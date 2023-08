PETKIT Pura Max Litiere Chat Autonettoyante, Bac à Litière Autonettoyante,xSecure/élimination des Odeurs/Contrôle APP/Capacité Maximale de 76L pour Plusieurs Chats

À propos de cet article Système de sécurité XSecure : capteur de chaleur, capteur infrarouge, capteur de poids, capteur infrarouge anti-pincement, détection intelligente, alarme à distance, système de prévention des accidents. Ne placez pas l'appareil sur un tapis ou une moquette, car cela pourrait interférer avec les capteurs de l'appareil. Très grande capacité, convient aux grands chats et aux ménages à plusieurs chats :. Taille de la baignoire intérieure : 48 cm * 52 cm (diamètre), volume de la baignoire intérieure : 76 litres, hauteur de l'entrée au-dessus du sol : 20 cm. Revêtement de réservoir PURA MAX - plus d'excréments collants : PURA MAX est fabriqué en caoutchouc TPE spécial qui empêche les excréments mous de coller au bac à litière.Tissu en nylon Oxford : résiste à un plus grand nombre d'éraflures, est résistant aux rayures et empêche les fèces de coller et les fuites d'urine. Une expérience de nettoyage mains libres : vous pouvez choisir entre le nettoyage automatique, le nettoyage programmé et le nettoyage manuel. Nettoyage automatique, élimination des odeurs et éclairage via l'application PETKIT. Suivez facilement le comportement de votre chat. Des capteurs intelligents suivent le poids de votre chat, l'heure d'utilisation, la durée d'utilisation et la capacité de la litière. Suivez l'état de santé de votre chat à tout moment. Double Désodorisation: Conteneur à déchets fermée empêche les odeurs désagréables. Conseil :Recommandé pour les animaux de compagnie âgés de plus de 6 mois et pesant entre 1,5 kg et 8 kg.Contrôle à distance et suivi des données grâce à l'application PETKIT.Cet appareil prend en charge le WiFi 2.4G, le WiFi 5G n'est pas pris en charge, veuillez vous assurer que la bande 2.4G est activée lorsque vous connectez à Internet.