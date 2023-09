Tondre la Pelouse sous la Pluie ? Ce Robot WORX WR165E le Fait Pour Vous !

Le jardinage est une passion pour beaucoup d’entre nous, mais tondre la pelouse peut parfois être une corvée, surtout lorsqu’il pleut ou qu’il fait froid. Cette saison, épargnez-vous ces travaux extérieurs fastidieux et laissez faire le robot tondeuse WORX.

Jardin Parfait en un Clic : Découvrez le Robot Tondeuse Connecté !

Doté de nombreuses fonctionnalités avancées telles que la connectivité Wifi et Bluetooth, un fonctionnement silencieux, un plateau flottant pour tondre sur des terrains complexes, un écran LCD, et une tête de charge amovible pour protéger votre appareil pendant l’hiver. Conçu pour les jardins allant jusqu’à 500m², le robot tondeuse WORX en promotion chez Amazon promet une tonte impeccable même sur des pentes de 35 degrés et sous une pluie battante.

Un robot tondeuse performant aux multiples fonctionnalités

Le robot tondeuse WORX WR165E vous séduira non seulement par son design épuré et moderne, mais également par ses caractéristiques techniques impressionnantes :

Connectivité Wifi et Bluetooth : contrôlez votre robot tondeuse où que vous soyez grâce à l'application LANDROID disponible sur smartphone et tablette.

Fonctionnement silencieux : avec un niveau sonore de seulement 63dB, vous pouvez laisser votre robot tondeuse travailler sans déranger vos voisins.

Plateau flottant : le plateau flottant permet à la tondeuse de s'adapter en temps réel à la topographie de votre jardin et d'assurer une coupe uniforme même sur les terrains irréguliers.

Ecran LCD : l'écran LCD intégré vous permet de programmer facilement vos séances de tonte.

Tête de charge amovible : pour protéger votre robot tondeuse pendant l'hiver, retirez simplement la tête de charge et rangez-la à l'intérieur.

Détecteur de pluie : si des averses venaient à se produire durant la tonte, votre robot rentrerait automatiquement à sa station de charge et patienterait que les conditions atmosphériques redeviennent favorable.

Bénéficiez d’une offre exceptionnelle chez Amazon

En ce moment, profitez d’une promotion sur le robot tondeuse WORX WR165E jusqu’à 500m² chez Amazon. Ne manquez pas cette opportunité alléchante ! Cliquez ici pour profiter de l’offre sur le robot tondeuse WORX.

WORX Robot tondeuse connecté LANDROID WR165E jusqu’à 500m² – Les offres du moment

Ne repoussez plus la tonte de votre pelouse ; optez pour un robot tondeuse WORX WR165E et simplifiez-vous la vie dés cet automne. Adieu corvées, bonjour jardin impeccable !

WORX Robot Tondeuse Connecté : Descriptif, Avantages et Conseils

Les objets connectés facilitent de plus en plus notre vie quotidienne. Dans le jardinage aussi, ces innovations apportent leur lot de nouveautés pour simplifier l’entretien du jardin et du gazon. Aujourd’hui, nous allons vous présenter un produit révolutionnaire dans l’univers du jardin connecté : le WORX Robot Tondeuse Connecté. Découvrez sans plus attendre ses caractéristiques, ses avantages et quelques conseils pour bien profiter de cet appareil.

Descriptif du WORX Robot Tondeuse Connecté

Le WORX Robot Tondeuse Connecté est un appareil automatisé qui se charge de tondre votre pelouse à votre place. Il fonctionne grâce à une batterie rechargeable et est équipé de lames pour une coupe nette et précise. Il s’adresse aux personnes souhaitant gagner du temps, tout en ayant un résultat optimal pour leur gazon.

Caractéristiques principales :

Surface de tonte maximale : jusqu’à 1000m² selon les modèles

Batterie rechargeable : autonomie de 60 à 90 minutes

Tonte intelligente : gestion des zones et détection des obstacles

Connectivité : contrôle à distance via smartphone ou tablette

Maintenance facile : lames remplaçables et coût d’entretien réduit

Installation avec ou sans câble périphérique selon les modèles

Les avantages du WORX Robot Tondeuse Connecté

Parmi les nombreux atouts que présente le WORX Robot Tondeuse Connecté, voici ceux qui font de ce produit un incontournable pour l’entretien de votre jardin.

Efficacité :

Le robot tondeuse est d’une redoutable efficacité pour entretenir et tailler votre gazon. La coupe est nette et précise grâce à des lames performantes. De plus, cet appareil est capable de tondre sur des terrains en pente, jusqu’à 20 degrés d’inclinaison.

Autonomie et praticité :

Grâce à sa batterie rechargeable, le robot tondeuse peut travailler pendant 60 à 90 minutes sans interruption. En outre, il est très simple d’utilisation : il vous suffit de le programmer et de le laisser faire son travail. Une fois la tonte terminée, le robot retourne automatiquement à sa station de charge.

Connectivité et contrôle :

Ce qui fait la particularité du WORX Robot Tondeuse Connecté, c’est sa connectivité. Il se pilote à distance depuis une application dédiée sur smartphone ou tablette. Vous pouvez ainsi modifier à tout moment les réglages et paramètres selon vos besoins et préférences.

Maintenance :

L’entretien de cette machine est également un vrai point fort. En effet, le coût d’entretien est très faible par rapport à des tondeuses traditionnelles. Les lames sont facilement remplaçables et certaines pièces peuvent être commandées en ligne pour prolonger la durée de vie de l’appareil.

Conseils d’utilisation et d’installation

Pour profiter pleinement de votre WORX Robot Tondeuse Connecté, voici quelques conseils à suivre lors de son installation et de son utilisation :

Installation :

Choisissez un emplacement adapté pour la station de charge (abrité du soleil et de la pluie).

Délimitez la zone de tonte à l’aide du câble périphérique si nécessaire.

Effectuez les réglages initiaux comme la hauteur de coupe selon vos préférences.

Utilisation :

Programmez les horaires de tonte pour que le robot travaille pendant votre absence ou la nuit par exemple.

Vérifiez régulièrement l’état des lames et remplacez-les si nécessaire.

Nettoyez le robot après chaque utilisation pour éviter l’accumulation d’herbe et de saletés.

Le WORX Robot Tondeuse Connecté est une solution idéale pour vous simplifier la vie tout en ayant un jardin impeccable. Avec ses nombreuses fonctionnalités, sa connectivité et sa facilité d’entretien, il représente un investissement intelligent pour tous les amoureux de jardinage connecté.