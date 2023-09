Le modem 5G Apple : révolution ou illusion, mythe ou réalité ? Décryptage complet

La rivalité et la collaboration entre Apple et Qualcomm dans la course au modem intégré sont au cœur des débats. Bien que des annonces contradictoires aient semé la confusion, il semble que le modem 100% Apple soit en cours de développement, laissant planer l’incertitude quant à sa date de sortie.

Apple et Qualcomm : Quand verrons-nous un modem intégré entièrement conçu par Apple ?

Cette quête d’indépendance technique marque un tournant majeur pour Apple.

Une collaboration aux multiples rebondissements

La relation entre Apple et Qualcomm a connu de nombreux hauts et bas au fil des ans. En effet, les deux géants se sont tantôt montrés rivaux sur le marché des puces pour smartphones, tantôt partenaires. Cependant, depuis 2019, il semblerait qu’ils aient trouvé un terrain d’entente en signant un accord de partenariat. Celui-ci assure à Apple la fourniture de modems Qualcomm jusqu’en 2024.

Les attentes initiales concernant les modems Apple

Alors que l’on croyait voir naître bientôt un iPhone doté d’un modem intégré entièrement conçu par Apple d’ici 2024, les dernières déclarations de Qualcomm viennent jeter un pavé dans la mare. Selon l’entreprise américaine, cette échéance ne serait pas respectée.

Retour sur les prévisions précédentes

, Qualcomm avait annoncé s’attendre à ce qu’Apple intègre son propre modem dès 2024. Le nouvel iPhone, qui devrait être présenté ce mardi, était supposé être l’une des dernières versions équipées d’une puce modem Qualcomm.

Or, selon Bloomberg, l’accord entre les deux entreprises aurait été prolongé jusqu’en 2026, avec une part de 20% seulement du marché des modems iPhone pour Qualcomm cette année-là.

Les défis à relever pour Apple avant la sortie d’un modem maison

Tout porte à croire que la mise au point d’un modem intégré par Apple est un véritable casse-tête pour l’entreprise de Cupertino. En effet, malgré ses efforts depuis 2018, l’obstacle semble encore loin d’être franchi.

Les enjeux autour de la batterie et de la certification

En plus des aspects techniques liés à la conception même du modem, Apple doit également tenir compte de l’autonomie de ses smartphones. La pièce aura donc un impact direct sur la durée de vie des batteries, un élément crucial pour les utilisateurs.

Par ailleurs, l’entreprise devra obtenir la certification nécessaire pour commercialiser son modem dans différents marchés. Ce processus peut être long et fastidieux, ce qui ajoute une pression supplémentaire sur les échéances annoncées.

Vers une collaboration prolongée entre Apple et Qualcomm ?

Selon les informations actuelles, il semble que le partenariat entre Apple et Qualcomm soit voué à se poursuivre jusqu’en 2026, voire au-delà.

Si l’on en croit les prévisions récentes, Qualcomm fournira à Apple environ 20% des puces modems pour iPhone en 2026. Cela signifie-t-il que 80% des iPhones seront dotés de modems conçus par Apple ? Rien n’est moins sûr… Flexibilité sur les échéances : Il est possible que la date limite de 2024 initialement annoncée ne soit pas gravée dans le marbre. Un report ou une prolongation de l’accord entre les deux entreprises pourraient permettre à Apple de prendre le temps nécessaire pour développer son propre modem.

Conclusion : un avenir encore incertain pour les modems Apple

En définitive, il semble difficile de se prononcer avec certitude sur la date à laquelle nous pourrons découvrir un iPhone intégrant un modem entièrement conçu par Apple. Les déclarations contradictoires des différents acteurs et les enjeux techniques inhérents à un tel projet rendent toute prévision hasardeuse.

Néanmoins, il ne fait aucun doute qu’Apple cherche bel et bien à développer son propre modem, soucieux sans doute de maîtriser davantage sa chaîne de production et de réduire sa dépendance vis-à-vis de ses partenaires. Nous aurons donc probablement un jour l’occasion de tenir en main un téléphone portable dont chaque composant crucial sera estampillé du logo de la pomme. Reste à savoir quand exactement…