Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, 49mm) Montre connectée - Boîtier en Titane avec Boucle Alpine Vert - Small. Suivi de l’activité Physique, GPS Haute précision, autonomie Extra-Longue durée. À propos de cet article Des fonctionnalités techniques, des capteurs et trois nouveaux bracelets conçus pour l’exploration, l’aventure et l’endurance Boîtier en titane de qualité aérospatiale de 49 mm pour un équilibre parfait entre poids, robustesse et résistance à la corrosion L’écran le plus grand et le plus lumineux sur Apple Watch, pour une meilleure lisibilité quelles que soient les conditions Jusqu’à 36 heures d’autonomie en utilisation normale, et plus encore en activant le mode économie d’énergie GPS double fréquence haute précision offrant une localisation très précise pour calculer les distances, la cadence et les itinéraires Résistance à l’eau jusqu’à 100 mètres Grande amplitude de températures de fonctionnement au poignet adaptée à une incroyable diversité d’environnements Bouton Action à personnaliser selon vos besoins, pour placer un repère, lancer Point de départ, marquer des segments pendant un exercice, activer la lampe torche, et bien plus Fonctionnalités de sécurité avancées, comme la Sirène, Point de départ, Détection des chutes, Appel d’urgence et Détection des accidents App Exercice améliorée avec de nouvelles données, de nouvelles vues et des méthodes d’entraînement avancées