AMD Strix Point : une génération de processeurs au centre de l’innovation mobile et desktop

4.7/5 - (3 votes)

L’annonce des processeurs AMD Strix Point marque un tournant significatif dans le segment des puces mobiles et désormais desktop. Cette nouvelle famille, reposant sur l’architecture Zen 5/Zen 5c, promet un équilibre entre puissance brute, intégration de l’intelligence artificielle et avancées graphiques notables. À la croisée des besoins en mobilité et des attentes grandissantes pour plus de performances, les solutions Strix Point cherchent à s’imposer auprès des fabricants d’ordinateurs portables, de mini-PC, mais également sur le secteur des PC fixes.

Architecture et innovations techniques

La famille AMD Strix Point se distingue notamment par son adoption généralisée des cœurs Zen 5 et Zen 5c, associés à des modèles très performants tels que le Ryzen AI Max+ 395. Ce processeur vient couronner la gamme avec ses 16 cœurs cadencés jusqu’à 5,1 GHz, exploitant pleinement l’efficacité de la microarchitecture Zen 5, qui cible aussi bien la rapidité que la gestion thermique.

Les processeurs Strix Point intègrent également une carte graphique Radeon 8060S équipée de 40 unités de calcul RDNA 3+, permettant un traitement visuel avancé. La compatibilité avec la mémoire vive LPDDR5x-8000 ainsi qu’avec les standards PCIe 4 et USB 4 garantit une adaptabilité optimale aux dernières technologies. Au cœur de ces innovations se trouve aussi un moteur neuronal XDNA 2 délivrant 50 TOPS (Tera Operations Per Second), posant Strix Point comme acteur clé dans l’intégration locale de l’intelligence artificielle dans les ordinateurs portables et compacts.

Cœurs CPU Zen 5 ou 5c haute performance

Puissance graphique avec Radeon RDNA 3+

Support avancé de la mémoire LPDDR5x et connectiques modernes

et connectiques modernes Moteur IA dédié, jusqu’à 50 TOPS selon les modèles

Strix Point sur les appareils mobiles : nouveaux MiniPC et notebooks

Le déploiement des puces Strix Point dans les gammes mobiles s’accompagne du lancement de machines telles que les nouveaux MiniPC MINIX ER937-AI et MINIX ER936-AI. Ces appareils, présentés lors du second semestre 2025, bénéficient chacun des dernières générations Ryzen AI 9 HX 370 et HX 365, raffinant ainsi le positionnement d’AMD dans l’univers des petits formats professionnels et grand public.

Les configurations livrées affichent généralement un minimum de 32 Go de RAM avec 1 To de stockage SSD, associant compacité et puissance. Les certifications Linux rejoignent la préinstallation sous Windows 11 Pro pour garantir la polyvalence logicielle adaptée aux utilisateurs intensifs comme aux environnements professionnels.

Intégration dans différents segments du marché mobile

Au-delà des MiniPC, les processeurs Strix Point équipent également des notebooks visant à allier autonomie prolongée et hautes performances. Le modèle Ryzen AI Max+ 395 apparaît fréquemment dans les configurations haut de gamme orientées vers la productivité, le multitâche avancé ou encore l’IA embarquée pour diverses applications métier.

L’intérêt marqué pour la dissipation thermique optimisée, la consommation ajustée autour des nouveaux profils Zen et la présence de caches L3 étendus favorisent ce type de machine auprès des professionnels nomades, graphistes ou ingénieurs nécessitant puissance et mobilité.

Liste des principaux usages ciblés

Bureautique avancée et applications professionnelles

et applications professionnelles Création numérique et édition multimédia

et édition multimédia Virtualisation ou développement logiciel en environnement portable

ou développement logiciel en environnement portable Usage éducatif ou scientifique nécessitant modularité

Strix Halo : extension vers le desktop et renforcement graphique

Une étape notable franchie par AMD concerne le lancement de Strix Halo sur les ordinateurs de bureau. Après avoir fait ses preuves sur les laptops et machines compactes, cette APU premium n’est plus limitée au seul marché mobile. L’arrivée confirmée du Ryzen AI MAX+ 395 Strix Halo dans le secteur desktop accroît considérablement l’offre destinée aux mini-PC et stations compactes de nouvelle génération.

Ce choix stratégique permet d’équiper des machines fixes de capacités graphiques habituellement réservées aux cartes dédiées tout en maintenant l’encombrement minimal. Il répond à la demande croissante d’utilisateurs souhaitant coupler puissance et faible empreinte, tant en entreprise qu’auprès de certains particuliers spécialisés dans les tâches lourdes, sans nécessité d’un format tour classique.

Tableau comparatif des caractéristiques clés

Modèle Cœurs CPU Fréquence Max CPU GPU intégré Moteur IA Support mémoire Ryzen AI Max+ 395 (Halo) 16 (Zen 5/5c) 5,1 GHz Radeon 8060S RDNA 3+ (40 CU) XDNA 2 – 50 TOPS LPDDR5x-8000, PCIe 4, USB 4 Ryzen AI 9 HX 370 N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. Ryzen AI 9 HX 365 N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.

Conséquences sur l’écosystème PC fixe

Strix Halo apporte un souffle nouveau aux offres desktop compactes. La facilité d’intégration de composants graphiques puissants déverrouille des scénarios d’utilisation inédits, allant de la modélisation rapide à l’intelligence artificielle localisée, souvent réservés auparavant aux grandes stations équipées de GPU additionnels.

Les constructeurs misent ainsi sur des mini-PC ou des boîtiers réduits, tout en proposant une expérience utilisateur comparable à celle de machines fixes de taille conventionnelle pour la majorité des applications exigeantes.

Les successeurs annoncés et perspectives sur le segment APU

L’évocation récente de Gorgon Point, annoncé comme successeur direct de Strix Point dès 2026, laisse présager une poursuite de l’amélioration architecturale. Cette future génération est déjà attendue avec des hausses de fréquence possibles (jusqu’à 5,2 GHz) et un moteur NPU dépassant les 55 TOPS, renforçant la concurrence sur le terrain des accélérateurs IA natifs.

Soucieux du renouvellement rapide des gammes APU, AMD prépare avec Strix Point puis Gorgon Point une montée en gamme visant la maîtrise de l’intelligence artificielle intégrée, tout en cherchant à équilibrer les besoins de mobilité, de flexibilité et de puissance dans les prochaines années.

Sources