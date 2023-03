Quels sont les meilleurs stylos scanners du marché 2023  ?

Aperçu Nom Prix 1 Fujitsu Siemens Fi-65f Scanner Blanc One Size / EU Plug 356,99 € 2 Epson Workforce Ds-360w Scanner Noir One Size / EU Plug 374,49 € 3 Fujitsu Siemens Fi-7240 Document Scanner Noir 1 414,99 € 4 HP 8500 Fn2 Digital Sender Scanner Blanc One Size / EU Plug 3 857,49 €

Toutes les informations sur les stylos scanner

Chaque jour, les ingénieurs se surpassent pour nous proposer des objets de plus en plus incroyables. L’un des derniers venus sur le marché et qui fait particulièrement fureur dans le monde de la high-tech est le stylo scanner.

En effet, grâce à ce gadget technologique, saisir un texte sur un logiciel de traitement de texte est plus que jamais devenu une chose naturelle. Il n’est tout simplement plus nécessaire de saisir les documents papier à l’ordinateur. Fascinant ! Face au succès qu’il connaît, le stylo scanner s’est rapidement décliné en de nombreux modèles et marques sur le marché. Dans cet article, nous vous disons tout ce qu’il faut savoir sur ce stylo et sur les meilleurs modèles du marché.

Qu’est-ce qu’un stylo scanner ?

Semblable à un surligneur ordinaire, le stylo scanner est un dispositif qui permet de scanner des documents, des textes ou des chiffres sur un ordinateur, en se servant de la connexion Bluetooth. Ce gadget de la high-tech permet de capturer les informations au format texte d’un support papier, que ce soit une seule phrase ou un paragraphe entier. Il s’agit d’un petit appareil pratique et facile à transporter.

WECDS Portable 116 Langues WECDS Portable 116 Langues Stylo de Traduction Scanner Instant Text Scanning Lecture Traducteur Dispositif pour Les Voyages d'affaires à l'étranger 441,90 €

Scanmarker Air - Stylo Scanner sans Fil OCR, Surligneur Numérique et Lecteur (Mac Windows iOS Android) (Noir, Scanmarker Air) 149,00 €

WorldPenScan Go| Stylo Scanner| Autonome sans Fil| Écran Tactile LCD| Surligneur numérique| Stylo de Lecture| Traducteur multilingue| Parole et numérisation vers Texte| Discours et Scan pour traduire 179,00 €

Niolina Scanner Pen, Dispositif De Traduction Vocale En 134 Langues,OCR Scanner de Texte à Parole,En Ligne/Hors Traducteur Instantané Stylo Pour Apprentissage des voyages D’affaires 159,99 €

Pour commencer, retenez que le stylo scanner est avant tout un scanner qui permet de numériser les caractères que vous parcourez à l’aide de la pointe du surligneur digital. Il fonctionne avec un logiciel que vous devez au préalable installer sur l’ordinateur.

Ensuite, il faut connecter l’appareil avec l’ordinateur via Bluetooth. Une fois que les deux appareils sont reliés, vous aurez à ouvrir la page sur laquelle vous souhaitez insérer votre texte. Placez alors le surligneur sur la zone du texte qui vous intéresse. Appuyez sur le bouton « scan » pour sélectionner la partie.

Enfin, il faut relâcher le bouton afin de permettre au texte d’être directement scanné dans l’application du périphérique numérique. Cela est possible grâce à la technologie de reconnaissance optique dont est doté le stylo scanner.

Mais, en dehors de sa fonction de scanner, le stylo scanner offre bien d’autres fonctionnalités qui sont intégrées soit directement dans l’objet, soit dans le logiciel ou l’application installé sur votre ordinateur ou votre smartphone. Pendant que certains stylos proposent l’option de lecture à voix haute et en temps réel des passages numérisés, d’autres offrent la traduction automatique.

Avantages stylo scanner

Si le stylo scanner connaît autant de succès, c’est parce qu’il présente de nombreux avantages !

Il scanne par simple pression sur un bouton toutes les notes écrites.

Il convertit les informations analogiques et manuscrites en données numériques.

Il peut être utilisé sur tout type de note.

Il est pratique et facile à transporter.

Il traduit les textes de n’importe quelle langue.

Il permet d’enregistrer des données audios.

Il a un microphone.

Certains modèles permettent la recherche sur Google, Wikipédia et YouTube.

Inconvénients stylo scanner

Pour le moment, le seul inconvénient qu’on peut noter, c’est que la performance de la batterie du stylo scanner est encore basse.

Qui peut utiliser le stylo scanner ?

Comme nous l’avons évoqué ci-dessus, le stylo scanner peut servir pour la numérisation de documents, la prise de notes et pour la lecture. Il peut alors être utilisé par toutes les catégories de personnes, que ce soit les fonctionnaires, les entreprises, les enfants dyslexiques, les étudiants, les adultes souhaitant apprendre une langue, etc..

Description des 5 meilleurs stylos scanners

1. Le stylo scanner Lecteur C-PenNotre choix

Comme son nom l’indique, le Lecteur C-PenNotre choix est un scanner de texte à parole. Il suffit de déplacer le scanner sur le texte imprimé et il va lire les mots à voix haute. Le stylo scanner Lecteur C-PenNotre choix vous permet de télécharger des paragraphes sur des ordinateurs Windows et Mac pour une édition ultérieure. Très précis, ce stylo scanner saisit parfaitement le texte imprimé et l’enregistre instantanément. La vitesse de numérisation du scanner est de 15 cm/sec et il a la capacité d’une batterie de 1 200 mAh.

2. Le stylo scanner à air ScanmarkerPoids léger

Doté d’une vitesse de numérisation de 10 cm/sec, le stylo scanner à air ScanmarkerPoids léger permet de scanner et de numériser des documents horizontaux ou verticaux en quelques secondes sans taper de mot. Avec ce stylo, vous pouvez directement éditer les données numérisées dans Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook et les navigateurs. Ce stylo est capable de traduire de nombreuses langues. Seul bémol, il peut parfois mal numériser.

3. Le stylo scanner ScanmarkerFacile à utiliser et peu coûteux

Le stylo scanner ScanmarkerFacile à utiliser et peu coûteux offre une numérisation très précise et est disponible à un prix raisonnable. Très pratique, ce stylo sans fil attire aussi par son design incroyable.

4. Le stylo scanner PenpowerPeu coûteux – Produit plus disponible

Le stylo scanner PenpowerPeu coûteux est souvent présenté comme le stylo scanner le plus fiable pour les utilisateurs Mac et Windows. En dehors de sa fonction de scanner, il attire également avec quelques fonctionnalités supplémentaires telles que la traduction multilingue agile. Après la numérisation qui se fait à une vitesse de 10 cm/sec, vous pouvez enregistrer le texte dans plusieurs applications et continuer à l’utiliser plus tard.

5. Le stylo scanner ConnectUniversel – Produit plus disponible

Le dernier stylo scanner de notre sélection, le stylo scanner ConnectUniversel, est capable de scanner le texte imprimé dont vous avez besoin. Il suffit de faire glisser le scanner et le texte apparaît sur votre appareil