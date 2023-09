Neomow X : tondez votre pelouse sans effort, plus de câble périmétrique avec la technologie LiDAR SLAM

La marque HOOKII, propriété d’Orca Innovation Technology, présente sa dernière innovation dans le domaine des tondeuses robots : le Neomow X.

La Tondeuse Robotique du Futur : Neomow X par HOOKII

Grâce à l’utilisation de la technologie LiDAR SLAM et d’un algorithme ultra-sophistiqué, ce nouveau produit promet une tonte de pelouse précise et efficace sans avoir besoin de câble périmétrique.

Un projet financé par les internautes grâce au crowdfunding

En lançant une campagne de financement participatif sur Kickstarter, HOOKII a réussi à récolter plus de 8,2 millions de dollars de Hong Kong (HK), largement dépassant son objectif initial de 392 290 HK$. Avec plus de 700 contributeurs, cette levée de fonds permettra à l’entreprise de produire et distribuer le Neomow X à un prix promotionnel pour les premiers acheteurs :

46% de remise sur le prix de vente conseillé de 2 399 $ , soit 1 299 $ pour le modèle standard.

, soit 1 299 $ pour le modèle standard. 47% de remise sur le prix de vente conseillé de 2 999 $, soit 1 599 $ pour le modèle X Pro, offrant une batterie plus puissante et capable de couvrir une surface allant jusqu’à 5 000 m².

Navigation et orientation de pointe avec la technologie LiDAR SLAM

Le Neomow X se distingue de ses concurrents en utilisant la technologie LiDAR SLAM pour naviguer avec précision sur votre pelouse sans avoir besoin d’installer un câble périmétrique. Cette technologie laser permet au robot tondeuse de détecter les obstacles fixes ou mobiles, ainsi que les petits animaux tels que les hérissons. Il est également capable de fonctionner de manière optimale quelles que soient les conditions d’éclairage.

Un contrôle à portée de main avec une application mobile dédiée

Afin de faciliter l’utilisation du Neomow X, HOOKII a développé une application mobile compatible avec les appareils Android et iOS. Grâce à cette dernière, vous pouvez désormais :

Définir le périmètre de tonte en guidant simplement le robot via un contrôleur à distance ou directement depuis l’application.

Configurer les paramètres de tonte selon vos besoins (hauteur de coupe, horaires, etc.).

Suivre en temps réel la progression de la tonte de votre terrain.

Une résistance à l’eau certifiée IPX5 et une connectivité multiple

Le Neomow X a été conçu pour résister aux intempéries grâce à sa certification IPX5, garantissant une protection contre les projections d’eau venant de toutes directions. De plus, il est doté de plusieurs protocoles de connectivité, tels que le Wi-Fi, la 4G et le Bluetooth, afin de vous offrir un contrôle et une réactivité optimale à tout moment et quelles que soient les conditions.

Un retour automatique à la station de charge

Pour maximiser son autonomie, le Neomow X retourne automatiquement à sa station de charge dès que sa batterie est insuffisante, ou une fois sa tâche accomplie. Ainsi, il est toujours prêt à entretenir votre pelouse au moment où vous en avez besoin.

Pour conclure : Le Neomow X, l’avenir des tondeuses robots ?

Avec toutes ces caractéristiques, le Neomow X se positionne comme une solution innovante pour l’entretien de votre jardin. La combinaison de la technologie LiDAR SLAM, d’une connectivité multiple et d’une application mobile intuitive confère à ce produit une grande polyvalence et une performance inédite dans le domaine des tondeuses robots.

Si vous souhaitez profiter d’un prix promotionnel de 1 299 $ pour le modèle standard du Neomow X, n’hésitez pas à participer au financement participatif sur Kickstarter. Neozone.org reçoit une commission sur les ventes de produits affiliés, sans augmentation du prix pour les utilisateurs.