Marble It Up ! Ultra arrive le 17 août sur Xbox One et Xbox Series !

Les fans de jeux de plateforme et de billes peuvent se réjouir : Marble It Up ! Ultra débarque sur Xbox One et Xbox Series le 17 août, offrant une expérience de jeu améliorée par rapport à la version précédente.

Ce titre promet des heures de divertissement en solo ou en multijoueur, avec des graphismes à couper le souffle et un gameplay addictif.

La fusion réussie entre Marble It Up ! et Marble Blast

Développé par Blueteak, The Engine Company, Shapes and Lines, Arcturus Interactive, Alvios et Bad Habit Productions, Marble It Up ! Ultra est la rencontre entre Marble It Up !, lancé en 2018, et Marble Blast.

Le principe reste inchangé : les joueurs doivent contrôler une bille à travers différents niveaux semés d’obstacles, de trous, de surfaces rebondissantes et de changements de vitesse. La version “Ultra” apporte son lot de nouveautés et d’améliorations pour rendre l’expérience encore plus addictive.

Nouveaux niveaux et défis

Marble It Up ! Ultra propose de nouveaux niveaux, agrémentés de nombreux défis qui mettront vos compétences à l’épreuve. Les amateurs de jeux de plateforme devront faire preuve de réflexes aiguisés et d’une grande habileté pour venir à bout des parcours proposés.

Un mode multijoueur en ligne

Cette version améliorée offre un mode multijoueur en ligne, permettant de s’affronter entre amis ou avec des joueurs du monde entier dans des courses effrénées et compétitives. Les parties promettent d’être acharnées, et les meilleurs pourront se targuer d’apparaître dans le classement mondial.

Une expérience visuelle et sonore immersive

Marble It Up ! Ultra ne lésine pas sur la qualité graphique : les décors sont somptueux et les effets visuels époustouflants. La bande-son n’est pas en reste, avec des compositions envoûtantes qui accompagnent parfaitement l’action à l’écran.

Des billes personnalisables

Pour ajouter une touche personnelle à votre bille, il sera possible de la customiser grâce à divers objets et motifs que vous pourrez débloquer au fil de vos aventures. De quoi donner un look unique à votre bille et attirer tous les regards lors des compétitions en ligne !

Un événement temporaire pour découvrir les futurs hits indépendants

En attendant la sortie de Marble It Up ! Ultra, les possesseurs de Xbox One et Xbox Series X|S peuvent profiter de l’événement temporaire organisé par Microsoft du 11 au 17 juillet. Il permet de tester plus de 40 démos de jeux indépendants à venir sur les consoles, dont certains titres très attendus comme The Wandering Village, Sea of Stars et Lies of P.

The Wandering Village : un jeu de stratégie et de gestion dans lequel les joueurs doivent construire une ville sur le dos d’un géant errant. Sortie prévue le 20 juillet.

: un jeu de stratégie et de gestion dans lequel les joueurs doivent construire une ville sur le dos d’un géant errant. Sortie prévue le 20 juillet. Sea of Stars : un RPG au style rétro qui emmène les joueurs dans un monde fantastique menacé par des forces maléfiques. Sortie prévue le 29 août.

: un RPG au style rétro qui emmène les joueurs dans un monde fantastique menacé par des forces maléfiques. Sortie prévue le 29 août. Lies of P : un action-RPG sombre inspiré par l’univers de Pinocchio. Sortie prévue le 19 septembre.

Cet événement est l’occasion idéale pour découvrir en avant-première ces futurs hits et se faire une idée de la qualité des jeux indépendants à venir.

Ne manquez pas la sortie de Marble It Up ! Ultra le 17 août !

Si vous aimez les jeux de plateforme et que vous possédez une Xbox One ou une Xbox Series X|S, ne manquez surtout pas la sortie de Marble It Up ! Ultra le 17 août. Préparez-vous à relever les défis proposés, personnalisez votre bille et mesurez-vous aux autres joueurs du monde entier dans ce jeu prometteur !