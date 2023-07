Appareil Photo Reflex Nikon Z8

Dans l’univers de la photographie, les appareils photo reflex ont toujours été considérés comme une référence en termes de qualité d’image et de performance. Parmi les marques phares dans ce domaine, Nikon se distingue par ses modèles emblématiques et performants.

Avec le Nikon Z8, la marque japonaise semble vouloir définitivement tourner la page des réflex pour s’imposer sur le marché des hybrides plein format. Découvrons ensemble les caractéristiques de cet appareil photo révolutionnaire.

Qu’est-ce qu’un appareil photo reflex ?

Avant de nous intéresser au Nikon Z8, il convient de rappeler rapidement ce qu’est un appareil photo reflex et en quoi il se différencie des autres types d’appareils photo disponibles sur le marché. Le terme “reflex” fait référence à un mécanisme spécifique utilisé dans ces appareils photo pour permettre au photographe de voir à travers l’objectif grâce à un miroir incliné à 45°.

Les avantages des appareils reflex

Qualité d'image : Les reflex offrent généralement une meilleure qualité d'image que les compacts et les bridges, grâce à leurs capteurs plus grands et à leur compatibilité avec une large gamme d'objectifs interchangeables.

Réactivité : Les reflex sont également appréciés pour leur rapidité, tant au niveau de l'autofocus que du déclenchement. Cela les rend particulièrement adaptés à la photographie en mouvement ou en situation de faible luminosité.

Les inconvénients des appareils reflex

Taille et poids : Les reflex sont souvent plus volumineux et plus lourds que les compacts et les hybrides. Ce facteur peut être un frein pour certains photographes amateurs ou voyageurs qui privilégient la légèreté et la compacité.

Prix : Les reflex sont souvent plus onéreux que les autres types d'appareils photo, surtout si l'on prend en compte les accessoires et objectifs supplémentaires nécessaires pour exploiter pleinement leur potentiel.

Présentation de la marque Nikon

Nikon est une entreprise japonaise fondée en 1917 et spécialisée dans la fabrication de matériel optique et photographique. Reconnue mondialement pour ses produits de qualité, Nikon s’est imposée au fil des décennies comme l’une des marques les plus innovantes et performantes dans le secteur de la photographie. Parmi ses gammes de produits phares, on retrouve notamment les appareils photo reflex Nikon D850 ou encore les hybrides plein format Nikon Z6 et Z7.

Le meilleur modèle reflex : le Nikon Z8

Annoncé comme le successeur potentiel des célèbres réflex de la marque, le Nikon Z8 représente une véritable évolution technologique qui pourrait bien révolutionner le marché de la photographie. Combinant les atouts des reflex et des hybrides, cet appareil promet de satisfaire aussi bien les professionnels que les amateurs exigeants.

Fiche technique du Nikon Z8

Capteur : Plein format BSI-CMOS de 45,7 mégapixels sans filtre passe-bas

Plein format BSI-CMOS de 45,7 mégapixels sans filtre passe-bas Monture : Monture d’objectif Nikon Z, compatible avec les objectifs Nikkor S et F (avec adaptateur optionnel).

Monture d’objectif Nikon Z, compatible avec les objectifs Nikkor S et F (avec adaptateur optionnel). Viseur : Viseur électronique OLED haute résolution avec un grossissement de 0,8x

Viseur électronique OLED haute résolution avec un grossissement de 0,8x Ecran : Ecran tactile inclinable de 3,2 pouces avec une résolution de 2,1 millions de points

Ecran tactile inclinable de 3,2 pouces avec une résolution de 2,1 millions de points Sensibilité ISO : Plage de sensibilité native de 64 à 25600 ISO, extensible jusqu’à 102400 ISO

Plage de sensibilité native de 64 à 25600 ISO, extensible jusqu’à 102400 ISO Autofocus : Système autofocus hybride à détection de phase et de contraste avec 493 points AF

Système autofocus hybride à détection de phase et de contraste avec 493 points AF Stabilisation : Stabilisation d’image sur 5 axes intégrée au boîtier, compatible avec les objectifs stabilisés.

Stabilisation d’image sur 5 axes intégrée au boîtier, compatible avec les objectifs stabilisés. Vidéo : Enregistrement vidéo 4K UHD jusqu’à 30 images par seconde et Full HD jusqu’à 120 ips

Enregistrement vidéo 4K UHD jusqu’à 30 images par seconde et Full HD jusqu’à 120 ips Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth, USB-C, HDMI, prise casque et microphone, double fente pour cartes mémoire SD et XQD/CFexpress.

Atouts de l’appareil photo Nikon Z8

Le Nikon Z8 se distingue notamment par sa qualité d’image exceptionnelle, grâce à son capteur plein format haute résolution sans filtre passe-bas. Couplé à une plage de sensibilité ISO étendue, cet appareil offre des images riches en détails et bien exposées, même en basse lumière. Son système autofocus performant et sa stabilisation d’image sur 5 axes assurent également une mise au point rapide et précise en toutes circonstances.

En matière de vidéo, le Z8 se positionne comme un sérieux concurrent aux autres hybrides du marché, avec la possibilité d’enregistrer des séquences 4K UHD jusqu’à 30 images par seconde et de réaliser des ralentis en Full HD jusqu’à 120 ips. Ses nombreuses options de connectivité, dont le Wi-Fi, le Bluetooth et l’USB-C, facilitent quant à elles le partage et le transfert des fichiers.

Enfin, le Nikon Z8 profite d’un design ergonomique et robuste, avec un boîtier en alliage de magnésium résistant à la poussière et à l’humidité. Son écran tactile inclinable et son viseur électronique OLED haute résolution offrent une excellente visibilité, tandis que sa double fente pour cartes mémoire permet de sécuriser les données et d’optimiser la gestion du stockage.

Limites de l’appareil photo Nikon Z8

Néanmoins, le Nikon Z8 n’est pas exempt de défauts. Certains utilisateurs pourront regretter l’absence de certaines fonctionnalités avancées présentes sur d’autres modèles concurrents, notamment en matière de vidéo (pas de 4K 60p) ou de suivi autofocus (Eye AF moins performant que chez certains concurrents).

Par ailleurs, la monture Nikon Z étant relativement récente, il est possible que le choix d’objectifs compatibles soit encore limité pour certains photographes exigeants, même si la marque continue d’étoffer sa gamme et propose également des adaptateurs pour utiliser les objectifs Nikkor F.

En conclusion, malgré quelques imperfections, le Nikon Z8 s’impose comme un appareil photo hybride plein format extrêmement prometteur, qui devrait séduire aussi bien les adeptes des reflex Nikon que les amateurs de nouvelles technologies. Sa prise en main, ses performances et sa qualité d’image en font indéniablement un des meilleurs choix du marché pour ceux qui souhaitent passer au niveau supérieur en photographie.

