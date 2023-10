La hausse des taxes foncières et la TOEM pèsent sur les propriétaires en cette rentrée

Augmentation des taxes foncières : un fardeau pour les propriétaires

En tant que propriétaire, vous n’êtes pas sans savoir que cette rentrée scolaire n’a pas été la plus clémente pour vous. En effet, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TOEM) est également en augmentation. Hausse significative de la taxe foncière. Quelle surprise ce fut pour certains propriétaires depuis le 30 août, période de l’année où les avis d’imposition de la taxe foncière arrivent progressivement. Si la taxe augmente, c’est parce qu’il s’agit de son ajustement annuel par rapport à l’inflation. Pour cette année, 85% des communes ont décidé de ne rien changer et de maintenir leurs taux d’imposition. La nouvelle épine dans le pied : la TOEM.

La TOEM, une taxe à ne pas négliger

Bien qu’elle ne représente qu’une colonne sur l’avis d’imposition, cette taxe ne doit pas être négligée. Elle aussi est en hausse, et cela est normal puisqu’elle est calculée sur la même base que la taxe foncière. La période d’inflation est tenace, même pour les propriétaires qui voient leurs taxes grimper en flèche cette année. Les taxes foncières ont augmenté de 7,1% cette année. Calculée sur la même base, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères augmente également.

La hausse des taxes ne risque pas de ralentir

Les experts s’accordent à dire que cette tendance à la hausse n’est pas près de s’arrêter. Les raisons sont multiples :

l’inflation persistante,

la nécessité pour les communes de financer leurs projets,

le poids croissant des charges liées à l’environnement et aux déchets.

Ainsi, bien que certaines communes aient choisi de maintenir leurs taux d’imposition, la majorité d’entre elles se voient contraintes d’ajuster leur budget en conséquence.

Mieux comprendre le calcul de la TOEM

Pour mieux appréhender cette hausse de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, il est important de comprendre comment elle est calculée. En effet, son montant dépend de plusieurs facteurs :

la surface du logement,

la valeur locative cadastrale,

le taux appliqué par la commune.

Cela signifie que chaque propriétaire sera impacté différemment selon sa situation géographique et la taille de son bien immobilier.

Des solutions pour alléger la charge fiscale des propriétaires

Face à ces augmentations de taxes, les propriétaires peuvent se sentir impuissants. Cependant, il existe quelques solutions pour tenter d’alléger la charge fiscale :

déclarer les travaux réalisés dans le logement (isolation, rénovation énergétique) afin de bénéficier d’un abattement,

contester le montant de la taxe foncière en cas d’erreur dans le calcul ou de changement de situation,

profiter des aides financières proposées par l’État pour réaliser des travaux d’amélioration énergétique.

Ces mesures ne garantissent pas une baisse significative des taxes, mais elles peuvent néanmoins permettre de réduire un peu la facture pour les propriétaires concernés.

Pour conclure, cette rentrée scolaire est marquée par une augmentation des taxes foncières et de la TOEM, qui pèsent sur les propriétaires. Cette hausse s’explique notamment par l’inflation, les besoins de financement des communes et les charges liées à l’environnement et aux déchets. Face à cette situation, il importe donc de mieux comprendre les mécanismes de ces taxes et de rechercher les possibilités d’alléger sa charge fiscale. En attendant, les propriétaires devront composer avec cette réalité et adapter leur budget en conséquence.