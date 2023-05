Réseau Free Telecom en panne : plus d’Internet, de fixe et de mobile, que se passe-t-il ?

Quel opérateur a le plus de panne sur fibre optique ?

Si Free est l’opérateur le plus souvent victime de pannes, il est aussi celui affichant les meilleurs débits aussi bien en fibre optique qu’en ADSL (chiffres DegroupTest en débit descendant de janvier 2023 et nPerf 2nd semestre 2022). Suivent SFR, Orange et Bouygues Telecom