du cloud

Bien que le cloud soit synonyme de flexibilité et d’accessibilité, il n’est pas toujours la solution privilégiée pour toutes les entreprises. Office LTSC répond à la demande de celles qui préfèrent conserver leurs données et applications en local pour des raisons de sécurité ou de politique interne. Cette suite complète fonctionne parfaitement sans dépendance à une connexion internet constante ou à des services cloud, offrant ainsi une plus grande maîtrise sur les données et les processus.

Support technique professionnel

En optant pour Office LTSC via Softtrader, les entreprises bénéficient d’un support technique professionnel. Ce partenariat assure non seulement l’accès à des licences authentiques, mais aussi à des conseils experts pour maximiser l’utilisation de la suite Office. Cela se traduit par une intégration en douceur dans l’environnement informatique existant et une utilisation optimale des outils disponibles.

En somme, Office LTSC 2021 est une solution robuste qui répond aux besoins des entreprises en quête de fiabilité, de sécurité, et d’indépendance vis-à-vis des solutions cloud. Avec son modèle de licence perpétuelle et son support étendu, c’est un investissement stratégique pour toute organisation souhaitant stabiliser son infrastructure informatique tout en contrôlant ses coûts.

Les versions disponibles d’Office LTSC 2021

Lorsque l’on parle d’Office LTSC 2021, il est essentiel de comprendre qu’il existe plusieurs déclinaisons adaptées à différents besoins professionnels. Chaque version est conçue pour offrir un ensemble spécifique de fonctionnalités qui répondent aux exigences des entreprises de tailles et de secteurs variés.

Office LTSC Standard 2021 : la Solution pour les PME

La version Standard d’Office LTSC 2021 est conçue pour répondre efficacement aux besoins des petites et moyennes entreprises (PME) qui recherchent une suite bureautique complète sans les complexités des solutions plus avancées. Cette édition inclut les applications essentielles telles que Word pour le traitement de texte, Excel pour l’analyse des données, PowerPoint pour la création de présentations, et Outlook pour la gestion des e-mails et des calendriers.

Ces outils sont les piliers de la productivité en entreprise, permettant aux utilisateurs de réaliser une multitude de tâches quotidiennes, de la rédaction de documents à la planification de réunions. Office LTSC Standard 2021 offre une interface utilisateur intuitive et des fonctionnalités familières qui réduisent la courbe d’apprentissage et facilitent l’intégration dans l’environnement de travail.

Office LTSC Professional Plus 2021 : l’édition complète pour les grandes entreprises

Office LTSC Professional Plus 2021 est la solution de choix pour les grandes entreprises qui recherchent une suite bureautique exhaustive et intégrée. Cette édition englobe toutes les applications de la version Standard, et y ajoute des outils spécialisés pour répondre aux exigences des environnements d’entreprise complexes.

Access et Publisher : des outils de gestion de données et de publication

Access est un système de gestion de base de données puissant, idéal pour les entreprises qui gèrent de grands volumes de données et qui ont besoin de les organiser de manière efficace. Publisher, quant à lui, permet de créer des publications de qualité professionnelle, des brochures aux newsletters, avec facilité et créativité.

Skype et Microsoft Teams : communication et collaboration avancées

La communication et la collaboration sont au cœur de la productivité des grandes entreprises. Skype offre des fonctionnalités de communication avancées, tandis que Microsoft Teams est la plateforme ultime pour le travail d’équipe. Tous deux permettent de partager des fichiers, d’organiser des réunions et de collaborer en temps réel.

Comparaison et choix de la version appropriée d’Office LTSC

Le choix entre Office LTSC Standard 2021 et Office LTSC Professional Plus 2021 doit être guidé par une évaluation approfondie des besoins et des objectifs de votre entreprise. Voici quelques considérations clés pour vous aider à faire le bon choix.

Évaluation des besoins informatiques

La décision entre Office LTSC Standard 2021 et Office LTSC Professional Plus 2021 doit être prise après une analyse minutieuse des exigences informatiques de votre entreprise. Si les fonctionnalités de base suffisent pour vos opérations, la version Standard peut être le choix optimal. Cependant, si votre entreprise nécessite une intégration approfondie avec d’autres services Microsoft et des outils de collaboration avancés, la version Professional Plus est plus adaptée.

Taille et structure de l’entreprise

La taille de votre entreprise joue un rôle crucial dans le choix de la version idéale. Les petites et moyennes entreprises trouveront souvent que la version Standard répond à leurs besoins, tandis que les grandes entreprises avec des départements multiples et des exigences de collaboration étendues bénéficieront de la version Professional Plus.

Considérations financières

Le budget est un facteur déterminant dans le choix de la version d’Office LTSC. La version Standard est plus abordable et peut être un choix économique pour les entreprises soucieuses de leurs dépenses. En revanche, bien que la version Professional Plus représente un investissement plus conséquent, elle offre des fonctionnalités supplémentaires qui peuvent justifier le coût pour les grandes entreprises.

Support et mises à jour

Le choix entre Office LTSC Standard 2021 et Office LTSC Professional Plus 2021 dépend également du niveau de support technique requis et du type de mises à jour de sécurité souhaité. Bien que les deux versions bénéficient de mises à jour de sécurité, la version Professional Plus offre un support plus approfondi et des mises à jour plus fréquentes. Cette différence peut être cruciale pour les entreprises ayant des exigences particulières en matière de maintenance et de sécurité.

Office LTSC 2021 offre ainsi des options flexibles pour les entreprises de toutes tailles, permettant à chaque organisation de trouver la version qui correspond le mieux à ses besoins. En prenant en compte ces éléments, vous pouvez choisir la version d’Office LTSC qui soutiendra le mieux vos objectifs à long terme et s’adaptera à vos opérations quotidiennes.

Retenez que Microsoft Office LTSC répond efficacement aux besoins des entreprises en quête de stabilité, de sécurité et d’indépendance. Avec sa licence perpétuelle, son support étendu et ses versions adaptées, il offre une solution robuste et économique. En choisissant Office LTSC, les entreprises peuvent sécuriser leur infrastructure informatique tout en maîtrisant leurs coûts à long terme.