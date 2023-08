Du Rêve à la Réalité Solaire : Comment Holosolis Adopte TOPCon pour une Gigafactory Révolutionnaire

TOPCon : La Clé du Succès d’Holosolis pour une Gigafactory Solaire Ultra Moderne

Le consortium Holosolis mise sur la technologie innovante TOPCon dans le cadre de son projet de construction d’une gigafactory solaire à Sarreguemines, en Moselle. Cette usine européenne de panneaux photovoltaïques vise à accélérer la transition énergétique et réduire la dépendance de l’Union européenne vis-à-vis de la Chine.

Consortium Industriel Holosolis ?

Holosolis est un consortium industriel qui œuvre pour la transition énergétique en Europe. Il s’est fixé pour mission de développer des solutions innovantes et durables dans le domaine de l’énergie solaire. Leur ambition est de contribuer à la réduction de la dépendance énergétique de l’Union européenne à l’égard des importations, notamment celles en provenance de Chine, qui représente aujourd’hui plus de 90% des modules photovoltaïques installés dans l’UE.

Qu’est-ce que la Technologie TOPCon ?

La technologie TOPCon, acronyme de Tunnel Oxide Passivated Contact, est une technologie de pointe dans le domaine du photovoltaïque. Elle permet d’améliorer significativement l’efficacité des cellules solaires en réduisant les pertes électriques. Cette technologie innovante promet d’améliorer la performance des panneaux solaires, tout en réduisant leur coût et en prolongeant leur durée de vie.

Avantages technologie TOPCon

Parmi les principales caractéristiques et avantages de la technologie TOPCon, on peut citer :

Une meilleure efficacité énergétique : grâce à une réduction des pertes électriques, la technologie TOPCon permet d’atteindre des rendements plus élevés que ceux des cellules solaires traditionnelles.

grâce à une réduction des pertes électriques, la technologie TOPCon permet d’atteindre des rendements plus élevés que ceux des cellules solaires traditionnelles. Une baisse des coûts de production : en améliorant l’efficacité des cellules solaires, la technologie TOPCon contribue également à réduire le coût des panneaux photovoltaïques.

en améliorant l’efficacité des cellules solaires, la technologie TOPCon contribue également à réduire le coût des panneaux photovoltaïques. Une durée de vie prolongée : la technologie TOPCon offre une meilleure résistance aux contraintes mécaniques et thermiques, ce qui se traduit par une longévité accrue des panneaux solaires.

Qu’est-ce qu’une gigafactory solaire ?

Une gigafactory solaire est une usine de grande envergure dédiée à la production de panneaux photovoltaïques. L’objectif principal d’une telle usine est de produire des modules solaires en quantités suffisantes pour répondre à la demande croissante en énergie solaire, tout en bénéficiant d’économies d’échelle qui permettent de réduire les coûts de production et les prix de vente.

La gigafactory solaire de Holosolis à Sarreguemines

Le projet de gigafactory solaire de Holosolis, qui sera situé à Hambach, dans la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences, vise à implanter une méga-usine de panneaux photovoltaïques en Europe. La capacité de production de cette usine devrait s’élever à 5 gigawatts par an en rythme de croisière. Pour rappel, le plus grand parc solaire européen actuel, situé en France, a une capacité de production de 1 gigawatt.

Ce projet représente un investissement majeur pour l’industrie européenne des énergies renouvelables et entraînera la création de 1700 emplois directs dans la région. L’implantation de cette gigafactory solaire permettra ainsi de dynamiser l’économie locale et de contribuer au développement du secteur des énergies renouvelables en Europe.

L’entreprise Holosolis mise sur la technologie TOPCon pour sa gigafactory solaire à Sarreguemines, avec pour objectif de révolutionner le domaine de l’énergie solaire et de participer activement à la transition énergétique en Europe. Grâce à cette technologie innovante et à la construction d’une usine de grande envergure, Holosolis entend contribuer à la réduction de la dépendance de l’Union européenne vis-à-vis des importations chinoises et soutenir le développement des énergies renouvelables sur le continent.