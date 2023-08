Une nouvelle ère du jeu avec le Xbox Game Pass Core à partir du 14 septembre 2023

Le Xbox Live Gold devient le Xbox Game Pass Core à partir du 14 septembre 2023

Préparez-vous à une évolution majeure dans l’univers du jeu vidéo ! À compter du 14 septembre 2023, le célèbre Xbox Live Gold cède la place au tout nouveau Xbox Game Pass Core. Cette transformation offrira aux joueurs une expérience enrichie et diversifiée.

Grâce au Game Pass Core, le jeu multijoueur sur console (à l’exception des jeux gratuits) devient plus accessible que jamais.

De plus, une sélection exceptionnelle de plus de 25 jeux sera mise à disposition, permettant à vous et à vos amis de plonger dans des aventures palpitantes à travers le monde.

Tout cela est disponible à un tarif attractif de 6,99 euros par mois ou 59,99 euros par an.

Unissant le meilleur des deux mondes

Depuis plus de deux décennies, les joueurs de la communauté Xbox ont tissé des liens virtuels grâce au Xbox Live, participant à des batailles épiques et à des aventures collaboratives inoubliables.

En 2017, le Xbox Game Pass a fait son entrée, proposant une variété de jeux de qualité à la demande. Aujourd’hui, le Game Pass Core fusionne habilement le jeu en ligne avec le Game Pass, créant une offre unique qui fera vibrer les joueurs du monde entier.

L’ère des jeux gratuits et exclusifs

Le Xbox Game Pass Core apporte avec lui une nouvelle approche du contenu inclus dans l’abonnement. En adieu aux Games with Gold, nous avons opté pour une solution plus captivante : la mise à disposition de titres exclusifs issus de notre catalogue Xbox Game Pass.

La collection de lancement comprendra plus de 25 titres provenant de Xbox Game Studios, Bethesda et nos partenaires. Ces jeux pourront être appréciés sur les consoles Xbox Series X S et Xbox One.

Nous sommes heureux de vous dévoiler certains titres faisant partie de cette collection :

Among Us

Descenders

Dishonored 2

Doom Eternal

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Forza Horizon 4

Gears 5

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

Inside

Ori & The Will of the Wisps

Psychonauts 2

State of Decay 2

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

Un accueil chaleureux aux membres actuels du Xbox Live Gold

Si vous êtes actuellement un membre du Xbox Live Gold, préparez-vous à une transition en douceur. À partir du 14 septembre 2023, votre adhésion sera automatiquement mise à jour vers le Game Pass Core, et cela sans aucune augmentation de prix.

Vous aurez un accès immédiat à une bibliothèque passionnante comprenant plus de 25 jeux de haute qualité.

De plus, toutes les offres et réductions réservées aux membres Xbox Live Gold seront également intégrées au Xbox Game Pass Core.

Un au revoir aux Games with Gold

Avec l’introduction du Xbox Game Pass Core, il est temps de dire adieu au programme Games with Gold. Cette initiative s’achèvera le 1er septembre 2023, laissant place à une nouvelle ère de jeu passionnante et immersive.

Un avenir prometteur

Nous remercions chaleureusement tous les joueurs qui ont parcouru avec nous ce voyage extraordinaire. Des amitiés virtuelles sont devenues des liens réels grâce aux aventures partagées sur le Xbox Live et le Game Pass. Nous sommes impatients de continuer à écrire des histoires de jeu incroyables avec vous dans le cadre du Xbox Game Pass Core. Nous avons hâte de découvrir ce que l’avenir nous réserve et de voir la communauté prospérer lorsque nous lançons cette nouvelle ère le 14 septembre. À bientôt en ligne !